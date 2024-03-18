YouTuber MaxTech'in M3 MacBook Air'ı, özel bir soğutucu ile modifiye etti ve M4 MacBook Air'den beklenen seviyelere çıkardı. Ayrıca, daha pahalı olan M3 MacBook Pro modelinden daha yüksek performans elde ettiğini açıkladı. İşte yapılan modifiyenin detayları ve maliyeti…
M3 MacBook Air, M4'ten beklenen hızlara ulaştı! M3 MacBook Pro'yu geride bıraktı
MaxTech, SVALT markasının DHCR soğutma istasyonunu ve termal pedleri kullanarak M3 MacBook Air'in performansını bazı durumlarda yüzde 50'ye kadar artırdı. Apple'ın hızlı M3 MacBook Air modelinin 114 dereceye kadar ısınarak performans düşüklüğü yaşadığı biliniyor.
Testte kullanılan soğutma istasyonu ise beklenmeyen bir performans artışının kilidini açtı. SVALT'ın DHCR soğutma istasyonu, MacBook'u dikey olarak tutarken dış şasiyi soğutarak M3 çipini içeriden serinletiyor.
M3 MacBook Air'in başı dertte! Bu kadar ısınması normal mi?
3DMark Wildlife testinde bu soğutma yöntemi, MacBook Air'in performansını kapalı ekran modunda 4,198 puandan 7,309 puana çıkardı. Bu puan, ısınma problemi olmayan durumda M3 MacBook Air'in elde ettiği puanın sadece 800 puan altında ve M3 MacBook Pro'nun 600 puan altında. Ancak, bu kadarla kalmadı.
3D Mark Wildlife Extreme Stres Testi
MaxTech, M3 çipin iç soğutma çözümü ile dış şasi arasına yerleştirilen termal pedler sayesinde, MacBook Air'in sürekli performansını 8,062 puana çıkararak MacBook Pro'yu geçmeyi başardı. Bu sonuç, MacBook Air'in MacBook Pro'dan farklı soğutma çözümüne sahip olmasının, performans üzerinde büyük etkisi olduğunu gösteriyor. Bu modifikasyonların maliyeti 279 dolar olarak belirtiliyor. SVALT'ın DHCR soğutma istasyonu, özellikle M3 MacBook Air'i genellikle masaüstünde kullananlar için pratik bir çözüm sunuyor ve ekranlara bağlı kullanım için de oldukça uygun. Kullanıcıların MacBook'larını modifiye etmelerine gerek olmadan, cihazın performansını artırmalarını sağlıyor. MaxTech'in keşfi, M3 MacBook Air'in soğutma çözümünün M3 MacBook Pro'dan ne kadar farklı olduğunu ve bu farklılığın sürekli performansa nasıl etki ettiğini gösteriyor. Bu modifikasyonlar, M3 MacBook Air kullanıcılarının performans kaybını geri kazanmalarına yardımcı olabilir ve kullanıcıların cihazlarından daha fazla fayda sağlamalarını sağlayabilir. Peki siz bu performans artışı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Son Dakika › Teknoloji › M3 MacBook Air, M4'ten beklenen hızlara ulaştı! M3 MacBook Pro'yu geride bıraktı - Son Dakika Marvel'ın popülaritesinin düşmesi ve gişe başarısızlıkları nedeniyle Ant-Man 4, Captain Marvel 3 ve Eternals 2 filmleri iptal edildi. Disney CEO'su Bob Iger'ın kararıyla alınan bu iptal kararı Marvel ile Disney arasında ufak fikir ayrılıklarına neden oldu. Apple'ın 2011'de piyasaya sürdüğü Siri, zorlu rakipleri Amazon Alexa ve Google Asistan ile rekabette geride kaldı. Fakat gelen haberlere göre, Siri, bu yıl yapay zeka ile büyük bir güç kazanacak. 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CihazKonfigürasyonPuanBenchmarkM3 Macbook AirFabrika çıkışı8,083Tek seferdeM3 Macbook AirFabrika çıkışı5,91620 dakika stresM3 Macbook AirEkran kapalı4,19720 dakika stresM3 Macbook AirEkran kapalı/ soğutuculu7,30920 dakika stresM3 Macbook AirEkran kapalı/ soğutuculu/ termal pedli8,06220 dakika stresM3 Macbook ProFabrika çıkışı8,090Tek seferdeM3 Macbook ProFabrika çıkışı7,93320 dakika stres
MaxTech, M3 çipin iç soğutma çözümü ile dış şasi arasına yerleştirilen termal pedler sayesinde, MacBook Air'in sürekli performansını 8,062 puana çıkararak MacBook Pro'yu geçmeyi başardı. Bu sonuç, MacBook Air'in MacBook Pro'dan farklı soğutma çözümüne sahip olmasının, performans üzerinde büyük etkisi olduğunu gösteriyor.
Bu modifikasyonların maliyeti 279 dolar olarak belirtiliyor. SVALT'ın DHCR soğutma istasyonu, özellikle M3 MacBook Air'i genellikle masaüstünde kullananlar için pratik bir çözüm sunuyor ve ekranlara bağlı kullanım için de oldukça uygun.
Kullanıcıların MacBook'larını modifiye etmelerine gerek olmadan, cihazın performansını artırmalarını sağlıyor. MaxTech'in keşfi, M3 MacBook Air'in soğutma çözümünün M3 MacBook Pro'dan ne kadar farklı olduğunu ve bu farklılığın sürekli performansa nasıl etki ettiğini gösteriyor.
Bu modifikasyonlar, M3 MacBook Air kullanıcılarının performans kaybını geri kazanmalarına yardımcı olabilir ve kullanıcıların cihazlarından daha fazla fayda sağlamalarını sağlayabilir. Peki siz bu performans artışı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › M3 MacBook Air, M4'ten beklenen hızlara ulaştı! M3 MacBook Pro'yu geride bıraktı - Son Dakika
Marvel'ın popülaritesinin düşmesi ve gişe başarısızlıkları nedeniyle Ant-Man 4, Captain Marvel 3 ve Eternals 2 filmleri iptal edildi. Disney CEO'su Bob Iger'ın kararıyla alınan bu iptal kararı Marvel ile Disney arasında ufak fikir ayrılıklarına neden oldu.
Apple'ın 2011'de piyasaya sürdüğü Siri, zorlu rakipleri Amazon Alexa ve Google Asistan ile rekabette geride kaldı. Fakat gelen haberlere göre, Siri, bu yıl yapay zeka ile büyük bir güç kazanacak. Apple'ın büyük dil modelleri (LLM) teknolojisi ile Siri'yi güçlendireceği ve 'nihai sanal asistan' haline getireceği belirtiliyor. Siri'nin yakında ChatGPT gibi doğal sohbet yetenekleri kazanabileceği ve daha karmaşık görevleri etkili bir şekilde yerine getirebileceği söyleniyor. Apple'ın Siri'nin yapay zeka planlarıyla ilgili daha fazla bilgiyi Haziran ayında düzenlenecek olan WWDC'de açıklayabileceği belirtiliyor.
Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI, Grok adlı yapay zeka modelini açık kaynaklı hale getirdi. Grok-1 adlı dil modelinin temel mimarisi yayınlandı ve herhangi bir özel komut için ayarlanmadı. Bu hamle, Musk'ın açık kaynaklı yapay zeka modellerini savunduğu bir dönemde geldi ve diğer araştırmacıların ve geliştiricilerin modele erişmesine olanak sağladı. Grok'un rakiplerine kıyasla mizah ve gelişmiş yeteneklerinin olmadığı sosyal medya testlerinde görüldü.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Mehmet Kaçır, Balıkesir Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya gelerek Türkiye'nin uzay misyonu ve stratejisini anlattı. Bakan Kaçır, gençlerin teknoloji alanındaki başarılarını vurgulayarak Türkiye'nin milli teknoloji hamlesini desteklediğini belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin uzay ekonomisinden pay almayı hedeflediğini ve Milli Uzay Programı ile stratejik bağımsızlığını güçlendireceğini ifade etti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Balıkesir'de açılan Çamlık Uydu Kuluçka Merkezi'nin Türkiye'nin teknoloji ve üretim odaklı büyümesine katkı sağlayacağını belirtti. Açılışta konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, gençleri üretime ve ticarete yönlendirmeyi hedeflediklerini vurguladı. Bakan Kacır ise, Türkiye'nin Ar-Ge ve inovasyon alanında önemli adımlar attığını ve yerlilik oranını artırdığını ifade etti.
Çin, kirlilik kontrolü, kirlilik ıslahı, ekolojik koruma ve iklim değişikliği müdahalesinde önemli bir rol oynaması beklenen modern bir ekolojik çevre izleme sistemi kurmayı planlıyor. Yeni sistem, doğru, hassas, kapsamlı ve yeni verilerin zamanında toplanması için çıtayı yükseltecek. Uydu, havacılık ve yer bazlı uzaktan algılama yöntemlerinden istifade edilen bir izleme ağı kurulacak ve izleme teknolojilerinin güncellenmesinde dijital zeka kullanılacak. Çin, sistemin inşasını 2035'e kadar tamamlayarak ülkenin ekolojik çevre izleme kabiliyetlerini küresel çapta ileri düzeye taşımayı hedefliyor.
Samsung'un yakında tanıtacağı Galaxy S24 FE için sızdırılan bilgilere göre, telefonun özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı. Galaxy S24 FE, Snapdragon 8 Gen 3 ve Exynos 2400 işlemcilerle kullanıcıların beğenisine sunulacak. Üçlü kamera kurulumu ve 10 Megapiksel selfie kamerasıyla donatılan telefon, 12 GB RAM ve 128 GB/256 GB depolama seçenekleriyle satışa çıkacak. Galaxy S24 FE'nin tanıtımı bu yılın sonlarında yapılacak ve 599 dolarlık bir fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek.
Qualcomm, yapay zeka özelliklerine odaklanan ve 5G desteği sunan Snapdragon 8s Gen 3 yonga setini resmi olarak tanıttı. Yonga seti, gelişmiş işlemci çekirdekleri ve görüntü işleme özellikleriyle dikkat çekiyor. Ayrıca, Snapdragon X70 5G modem ve Qualcomm FastConnect 7800 Mobil Bağlantı Sistemi ile daha hızlı hücresel bağlantı ve Wi-Fi 7 desteği sunuyor.
Apple'ın iOS 18 güncellemesiyle birlikte Google Gemini yapay zekasını iPhone'lara getirmek istediği iddia ediliyor. Siri'nin yerini alması beklenen bu yapay zeka özelliği, üretkenlik konusunda kullanıcılara kolaylık sağlayacak.
Display Supply Chain Consultants (DSCC) tarafından hazırlanan rapora göre, katlanabilir telefon pazarı hızla büyüyor. Huawei'nin beklenmedik başarıları ve yükselen pazar payı, şirketin Samsung'u geçerek lider olabileceğini gösteriyor.
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