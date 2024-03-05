Manhattan Projesi Raporu Açık Artırmaya Çıkıyor - Son Dakika
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Teknoloji

Manhattan Projesi Raporu Açık Artırmaya Çıkıyor

Manhattan Projesi Raporu Açık Artırmaya Çıkıyor

14 Mart'ta, dünyanın en önemli tarihi belgelerinden biri olan Oppenheimer'ın Manhattan Projesi Raporu açık artırmaya çıkıyor. Bu rapor, Japonya'ya atom bombalarının atılmasından sadece haftalar önce yazılmış ve Manhattan Projesi'nin iç yapısını gözler önüne seriyor. Rapor, 1945 yılında hazırlanmış ve J. Robert Oppenheimer ve diğer önemli bilim insanlarının imzalarını içermektedir. Açık artırma 14 Mart'ta gerçekleşecek ve RR Auctions'ın web sitesinden canlı olarak izlenebilecek.

05.03.2024 20:19
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14 Mart'ta, dünyanın en önemli tarihi belgelerinden biri olan Oppenheimer'ın Manhattan Projesi Raporu açık artırmaya çıkıyor. "Atomic Bombs" adlı bu rapor, Japonya'ya atom bombalarının atılmasından sadece haftalar önce yazılmış ve Manhattan Projesi'nin iç yapısını gözler önüne seriyor.

Manhattan Projesi Raporu açık artırmaya çıkıyor

1945 yılında hazırlanan bu rapor, "Atom Bombaları: Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Himayesinde Askeri Amaçlar İçin Atom Enerjisinin Kullanımı Yöntemlerinin Geliştirilmesi Hakkında Genel Bir Hesap, 1940-1945" başlığını taşıyor.

Manhattan Projesi Raporu Açık Artırmaya Çıkıyor

J. Robert Oppenheimer ve Nobel Ödüllü Enrico Fermi, Ernest Lawrence, James Chadwick, Harold Urey ve Isidor I. Rabi gibi önemli bilim insanlarının imzalarını içeriyor. Bu rapor, Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombalarının atılmasından sadece günler sonra, 12 Ağustos 1945'te medyaya ilk kez sunulmuş.

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Japonya'nın II. Dünya Savaşı'ndaki teslimiyetinin duyurulduğu bu dönemde, raporun atom bombasının oluşturulmasına dair ilk kamuoyuna açıklanan rapor olduğu düşünülüyor.

Bir önceki benzer bir açık artırma, 10 yıl önce (2014 yılında) gerçekleşti. O zaman, "Los Alamos New Mexico Atomic Bomb Project"ten 30 kişinin imzaladığı bir kart, Christie's tarafından 161 bin dolara satıldı.

Açık artırma ne zaman ve nerede yayınlanacak?

Açık artırma 14 Mart'ta gerçekleşecek ve RR Auctions'ın web sitesinden canlı olarak izlenebilecek. Bu açık artırmadaki bu tarihi belgenin, belirlenen 25 bin dolarlık başlangıç fiyatının çok üzerine çıkması bekleniyor ve şimdiden teklifler 32 bin dolara ulaşmış durumda.

Manhattan Projesi Raporu Açık Artırmaya Çıkıyor

Manhattan Projesi Raporu'nun açık artırmadaki değeri ve gelecekteki anlamı zamanla ortaya çıkacak. Bilim ve dünya tarihine ilgi duyanlar için bu belge, kamuya açık bir açık artırmada sunulan en önemli belgelerden biri olarak görülüyor.

Peki sizce bu rapor, tarihsel açıdan ne kadar önem taşıyor? Bilimsel bir belgenin açık artırmada bu kadar yüksek bir değere ulaşması, bilimin ve tarihin toplumdaki yerini nasıl yansıtıyor? Bu tür belgelerin gelecekteki nesiller için korunması ve sergilenmesi, tarihsel bilincin oluşmasında ne kadar etkili olabilir?

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Manhattan Projesi Raporu Açık Artırmaya Çıkıyor - Son Dakika

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