Microsoft, Endonezya'ya yapay zeka için dev yatırım yapacak - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Microsoft, Endonezya'ya yapay zeka için dev yatırım yapacak

Microsoft, Endonezya\'ya yapay zeka için dev yatırım yapacak

Microsoft, Endonezya'ya yapay zeka ve bulut bilişim için 1,7 milyar dolarlık bir yatırım yapma kararı aldı. Proje kapsamında Endonezya'ya yapay zeka altyapısı, bulut bilişim ve yapay zeka veri merkezleri kurulacak. Ayrıca, bir yıl içinde 2,5 milyon kişiye yapay zeka eğitimi verilecek. Bu yatırım ile Endonezya, yapay zeka konusunda önemli bir eğitimli nüfusa sahip olacak. Türkiye'nin de yapay zeka konusunda benzer yatırımlar çekebilmesi mümkün olabilir.

30.04.2024 21:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yapay zeka yatırımları ile dünyanın en değerli şirketi konumuna yükselen Microsoft, vites yükseltmeye devam ediyor. Buna göre Microsoft, Endonezya'ya yapay zeka ve bulut bilişim için dev bir yatırım yapma kararı aldı.

Microsoft, Endonezya için kaç milyar dolarlık yapay zeka yatırımı yapacak?

Yapay zeka konusunda lider firmalardan biri haline gelen Microsoft, yapay zeka yatırımı için Endonezya'yı tercih etti. Microsoft, proje kapsamında Endonezya'ya dört yıl içinde 1,7 milyar dolar yatırım yapacak. Bu yatırım yapay zeka altyapısı, bulut bilişim ve yapay zeka veri merkezlerini içeriyor.

Şirket, proje kapsamında bir yıl içinde 2,5 milyon kişiye yapay zeka eğitimi vermeyi planlıyor. Microsoft'un yapay zeka eğitimi için yaptığı açıklama bütün Güney Doğu Asya coğrafyasını kapsıyor. Endonezya'da ise 840 bin kişiye bu yapay zeka eğitimi verilecek.

Microsoft, Endonezya'ya yapay zeka için dev yatırım yapacak

Microsoft'un yapay zeka yatırımı için bölge ülkelerini ziyaretleri ise devam edecek. Bu anlamda firmanın Güney Doğu Asya ülkelerine büyük yapay zeka yatırımları açıklaması beklentiler arasında. Endonezya'da Microsoft yapay zeka eğitimi alacak kişi sayısı toplam sayının üçte biri. Microsoft'un kalan eğitim alacak kişileri ise Tayvan, Vietnam, Malezya gibi ülkelerden alması bekleniyor. Ancak şirketin yapay zeka yatırımı için diğer ülkelerde de veri merkezi kurup kurmayacağı belli değil.

iOS 18 ile iPhone'lara yapay zeka özellikleri geliyor!

Bu yatırım sonrası ülke, yapay zeka konusunda önemli bir eğitimli nüfusa sahip olacak. Gelişmekte olan ekonomiler arasında ön plana çıkan Endonezya, son yıllarda bilişim teknolojilerinde de bölge ülkeleri ile rekabet etmeye başladı.

Bu anlamda Microsoft yapay zeka yatırımı Endonezya için önemli bir artı olacağa benziyor. Kısa bir süre önce Apple CEO'su Tim Cook'ta Endonezya'yı ziyaret etti. Buna göre Tim Cook geçen hafta yaptığı açıklamada üretim için Endonezya'ya tesisler kurmayı düşündüğünü açıkladı. Şu an için iPhone üretimi Çin'den Hindistan'a kayıyor. Buna karşın Apple, bölgede üretim için çok daha fazla alternatife sahip olmanın peşinde.

Microsoft tarafından yapılan bu yatırımı nasıl buluyorsunuz? Sizce Türkiye yapay zeka konusunda bu tür yatırımlar çekebilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.

Kaynak: Shiftdelete

Endonezya, Microsoft, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Microsoft, Endonezya'ya yapay zeka için dev yatırım yapacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:39 Diyanet’in organizasyonuyla Ürdün’e gitmiş İsrail askerlerinin öldürdüğü Türk’ün Şanlıurfa’da imam olduğu ortaya çıktı Diyanet'in organizasyonuyla Ürdün'e gitmiş! İsrail askerlerinin öldürdüğü Türk'ün Şanlıurfa'da imam olduğu ortaya çıktı
19:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taksim Meydanı mitinge uygun değil, muhalefet 1 Mayıs’a gölge düşürmeye çalışıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taksim Meydanı mitinge uygun değil, muhalefet 1 Mayıs'a gölge düşürmeye çalışıyor
17:59 Adıyaman’da iki polisi şehit eden ve tutuklanan polis memurunun ifadesi ortaya çıktı Adıyaman'da iki polisi şehit eden ve tutuklanan polis memurunun ifadesi ortaya çıktı
16:47 Küçükçekmece’de belediyenin çukuruna düşerek can veren Edanur’un annesinin Türk vatandaşlığı başvurusu onaylandı Küçükçekmece'de belediyenin çukuruna düşerek can veren Edanur'un annesinin Türk vatandaşlığı başvurusu onaylandı
11:58 ABD’deki Columbia Üniversitesi’nde Filistin yanlısı öğrenciler dekanlık binasını bastı ABD'deki Columbia Üniversitesi'nde Filistin yanlısı öğrenciler dekanlık binasını bastı
21:47 BBP lideri Destici’den, ABB’nin amblem değişikliği teklifine tepki: Ankara’da yaşayan hiç kimse Hititlerin torunu değil BBP lideri Destici'den, ABB'nin amblem değişikliği teklifine tepki: Ankara'da yaşayan hiç kimse Hititlerin torunu değil
21:15 Mehmet Büyükekşi şimdi ne yapacak Erken seçime gitmek zorunda kaldı Mehmet Büyükekşi şimdi ne yapacak? Erken seçime gitmek zorunda kaldı
20:45 5 futbolcu, kara para aklama ve yasa dışı bahis soruşturmasında ifade verecek 5 futbolcu, kara para aklama ve yasa dışı bahis soruşturmasında ifade verecek
19:16 Eski ABD Başkanı Trump’a “sus payı“ davasında “konuşma yasağı“nı ihlalden para cezası Eski ABD Başkanı Trump'a "sus payı" davasında "konuşma yasağı"nı ihlalden para cezası
19:13 Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 1500 liraya çıkarıldı Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 1500 liraya çıkarıldı
18:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel arasındaki görüşmenin yeri ve saati belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel arasındaki görüşmenin yeri ve saati belli oldu
17:07 Şırnak’ta askeri aracın devrilmesi sonucu 2 askerimiz şehit oldu: 2 yaralı Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu 2 askerimiz şehit oldu: 2 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 22:34:53. #1.12#
SON DAKİKA: Microsoft, Endonezya'ya yapay zeka için dev yatırım yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement