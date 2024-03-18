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YouTuber MaxTech'in M3 MacBook Air'ı, özel bir soğutucu ile modifiye etti ve M4 MacBook Air'den beklenen seviyelere çıkardı. Ayrıca, daha pahalı olan M3 MacBook Pro modelinden daha yüksek performans elde ettiğini açıkladı. İşte yapılan modifiyenin detayları ve maliyeti…

M3 MacBook Air, M4'ten beklenen hızlara ulaştı! M3 MacBook Pro'yu geride bıraktı

MaxTech, SVALT markasının DHCR soğutma istasyonunu ve termal pedleri kullanarak M3 MacBook Air'in performansını bazı durumlarda yüzde 50'ye kadar artırdı. Apple'ın hızlı M3 MacBook Air modelinin 114 dereceye kadar ısınarak performans düşüklüğü yaşadığı biliniyor.

Testte kullanılan soğutma istasyonu ise beklenmeyen bir performans artışının kilidini açtı. SVALT'ın DHCR soğutma istasyonu, MacBook'u dikey olarak tutarken dış şasiyi soğutarak M3 çipini içeriden serinletiyor.

M3 MacBook Air'in başı dertte! Bu kadar ısınması normal mi?

3DMark Wildlife testinde bu soğutma yöntemi, MacBook Air'in performansını kapalı ekran modunda 4,198 puandan 7,309 puana çıkardı. Bu puan, ısınma problemi olmayan durumda M3 MacBook Air'in elde ettiği puanın sadece 800 puan altında ve M3 MacBook Pro'nun 600 puan altında. Ancak, bu kadarla kalmadı.

3D Mark Wildlife Extreme Stres Testi