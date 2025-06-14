Mesut Hakkı Caşın, canlı yayında ellerini tükürükleyip Osmanlı tokadını canlandırdı

İran ve İsrail arasındaki çatışmalar sürerken, Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın katıldığı bir televizyon programında gündeme dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Programda oldukça heyecanlı olduğu gözlenen Caşın, Türkiye'nin savunma sanayiindeki önemli projelerinden biri olan Milli Muharip Uçak Kaan hakkında son gelişmeleri aktardı.

CANLI YAYINDA OSMANLI TOKADINI CANLANDIRDI

Caşın, konuşması sırasında Türk tarihine göndermede bulunarak "Türk'ün Osmanlı tokadını unutmasınlar" ifadelerini kullandı. Bu sözlerinin ardından Caşın'ın ellerini tükürükleyerek canlı yayında Osmanlı tokadını canlandırması stüdyoda şaşkınlıkla karşılandı.

O ANLAR KISA SÜREDE VİRAL OLDU

Renkli anlar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı Prof. Dr. Caşın'ın performansını esprili paylaşımlarla değerlendirdi. Bazı izleyiciler ise uzman ismin açıklamalarını, Türkiye'nin bölgesel gelişmeler karşısındaki duruşunu sembolik bir şekilde ifade ettiği şeklinde yorumladı.