MG, MG3 Modeliyle Avrupa Elektrikli Otomobil Pazarına İddialı Bir Giriş Yapıyor - Son Dakika
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Teknoloji

MG, MG3 Modeliyle Avrupa Elektrikli Otomobil Pazarına İddialı Bir Giriş Yapıyor

MG, MG3 Modeliyle Avrupa Elektrikli Otomobil Pazarına İddialı Bir Giriş Yapıyor

Geçtiğimiz yıl Türkiye'de popülerleşen MG, MG3 modeliyle Avrupa elektrikli otomobil pazarında iddialı bir giriş yapıyor. Hybrid+ teknolojisi, geniş donanım seviyeleri ve eğlenceli sürüş seçenekleri ile B-segmentinde yeni favori olmayı hedefliyor. MG3, 143kW'lık kombine gücü, 4.4l/100km'lik yakıt ekonomisi ve 100g/km CO2 emisyon değeri ile dikkat çekiyor. İç mekanda modern ve teknolojik bir his uyandıran dijital gösterge paneli ve merkezi bilgi-işlem sistemi bulunuyor. Ayrıca, klima, Bluetooth bağlantılı ses sistemi, geri görüş kamerası gibi konfor ve güvenlik donanımları da mevcut. MG3, kompakt boyutları ve çevik yapılandırması ile şehir içinde ve dışında keyifli bir sürüş deneyimi sunuyor. Hibrit+ güç aktarım sistemi sayesinde yüksek verimlilik sağlayan bu model, performans ve verimlilik arayan sürücüler için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor.

26.02.2024 18:15
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Geçtiğimiz yıl Türkiye'de oldukça popülerleşen MG, MG3 modeliyle Avrupa elektrikli otomobil pazarına iddialı bir giriş daha yapıyor. Hybrid+ teknolojisi, geniş donanım seviyeleri ve eğlenceli sürüş seçenekleri ile B-segmentinde yeni favori olmayı hedefliyor. İşte MG3 özellikleri…

MG MG3 özellikleri!

MG, Cenevre Otomobil Fuarı'nda Yeni MG3 modelini tanıttı. Bu araç Hybrid+ güç aktarım sistemi ile sınıfının en hızlı ivmelenen hibrit modeli olma özelliğini taşıyor. 143kW'lık kombine gücü, 4.4l/100km'lik yakıt ekonomisi ve 100g/km CO2 emisyon değeri ile dikkat çekiyor. 1.83kWh-350V kapasiteli bataryası ile uzun elektrikli sürüş menzili sunuyor ve bu özelliği ile verimliliği önemli ölçüde artırıyor.

MG, MG3 Modeliyle Avrupa Elektrikli Otomobil Pazarına İddialı Bir Giriş Yapıyor

İç mekanda 7 inçlik dijital gösterge paneli ve 10.25 inçlik merkezi bilgi-işlem sistemi ile modern ve teknolojik bir his uyandırıyor. Apple CarPlay/Android Auto entegrasyonu, MG iSMART ve MG Pilot gibi gelişmiş sürücü destek sistemleri ile geliyor.

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Ayrıca, konfor ve güvenlik donanımları arasında klima, Bluetooth bağlantılı ses sistemi, dört USB portu, geri görüş kamerası ve park sensörleri bulunuyor. Üst donanım seviyeleri, deri koltuk kaplamaları, anahtarsız giriş, ısıtmalı ön koltuklar ve direksiyon ve 360 derece kamera gibi özellikler ekliyor.

MG3, kompakt boyutları ve çevik yapılandırması ile şehir içinde ve dışında keyifli bir sürüş deneyimi sunuyor. Avrupa ve Çin'deki mühendislerin ortak çalışmasıyla, şasi ve süspansiyon farklı pazarların ihtiyaçlarına göre ince ayar yapılarak, konfor ve dinamizm arasında ideal bir denge sağlandığı söyleniyor.

MG, MG3 Modeliyle Avrupa Elektrikli Otomobil Pazarına İddialı Bir Giriş Yapıyor

Yeni ultra yüksek sertlikteki şasi bileşenleri ve ağırlığı azaltan süspansiyon elemanları sayesinde, hem atik bir sürüş sunuluyor hem de rahat bir yolculuk deneyimi garantileniyor. MG3, çevreye duyarlılık ve verimlilik anlamında da öne çıkıyor.

Hibrit+ güç aktarım sistemi, elektrik ve benzinli motorun uyumu ile hem şehir içi hem de uzun yolculuklarda yüksek verimlilik sunuyor. Çeşitli sürüş modları ile her türlü sürüş koşuluna uyum sağlayabilen bu sistem, kullanıcılara esneklik ve ekonomi sunmayı hedefliyor. MG'nin yedi yıl/150,000 km garantisi ile sunulan bu model, hem performans hem de verimlilik arayan sürücüler için ideal bir seçenek.

MG, MG3 Modeliyle Avrupa Elektrikli Otomobil Pazarına İddialı Bir Giriş Yapıyor

ÖzelliklerMG3Güç Aktarım SistemiHybrid+Motor1.5-litre Atkinson döngüsüne sahip dört silindirli benzinliMotor Gücü75 kW-100 HPMotor Torku128 NmElektrik Motoru Gücü100 kW- 134 HPElektrik Motoru Torku250 NmKombine Çıkış – Güç 143 kW- 191 HPŞanzımanÜç hızlı otomatikBatarya Kapasitesi1.83kWh – 350VÇekişÖn Maksimum Hız 170 km/sa0-100km/sa Hızlanma8.0 saniye80-120km/sa Hızlanma5.0 saniyeCO2 Emisyonu100 g/kmYakıt Ekonomisi 4.4 l/100kmYükseklik1,502 mmUzunluk 4,113 mmGenişlik1,797 mmDingil Mesafesi2,570 mmBoş Ağırlık1,285 kgBagaj Kapasitesi293 litreKoltuk Sayısı5

Kaynak: Shiftdelete

Türkiye, Çevre, Enerji, Otomobil, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji MG, MG3 Modeliyle Avrupa Elektrikli Otomobil Pazarına İddialı Bir Giriş Yapıyor - Son Dakika

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