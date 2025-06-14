İran ve İsrail arasındaki çatışmalar sürerken, Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın katıldığı bir televizyon programında gündeme dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Programda oldukça heyecanlı olduğu gözlenen Caşın, Türkiye'nin savunma sanayiindeki önemli projelerinden biri olan Milli Muharip Uçak Kaan hakkında son gelişmeleri aktardı.
Caşın, konuşması sırasında Türk tarihine göndermede bulunarak "Türk'ün Osmanlı tokadını unutmasınlar" ifadelerini kullandı. Bu sözlerinin ardından Caşın'ın ellerini tükürükleyerek canlı yayında Osmanlı tokadını canlandırması stüdyoda şaşkınlıkla karşılandı.
Renkli anlar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı Prof. Dr. Caşın'ın performansını esprili paylaşımlarla değerlendirdi. Bazı izleyiciler ise uzman ismin açıklamalarını, Türkiye'nin bölgesel gelişmeler karşısındaki duruşunu sembolik bir şekilde ifade ettiği şeklinde yorumladı.
Son Dakika › Teknoloji › Mesut Hakkı Caşın, canlı yayında ellerini tükürükleyip Osmanlı tokadını canlandırdı - Son Dakika
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