MG, MG3 Modeliyle Avrupa Elektrikli Otomobil Pazarına İddialı Bir Giriş Yapıyor

Geçtiğimiz yıl Türkiye'de oldukça popülerleşen MG, MG3 modeliyle Avrupa elektrikli otomobil pazarına iddialı bir giriş daha yapıyor. Hybrid+ teknolojisi, geniş donanım seviyeleri ve eğlenceli sürüş seçenekleri ile B-segmentinde yeni favori olmayı hedefliyor. İşte MG3 özellikleri…
MG MG3 özellikleri!
MG, Cenevre Otomobil Fuarı'nda Yeni MG3 modelini tanıttı. Bu araç Hybrid+ güç aktarım sistemi ile sınıfının en hızlı ivmelenen hibrit modeli olma özelliğini taşıyor. 143kW'lık kombine gücü, 4.4l/100km'lik yakıt ekonomisi ve 100g/km CO2 emisyon değeri ile dikkat çekiyor. 1.83kWh-350V kapasiteli bataryası ile uzun elektrikli sürüş menzili sunuyor ve bu özelliği ile verimliliği önemli ölçüde artırıyor.
İç mekanda 7 inçlik dijital gösterge paneli ve 10.25 inçlik merkezi bilgi-işlem sistemi ile modern ve teknolojik bir his uyandırıyor. Apple CarPlay/Android Auto entegrasyonu, MG iSMART ve MG Pilot gibi gelişmiş sürücü destek sistemleri ile geliyor.
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Ayrıca, konfor ve güvenlik donanımları arasında klima, Bluetooth bağlantılı ses sistemi, dört USB portu, geri görüş kamerası ve park sensörleri bulunuyor. Üst donanım seviyeleri, deri koltuk kaplamaları, anahtarsız giriş, ısıtmalı ön koltuklar ve direksiyon ve 360 derece kamera gibi özellikler ekliyor.
MG3, kompakt boyutları ve çevik yapılandırması ile şehir içinde ve dışında keyifli bir sürüş deneyimi sunuyor. Avrupa ve Çin'deki mühendislerin ortak çalışmasıyla, şasi ve süspansiyon farklı pazarların ihtiyaçlarına göre ince ayar yapılarak, konfor ve dinamizm arasında ideal bir denge sağlandığı söyleniyor.
Yeni ultra yüksek sertlikteki şasi bileşenleri ve ağırlığı azaltan süspansiyon elemanları sayesinde, hem atik bir sürüş sunuluyor hem de rahat bir yolculuk deneyimi garantileniyor. MG3, çevreye duyarlılık ve verimlilik anlamında da öne çıkıyor.
Hibrit+ güç aktarım sistemi, elektrik ve benzinli motorun uyumu ile hem şehir içi hem de uzun yolculuklarda yüksek verimlilik sunuyor. Çeşitli sürüş modları ile her türlü sürüş koşuluna uyum sağlayabilen bu sistem, kullanıcılara esneklik ve ekonomi sunmayı hedefliyor. MG'nin yedi yıl/150,000 km garantisi ile sunulan bu model, hem performans hem de verimlilik arayan sürücüler için ideal bir seçenek.
Son Dakika › Teknoloji › MG, MG3 Modeliyle Avrupa Elektrikli Otomobil Pazarına İddialı Bir Giriş Yapıyor - Son Dakika Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, sosyal medya hesabından paylaştığı şampiyonluk fotoğrafıyla Fenerbahçe'ye gönderme yaptı. Icardi, fotoğrafın altına '10 yıl boyunca şampiyonluk fotoğrafı paylaşmayı beklediniz. Ve işte en iyi fotoğraf' notunu düştü. Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Bitexen Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu. 1 maçlık cezası olan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi maçta forma giyemeyecek. Macaristan Parlamentosu İsveç'in NATO üyeliğine onay verdi. Türkiye'nin de geçtiğimiz ay onay vermesi sonrası İsveç'in ittifaka katılması yönünde bir engel kalmamış oldu. Macaristan'ın da onay vermesi sonrası İsveç, ittifakın 32. üyesi olacak. Ünlü oyuncu Tolga Savacı, 60 yaşında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Savacı, Türk sinemasında birçok filmde rol aldı ve televizyon programları sundu. Savacı, ayrıca motosiklet yarışçılığı ve klasik otomobillerin bakımıyla da ilgileniyordu. 31 Mart'taki yerel seçimlere az bir zaman kala miting meydanları hareketlenirken Ordu'dan ise bambaşka bir görüntü geldi. Demokrat Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serhat Çelebioğlu ile Saadet Partisi Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Duyar, bir parkta tahterevalliye bindi. Gülümseten anlar kameraya yansırken Saadet Partili Duyar ise, sosyal medya hesabından ''Oylar tartılmaya başladı'' notuyla paylaşım yaptı. Serie A ekiplerinden Inter forması giyen Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na nazar değdi. Lecce maçını kulübeden takip eden Çalhanoğlu'nun kulübü Inter'den yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcunun sağ uyluğunda hafif kas gerilemesi tespit edildiği belirtildi. Hakan'ın 2 maç sahalardan uzak kalacağı tahmin ediliyor. MHP lideri Devlet Bahçeli, doğum günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 70 adet gül gönderdi. Erdoğan da Bahçeli'nin bu jestine "Devlet Bey nezaketini yine gösterdi, çok da zengin bir nezaket. Yaşımın miktarında güller gönderdi" sözleriyle karşılık verdi. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Şanlıurfa'da oynanacak olan Süper Kupa maçında Şanlıurfa Stadı'ndaki teknik ve altyapı yetersizliği sebebiyle ''yarı otomatik ofsayt sistemi' kullanılmayacak. Kars'ta CHP'nin DEM Parti ile yaptığı ittifaktan rahatsız olduklarını dile getiren çok sayıda CHP'li, partilerinden istifa ederek MHP'ye katıldı. MHP rozetleri İl Başkanı Tolga Adıgüzel tarafından takılan kişiler, 31 Mart'taki yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'na destek vereceklerini açıkladı.
ÖzelliklerMG3Güç Aktarım SistemiHybrid+Motor1.5-litre Atkinson döngüsüne sahip dört silindirli benzinliMotor Gücü75 kW-100 HPMotor Torku128 NmElektrik Motoru Gücü100 kW- 134 HPElektrik Motoru Torku250 NmKombine Çıkış – Güç 143 kW- 191 HPŞanzımanÜç hızlı otomatikBatarya Kapasitesi1.83kWh – 350VÇekişÖn Maksimum Hız 170 km/sa0-100km/sa Hızlanma8.0 saniye80-120km/sa Hızlanma5.0 saniyeCO2 Emisyonu100 g/kmYakıt Ekonomisi 4.4 l/100kmYükseklik1,502 mmUzunluk 4,113 mmGenişlik1,797 mmDingil Mesafesi2,570 mmBoş Ağırlık1,285 kgBagaj Kapasitesi293 litreKoltuk Sayısı5
Son Dakika › Teknoloji › MG, MG3 Modeliyle Avrupa Elektrikli Otomobil Pazarına İddialı Bir Giriş Yapıyor - Son Dakika
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