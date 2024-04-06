Mart Ayında Türkiye\'de En Çok Satılan Elektrikli Otomobiller Açıklandı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği, her ay başında olduğu gibi bir önceki ayın otomobil satış verilerini açıkladı. Geçtiğimiz 10 yıla kıyasla en fazla satışın yapıldığı Şubat ayı ardından Mart ayı rekorlar ayı olmasa da büyük oranda satış yapıldı. Peki elektrikli otomobillerde durum nasıl? İşte karşınızda Marr 2024 için en çok satılan elektrikli otomobiller listesi…
Togg tahtını koruyor! BMW büyük atak yaptı!
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği, Mart 2024 için sıfır otomobil satış verilerini açıkladı. Bu kapsamda en çok satılan içten yanmalı otomobiller ve elektrikli otomobiller belli oldu. Ortak listede pazarın birincisi 5 bin 640 satışla Fiat Egea Sedan oldu. Elektrikli otomobillerde ise listenin başında yerli ve milli otomobil Togg yer aldı.
Mart ayı genel bazda Şubat ayı kadar başarılı geçmese de elektrikli otomobillerde satış artışları görülüyor. Özellikle listenin ilk 20 üyesinde geçtiğimiz aylarda 50-60 adetlik satışları gördük. Ancak Mart ayı listesinde en düşük 90 adet satış görüldü. Bu da kullanıcıların elektrikli otomobillere olan ilgisinin giderek arttığının bir göstergesi. Son olarak listede BMW'nin de bir atak yaptığını görmek mümkün.
Mart ayının en çok satılan sıfır otomobilleri!
Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller listesi ise şöyle:
Togg T10X: 1319
BMW 5 Serisi: 452
Ssanyong Torres: 320
MG 4: 305
Hyundai IONIQ 6: 291
Mercedes-Benz EQB: 239
BMW X1: 229
Volvo XC40: 220
BYD Atto 3: 175
Mercedes-Benz EQE: 155
Citroen C4X: 134
Hyundai Kona: 133
Jeep Avenger: 126
Volvo C40: 107
Opel Mokka: 101
MG ZS EV: 93
Dacia Spring: 91
Peugeot 308: 90
Tesla Model Y: 80
Normalde listelerimizde ilk 20 modele yer veriyoruz. Ancak elektrikli otomobil sektörünün gözdesi konumundaki Tesla'nın 21. sıraya yerleşmesi ve sert bir düşüş yaşaması da göz ardı edilemezdi. Zira Şubat ayında 75 adet satılan Model Y, Mart ayında 15 adetlik artış yaşasa da sıralama olarak 6 sıra geriye düştü.
Peki siz Mart ayında Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde belirtmeyi unutmayın…
Son Dakika › Teknoloji › Mart Ayında Türkiye'de En Çok Satılan Elektrikli Otomobiller Açıklandı - Son Dakika
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), insanların sağlıkla ilgili sorularına yardımcı olmak için yeni bir yapay zeka aracını kullanıma sundu.
Honor tarafından ilk olarak Çin'de, daha sonra MWC 2024'te global tanıtımı yapılan Magic 6 Pro Türkiye'de ön kayıta açıldı. Üstelik Hepsiburada'da ön kayıta özel 3000 TL indirim fırsatıyla kullanıcılara sunuluyor. Cihaz, 6.8 inç boyutunda LTPO OLED ekrana, Snapdragon 8 Gen 3 işlemciye, 5600 mAh bataryaya ve 50 Megapiksel ön ve arka kameralara sahip. Ayrıca 80W kablolu ve 66W kablosuz şarj desteği bulunuyor.
OpenAI, GPT-5 dil modelini kullanıcılara sunmadan önce kapsamlı bir güvenlik testlerinden geçirmek için kırmızı ekip ile işbirliği yapıyor. GPT-5'in ne zaman kullanıma sunulacağı henüz bilinmese de önümüzdeki birkaç ay içinde bekleniyor.
Google'ın en çok kullanılan uygulamalarından biri olan Gmail, size gönderilen çok uzun e-postaları okumak zorunda kalmayacağınız yeni yapay zeka özelliğini entegre etmeye hazırlanıyor. Gmail uygulamasına 'bu e-postayı özetle' düğmesi eklenecek. Google, kullanıcıların işlevselliği artırmasına yardımcı olmak için yapay zeka teknolojisini kullanacak. E-postaların hızlı bir şekilde taranmasını ve önemli bilgilerin özetlenmesini sağlamak, kullanıcıların zamanlarını verimli bir şekilde kullanmalarını sağlayacak.
Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi programı kapsamında TUSAŞ, HÜRJET için 4.8 milyon euro değerinde bir anlaşma imzaladı. Anlaşma kapsamında Airtificial, HÜRJET için pasif ve aktif olmak üzere iki farklı uçuş kumanda sistemi üretecek. Projenin toplam maliyeti 4.8 milyon euro olarak belirlendi.
Bugün, teknoloji dünyasında önemli bir değişiklik yaşadım ve deneyimlerimi paylaşmak istiyorum. Uzun süredir Xiaomi kullanıcısı olarak, sonunda Samsung'a geçiş yaptım. Tasarım, işletim sistemi, ekran deneyimi, kamera performansı, ekosistem, pil ve şarj konularında karşılaştırmalar yaparak deneyimlerimi aktarıyorum. Her iki markanın da kendine göre artıları ve eksileri var, ancak benim deneyimlerime göre, Xiaomi'den Samsung'a geçiş yapılabilir. Tercihlerinize ve ihtiyaçlarınıza göre karar vermeniz önemli.
Ramazan Bayramı öncesi sahil beldeleri ile büyük şehirler arasında trafik yoğunluğu yaşanan otoyollarda hizmet veren elektrikli araç şarj istasyonları, hareketli günler geçiriyor. İstanbul - İzmir Otoyolu'nda elektrikli araç sahipleri, rezervasyon yaptırarak geldikleri istasyonlarda araçlarını 30-40 dakikalık mola süresinde şarj edebiliyor. Şarj istasyonu sayısının artmasıyla birlikte sürücüler şarj konusunda sıkıntı yaşamadıklarını belirtiyor. Elektrikli araçlarda evde şarj olanağı olduğunda ise yolculuk maliyetinin akaryakıtla çalışan araçlara göre daha ekonomik olduğu ifade ediliyor.
Vestel, elektrikli araçları 1.000 kW (1 MW) hızında şarj edebilecek şarj istasyonu üreteceğini duyurdu. Vestel CEO'su Ergün Güler, Vestel Mobility şirketi aracılığıyla elektrikli araçlar için yerli ve milli üretim yapacaklarını belirtti. Şirket, batarya teknolojisi ve elektrikli araç şarj istasyonlarının üretimine odaklanacak ve Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen mobilite şirketlerinden biri olmayı hedefliyor.
Bir bilgisayar oyuncusu, oyunlarda en fazla ban yeme sayısına ulaşmayı hedefliyor. Bu sıra dışı macera, oyun toplulukları ve hile karşıtı sistemler arasında hayretler uyandırdı. Valve Anti-Cheat (VAC) tarafından korunan oyunlarda 100, diğer oyunlarda ise ekstra 100 ban elde etmeyi amaçlayan Xeonir, şimdiye kadar yaklaşık 200 ban başarısına ulaşmış durumda. Bu tuhaf hedef, oyun dünyasında nasıl bir etki yaratabilir? Oyun kültürü ve toplulukları üzerinde ne tür tartışmaları tetikleyebilir? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın...
Google, internette gezinmeyi hızlandıracağını iddia ettiği Jpegli teknolojisini resmen tanıttı. Bu teknoloji sayesinde, birçok JPEG görsel emsallerine göre tam %35 daha fazla sıkıştırılacak ve çok daha hızlı bir internet deneyimi elde edilecek. Böylelikle yükleme sürelerinin de gözle görülür oranda azaltılması öngörülüyor. Google yönetimi, JPEG'in internette gezinme hızını yavaşlattığı eleştirilerine son vermek amacıyla bu hamleyi gerçekleştiriyor. Jpegli, standart JPEG kodlayıcılara göre depolama ve bant genişliği bakımından tasarruf sağlarken, görüntülerdeki netlik bozulmasını engelliyor ve daha doğal bir görünüm sunuyor. Google'ın Jpegli'nin geliştirilme sürecinde JPEG XL formatını da kullandığı belirtiliyor. Bu teknoloji, başarılı olması durumunda internet deneyimini yeniden şekillendirebilir.
Meta, yapay zeka kullanarak içerik üretenlere etiket ekleyeceğini duyurdu. Yapay zeka tarafından manipüle edilen veya oluşturulan içerikler "Yapay Zeka ile Üretildi" olarak etiketlenecek. Meta, kullanıcıları maddi olarak yanıltma riskinin yüksek olduğu içeriklerde daha belirgin bir etiket kullanacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?