Kritik toplantıdan çarpıcı detay! İşte erişim engeli getirilen Instagramın ilk savunması - Son Dakika
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Teknoloji

Kritik toplantıdan çarpıcı detay! İşte erişim engeli getirilen Instagramın ilk savunması

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BTK'nın popüler sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirmesinin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu dün META şirketinin yetkilileri ile bir görüşme yaptı. Uraloğlu toplantı sonrası "Tam istediğimiz sonucu almış değiliz, takip ediyoruz, aktif olarak görüşüyoruz" açıklamasında bulunurken META'nın yaptığı savunma da ortaya çıktı. Şirket yetkilileri, ABD'nin Hamas'ı terör örgütü olarak kabul ettiğini ve paylaşımların algoritmalarla engellendiğini savundu.

06.08.2024 08:56
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, BTK'nın 2 Ağustos Cuma günü erişim engeli getirdiği Instagram'ın sahibi META yetkilileri ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını paylaştı. Uraloğlu, "Tam istediğimiz sonucu almış değiliz, takip ediyoruz, aktif olarak görüşüyoruz" dedi.

Toplantıya, Uraloğlu'nun yanı sıra Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yetkilileri de katıldı. Görüşmede, META'ya katalog suçlar ve toplumun hassasiyetlerine aykırı içeriklerin yanı sıra, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye için yayımlanan taziye mesajları konusunda uyarılar yapıldı.

"ABD TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK GÖRDÜĞÜ İÇİN ALGORİTMA ENGELLİYOR"

Milliyet Gazetesi'nden Meltem Güneş'in haberine göre META yetkilileri, ABD'nin Hamas'ı terör örgütü olarak kabul ettiğini ve paylaşımların algoritmalarla engellendiğini savundu.

Kritik toplantıdan çarpıcı detay! İşte erişim engeli getirilen Instagramın ilk savunması

"PKK, PYD VE FETÖ'YÜ DE ENGELLEYİN O ZAMAN"

Uraloğlu başkanlığındaki heyet, Türkiye'nin terör örgütü listesinde yer alan PKK, PYD ve FETÖ'ye yönelik destek mesajlarının da algoritmalarla engellenmesi gerektiğini belirtti. META, PKK konusunda bu talebe yeşil ışık yaktı.

"İÇERİK LİSTESİ ŞİRKETE SUNULDU"

Türkiye'nin platformdan kaldırılmasını istediği içerik listesi şirkete sunuldu. Ancak terör tanımı konusunda görüş ayrılığı yaşandı.

NE OLMUŞTU?

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin Tahran'da suikast sonucu öldürülmesinin ardından paylaştığı taziye mesajlarının Instagram tarafından sansürlendiğini ifade etmişti. Altun'un bu açıklamasından dakikalar sonra ise BTK, milyarlarca üyesi olan popüler sosyal medya platformu Instagram'a 2 Ağustos Cuma günü itibarıyla erişim engeli getirmişti.

Kritik toplantıdan çarpıcı detay! İşte erişim engeli getirilen Instagramın ilk savunması

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Son Dakika Teknoloji Kritik toplantıdan çarpıcı detay! İşte erişim engeli getirilen Instagramın ilk savunması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Fevzi Dereli: Hani araplarla alakası yoktu erişim engelinin. Ne Arap sevdasıdır bu sizdeki. 72 93 Yanıtla
    Ersin yıldırım: Millî kültürümüzü, muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracağız. Bunun için, bizce zaman ölçüsü, geçmiş asırların gevşetici ziyniyetine göre değil, asrımızın sürat ve hareket mefhumuna göre düşünülmelidir. Ne güzel demiş atam 0 0
  • Serkan Basar: Masum Suçu Olmayan İnsanları Her Kim ve ne Sebeple Olursa Olsun Öldüren Teröristtir Güzel Dinimizdede Yeri Yoktur. 121 15 Yanıtla
  • Mutu Reis: Bizene 31 56 Yanıtla
  • serkan Abasar: bu olaylar bittikten sonra instagrama büyük para cezası kesilmesi gerekiyor burasının amerika olmadığını anlasın 62 19 Yanıtla

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SON DAKİKA: Kritik toplantıdan çarpıcı detay! İşte erişim engeli getirilen Instagramın ilk savunması - Son Dakika
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