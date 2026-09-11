Malatya'da İHA yarışı 4. gününde, 113 takım mücadele ediyor
TÜBİTAK'ın TEKNOFEST kapsamında Malatya'da düzenlediği Uluslararası ve Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışı 4. gününde sürüyor. 2. Kara Havacılık Alay Komutanlığı yerleşkesindeki yarışlara 113 takım katılıyor ve etkinlik 13 Eylül'de sona erecek.
Malatya'da TÜBİTAK'ın TEKNOFEST kapsamında düzenlediği Uluslararası ve Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışı 4. gününde sürüyor.
2. Kara Havacılık Alay Komutanlığı yerleşkesinde düzenlenen yarışmalara 113 takım katılıyor.
Hazırlıklarını tamamlayan yarışmacılar, kendilerine verilen sürede montajlarını tamamlayıp piste çıkarak yarışmaya başlıyor.
Pistlerde son kontrollerin ardından kendi tasarladıkları hava araçlarını uçuran yarışmacılar, takım arkadaşlarıyla görevleri tamamlamaya çalışıyor.
Hakemlerin ve jürilerin puanlamalarıyla yarışmacıların sıralamaları belli olacak.
Yarışmalar 13 Eylül'de sona erecek.
Kaynak: AA
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