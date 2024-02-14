Akhisar'da İlkokul Öğrencilerine Atatürk Çocukları Uzayda Etkinliği - Son Dakika
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Akhisar'da İlkokul Öğrencilerine Atatürk Çocukları Uzayda Etkinliği

Akhisar\'da İlkokul Öğrencilerine Atatürk Çocukları Uzayda Etkinliği

Manisa'nın Akhisar ilçesinde Misak-ı Milli İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte, ilkokul öğrencileri kendi tasarladıkları kıyafetlerle 'Astronot Olmak İstiyorum' şiirini okudu ve Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'ya 'Hoş geldiniz' dedi.

14.02.2024 08:51  Güncelleme: 08:54
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde ilkokul öğrencilerine yönelik "Atatürk Çocukları Uzayda" etkinliğini düzenledi.

Misak-ı Milli İlkokulu'nda 1. sınıfı öğretmeni Yeliz Cabar tarafından yapılan etkinlikte, öğrenciler kendi tasarladıkları kıyafetlerle okul içinde "Astronot Olmak İstiyorum" şiirini okudu.

Etkinlikte öğrenciler, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'ya "Hoş geldiniz" diyerek seslendi.

Kaynak: AA

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