Kritik toplantıdan çarpıcı detay! İşte erişim engeli getirilen Instagramın ilk savunması

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, BTK'nın 2 Ağustos Cuma günü erişim engeli getirdiği Instagram'ın sahibi META yetkilileri ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını paylaştı. Uraloğlu, "Tam istediğimiz sonucu almış değiliz, takip ediyoruz, aktif olarak görüşüyoruz" dedi.

Toplantıya, Uraloğlu'nun yanı sıra Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yetkilileri de katıldı. Görüşmede, META'ya katalog suçlar ve toplumun hassasiyetlerine aykırı içeriklerin yanı sıra, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye için yayımlanan taziye mesajları konusunda uyarılar yapıldı.

"ABD TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK GÖRDÜĞÜ İÇİN ALGORİTMA ENGELLİYOR"

Milliyet Gazetesi'nden Meltem Güneş'in haberine göre META yetkilileri, ABD'nin Hamas'ı terör örgütü olarak kabul ettiğini ve paylaşımların algoritmalarla engellendiğini savundu.

"PKK, PYD VE FETÖ'YÜ DE ENGELLEYİN O ZAMAN"

Uraloğlu başkanlığındaki heyet, Türkiye'nin terör örgütü listesinde yer alan PKK, PYD ve FETÖ'ye yönelik destek mesajlarının da algoritmalarla engellenmesi gerektiğini belirtti. META, PKK konusunda bu talebe yeşil ışık yaktı.

"İÇERİK LİSTESİ ŞİRKETE SUNULDU"

Türkiye'nin platformdan kaldırılmasını istediği içerik listesi şirkete sunuldu. Ancak terör tanımı konusunda görüş ayrılığı yaşandı.