Marka 5.0 Zirvesi 18 Nisan\'da Dijitalleşme ve Sürdürülebilirlik Temalarıyla Gerçekleşecek

İş dünyasını, girişimcilik ekosistemini ve akademik camiayı ortak paydada buluşturan bir konsepte sahip olan Marka 5.0 Zirvesi'nin birincisi, İstanbul Kültür Üniversitesi ve Branding Türkiye partnerliğiyle 18 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

Marka 5.0 Zirvesi (2025)

"Dijitalleşme, Sürdürülebilirlik ve İşveren Odağında Markalaşma" temasına sahip olan ve toplamda 3 oturumdan oluşan zirvenin düzenleme kurulunda Branding Türkiye Kurucusu ve İKÜ Öğretim Görevlisi Mürsel Ferhat Sağlam, İKÜ Öğretim Görevlisi Gözde Kuzu Uluçay, İKÜ Öğretim Üyesi Dr. Emine Anık, İKÜ Öğretim Görevlisi Berna Kutsal Özer yer alıyor.

Etkinlik Programı

Dijital markalaşma, sürdürülebilirlik ve işveren markası ile ilgili akademik bilgi aktarımı ve aktüel deneyim paylaşımı misyonu içeren Marka 5.0 Zirvesi'nin katılımcı firmaları Başarsoft, Mercedes Benz ve HAVAŞ olurken etkinliğin program akışı da belli oldu. 18 Nisan'da saat 10.00'da açılış konuşmalarıyla başlayacak olan etkinlik 13.00'da sona erecek. Tüm bunlarla birlikte işte zirvenin program akışı!

Açılış Konuşmaları (10.00 - 10.30)

Birinci Oturum: DİJİTALLEŞME (10.30 - 11.15)

Konuşmacı: Alim Küçükpehlivan (Başarsoft - Yönetim Kurulu Başkanı)

Moderatör: Mürsel Ferhat Sağlam (Branding Türkiye - Kurucu/ İstanbul Kültür Üniversitesi - Öğretim Görevlisi)

Kahve Molası (11.15 - 11.30)

İkinci Oturum: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK (11.30 - 12.15)

Konuşmacı: Serdar Köseoğlu (Mercedes-Benz Otomotiv A.Ş. - Satış İş Yönetim Birimi Müdürü)

Moderatör: Dr. Emine Anık (İstanbul Kültür Üniversitesi - Öğretim Üyesi)

Üçüncü Oturum: İŞVEREN MARKASI (12.15 - 13.00)

Konuşmacı: Mete Erna (HAVAŞ - Genel Müdür)

Modearatör: Berna Kutsal Özer (İstanbul Kültür Üniversitesi - Öğretim Görevlisi)

Dijital Markalaşma, Çalışan Deneyimi, İşveren Markası, Kurumsal İtibar, Sürdürülebilirlik, Dijital Dönüşüm, Stratejik Marka Yönetimi, Kurum Kültürü, İşveren Güvenirliği temalarının gündeme getirileceği Marka 5.0 Zirvesi; Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Madde 16'yı (Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar) ve Madde 17'yi (Amaçlar İçin Ortaklıklar) destekliyor.

Etkinlik Detayları

Tarih/ Saat: 18 Nisan 2025/ 10.00 – 13.00

Mekan: Akıngüç Oditoryumu - İstanbul Kültür Üniversitesi Bakırköy Kampüsü/ Ataköy Binası

Ulaşım/Adres: Ataköy 7-8-9-10, E5 Karayolu Üzeri Ataköy Yerleşkesi, 34158 Bakırköy – Yenibosna (Kampüs, Yenibosna metrobüs durağına yürüme mesafesindedir.)

Ücret: Etkinlik ücretsizdir.

Kayıt zorunludur.

Kontenjan sınırlıdır.

Destekleyenler

Program akışı ve içeriğiyle alanında bir ilk olma özelliği taşıyan Marka 5.0 Zirvesi'ni destekleyenler arasında Haberler.com, SonDakika.com, Startup Gazetesi, Franchise Market Türkiye, TeknoTalk, Technologic, Hani Kurumsaldık, PR Atölye Dergisi, Medya Takip Merkezi, 6N Magazine, 9 Eylül Gazetesi, EsHaber, BiHaber, Haber Galerisi gibi medya sektörünün öncü kuruluşları yer alıyor.