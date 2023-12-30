Microsoft\'un ID@Xbox Hesabı Yapay Zeka Tarafından Oluşturulan Görsel Nedeniyle Eleştirildi

Geçtiğimiz günlerde Microsoft'un ID@Xbox Twitter hesabı, Xbox'taki bağımsız oyunları tanıtan yapay zeka tarafından oluşturulmuş bir tanıtım görseli yayınladığı için eleştirilere maruz kaldı. Söz konusu gönderi 27 Aralık'ta atılmış ve dev bir yeşil Xbox logosuyla süslenmiş bir tepeden aşağı kızakla kayan çocukların yer aldığı bir sahne içeriyordu.

Xbox paylaşımı, yakından incelendiğinde yapay zeka olduğu çok net anlaşıldı

Ancak görüntü daha yakından incelendiğinde, kızakları hiçbir şeye bağlı olmayan kranklarla kullanan çocuklar ve üst dudağı dişlerle değiştirilmiş bir el oyun cihazı oynayan bir adam ve karda zıplayan bir çocuğun bıyıklı görünmesi gibi garip görüntüler yer alıyordu. Bu da bariz yapay zeka belirtisi.

ID@Xbox hesabı gönderinin alıntısı şöyleydi: "Bağımsız harikalar diyarında yürüyüş. Yılın en sevdiğiniz bağımsız oyunları hangileriydi?" Hayranlardan ve geliştiricilerden gelen tepkiler hızlı ve eleştirel oldu. Bazı kullanıcılar tanıtım görseli için yapay zeka kullanılmasının bağımsız geliştiricilere önem verilmediğini gösterdiğini belirtti.

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Oyun camiasındaki önemli isimler hoşnutsuzluklarını dile getirerek, Microsoft'un reklam için sanatçı istihdam etmeye yatırım yapamamasının bağımsız geliştiricileri destekleme konusundaki kararlılıkları hakkında şüphe uyandırdığını vurguladılar.

Piksel sanatçısı TAHK0, "Xbox'ın bağımsız geliştiricileri tanıtmak için yapay zeka kullanmasına izin vermeyin" yorumunda bulunurken, sanatçı NecroKuma3, "Hiçbir şey yapay zeka kullanmak kadar 'bağımsız geliştiricileri önemsemiyoruz' diyemez" dedi. Tepkiler üzerine Microsoft herhangi bir açıklama yapmadan ya da eleştirilere yanıt vermeden gönderiyi sessizce sildi.

Bu olay, şirketlerin tanıtım amacıyla yapay zeka tarafından üretilen sanat eserlerini kullanması yönünde giderek artan bir akımın parçası oldu. Benzer olaylar arasında Amazon'un Fallout TV dizisi, yeni bir Pokémon GO etkinliği ve hatta personel işten çıkarmalarının ardından yapay zeka tarafından üretilen Assassin's Creed sanatını paylaşan Ubisoft hesapları için yapay zeka tarafından üretilen tanıtım görüntüleri yer alıyor.

Yapay zeka görselleriyle üretilebilecek tonla içerik varken, bunu reklam için hiçbir şekilde belirtmeden kullanmak asıl tepki çeken olay oldu. Böyle büyük şirketler bile görsel için bir sanatçıya ödeme yapmak yerine yapay zekayı tercih ediyorsa, gelecekte insan istihdamı tehlikeye girecek gibi görünüyor…