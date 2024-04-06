Mart Ayında Türkiye\'de En Çok Satılan Elektrikli Otomobiller Açıklandı

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Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği, her ay başında olduğu gibi bir önceki ayın otomobil satış verilerini açıkladı. Geçtiğimiz 10 yıla kıyasla en fazla satışın yapıldığı Şubat ayı ardından Mart ayı rekorlar ayı olmasa da büyük oranda satış yapıldı. Peki elektrikli otomobillerde durum nasıl? İşte karşınızda Marr 2024 için en çok satılan elektrikli otomobiller listesi…

Togg tahtını koruyor! BMW büyük atak yaptı!

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği, Mart 2024 için sıfır otomobil satış verilerini açıkladı. Bu kapsamda en çok satılan içten yanmalı otomobiller ve elektrikli otomobiller belli oldu. Ortak listede pazarın birincisi 5 bin 640 satışla Fiat Egea Sedan oldu. Elektrikli otomobillerde ise listenin başında yerli ve milli otomobil Togg yer aldı.

Mart ayı genel bazda Şubat ayı kadar başarılı geçmese de elektrikli otomobillerde satış artışları görülüyor. Özellikle listenin ilk 20 üyesinde geçtiğimiz aylarda 50-60 adetlik satışları gördük. Ancak Mart ayı listesinde en düşük 90 adet satış görüldü. Bu da kullanıcıların elektrikli otomobillere olan ilgisinin giderek arttığının bir göstergesi. Son olarak listede BMW'nin de bir atak yaptığını görmek mümkün.

Mart ayının en çok satılan sıfır otomobilleri!

Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller listesi ise şöyle:

Togg T10X: 1319

BMW 5 Serisi: 452

Ssanyong Torres: 320

MG 4: 305

Hyundai IONIQ 6: 291

Mercedes-Benz EQB: 239

BMW X1: 229

Volvo XC40: 220

Renault Megane E-Tech: 208

BYD Atto 3: 175

Opel Corsa: 155

Mercedes-Benz EQE: 155

Citroen C4X: 134

Hyundai Kona: 133

Jeep Avenger: 126

Volvo C40: 107

Opel Mokka: 101

MG ZS EV: 93

Dacia Spring: 91

Peugeot 308: 90

Tesla Model Y: 80

Normalde listelerimizde ilk 20 modele yer veriyoruz. Ancak elektrikli otomobil sektörünün gözdesi konumundaki Tesla'nın 21. sıraya yerleşmesi ve sert bir düşüş yaşaması da göz ardı edilemezdi. Zira Şubat ayında 75 adet satılan Model Y, Mart ayında 15 adetlik artış yaşasa da sıralama olarak 6 sıra geriye düştü.

Peki siz Mart ayında Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde belirtmeyi unutmayın…