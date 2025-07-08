Marmara Denizi\'nde Müsilaj Sorunu Semineri

Balıkesir'in Marmara Adası'nda Asmalı Kültür ve Dayanışma Derneğince "Marmara Denizi Alarm Veriyor" konulu seminer düzenlendi.

Marmara Adası'na bağlı Asmalı Mahallesi'nde gerçekleştirilen seminerde, müsilaj konusu ele alındı.

Seminerde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, Marmara Denizi'nde son yıllarda sıkça görülen müsilaj sorununu ve etkilerini anlattı.

Müsilajın Marmara Denizi ile kurulan yanlış ilişkinin bir sonucu olarak ortaya çıktığını belirten Sarı, şunları kaydetti:

"25 milyon insanın evsel atıkları ve Türkiye'nin yarısından fazlasına hizmet veren endüstrinin atıkları denize bırakılıyor. Bu durum, denizdeki azot-fosfor dengesini bozuyor. İklim değişikliğiyle deniz suyu sıcaklıkları artıyor ve deniz şartlarının durağanlaşmasıyla birlikte ciddi sorunlar ortaya çıkıyor."

Sarı, müsilajın deniz altındaki yaşamı tehdit ettiğini, pinaları, mercanları, midyeleri, istiridyeleri, süngerleri ve deniz çayırlarını olumsuz etkilediğini anlattı.

Müsilajın yüzeye çıktığında ise turizmi ve balıkçılığı da olumsuz etkilediğini ifade eden Sarı, şunları kaydetti:

"Bu sorunlarla başa çıkabilmek için öncelikle Marmara Denizi'ni kirletmekten vazgeçmemiz gerekiyor. Marmara'yı kirletmezsek, denizle kurduğumuz yanlış ilişkiyi değiştirirsek, Marmara yeniden yaşamaya başlayacak. Bir pina bir saatte 6 litre deniz suyunu filtreleyebiliyor. Pinaların yaşamasını desteklersek, Marmara Denizi iyileşme yolunda önemli bir adım atmış olacak ancak Marmara bunu tek başına yapamaz. Hepimizin yardımına ihtiyacı var."

Asmalı Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Elif Mert de müsilajın yalnızca bir çevre sorunu olmadığını vurgulayarak, "Bu etkinlik, birlikte öğrenmek, birlikte düşünmek ve çözümün parçası olmak için bir adım oldu. Katılan herkese teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.