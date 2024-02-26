MG, MG3 Modeliyle Avrupa Elektrikli Otomobil Pazarına İddialı Bir Giriş Yapıyor

Teknoloji

Geçtiğimiz yıl Türkiye'de oldukça popülerleşen MG, MG3 modeliyle Avrupa elektrikli otomobil pazarına iddialı bir giriş daha yapıyor. Hybrid+ teknolojisi, geniş donanım seviyeleri ve eğlenceli sürüş seçenekleri ile B-segmentinde yeni favori olmayı hedefliyor. İşte MG3 özellikleri…

MG MG3 özellikleri!

MG, Cenevre Otomobil Fuarı'nda Yeni MG3 modelini tanıttı. Bu araç Hybrid+ güç aktarım sistemi ile sınıfının en hızlı ivmelenen hibrit modeli olma özelliğini taşıyor. 143kW'lık kombine gücü, 4.4l/100km'lik yakıt ekonomisi ve 100g/km CO2 emisyon değeri ile dikkat çekiyor. 1.83kWh-350V kapasiteli bataryası ile uzun elektrikli sürüş menzili sunuyor ve bu özelliği ile verimliliği önemli ölçüde artırıyor.

İç mekanda 7 inçlik dijital gösterge paneli ve 10.25 inçlik merkezi bilgi-işlem sistemi ile modern ve teknolojik bir his uyandırıyor. Apple CarPlay/Android Auto entegrasyonu, MG iSMART ve MG Pilot gibi gelişmiş sürücü destek sistemleri ile geliyor.

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Ayrıca, konfor ve güvenlik donanımları arasında klima, Bluetooth bağlantılı ses sistemi, dört USB portu, geri görüş kamerası ve park sensörleri bulunuyor. Üst donanım seviyeleri, deri koltuk kaplamaları, anahtarsız giriş, ısıtmalı ön koltuklar ve direksiyon ve 360 derece kamera gibi özellikler ekliyor.

MG3, kompakt boyutları ve çevik yapılandırması ile şehir içinde ve dışında keyifli bir sürüş deneyimi sunuyor. Avrupa ve Çin'deki mühendislerin ortak çalışmasıyla, şasi ve süspansiyon farklı pazarların ihtiyaçlarına göre ince ayar yapılarak, konfor ve dinamizm arasında ideal bir denge sağlandığı söyleniyor.

Yeni ultra yüksek sertlikteki şasi bileşenleri ve ağırlığı azaltan süspansiyon elemanları sayesinde, hem atik bir sürüş sunuluyor hem de rahat bir yolculuk deneyimi garantileniyor. MG3, çevreye duyarlılık ve verimlilik anlamında da öne çıkıyor.

Hibrit+ güç aktarım sistemi, elektrik ve benzinli motorun uyumu ile hem şehir içi hem de uzun yolculuklarda yüksek verimlilik sunuyor. Çeşitli sürüş modları ile her türlü sürüş koşuluna uyum sağlayabilen bu sistem, kullanıcılara esneklik ve ekonomi sunmayı hedefliyor. MG'nin yedi yıl/150,000 km garantisi ile sunulan bu model, hem performans hem de verimlilik arayan sürücüler için ideal bir seçenek.