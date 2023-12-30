 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Microsoft'un ID@Xbox Hesabı Yapay Zeka Tarafından Oluşturulan Görsel Nedeniyle Eleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Microsoft'un ID@Xbox Hesabı Yapay Zeka Tarafından Oluşturulan Görsel Nedeniyle Eleştirildi

Microsoft'un ID@Xbox Twitter hesabı, Xbox'taki bağımsız oyunları tanıtan yapay zeka tarafından oluşturulmuş bir tanıtım görseli yayınladığı için eleştirilere maruz kaldı. Gönderideki garip görüntüler ve yapay zeka kullanımı, bağımsız geliştiricilere önem verilmediği şeklinde yorumlandı. Bu olay, şirketlerin yapay zeka tarafından üretilen sanat eserlerini kullanma trendinin bir parçası oldu.

Microsoft\'un ID@Xbox Hesabı Yapay Zeka Tarafından Oluşturulan Görsel Nedeniyle Eleştirildi
30.12.2023 - 20:28,
Abone Ol

Geçtiğimiz günlerde Microsoft'un ID@Xbox Twitter hesabı, Xbox'taki bağımsız oyunları tanıtan yapay zeka tarafından oluşturulmuş bir tanıtım görseli yayınladığı için eleştirilere maruz kaldı. Söz konusu gönderi 27 Aralık'ta atılmış ve dev bir yeşil Xbox logosuyla süslenmiş bir tepeden aşağı kızakla kayan çocukların yer aldığı bir sahne içeriyordu.

Xbox paylaşımı, yakından incelendiğinde yapay zeka olduğu çok net anlaşıldı

Ancak görüntü daha yakından incelendiğinde, kızakları hiçbir şeye bağlı olmayan kranklarla kullanan çocuklar ve üst dudağı dişlerle değiştirilmiş bir el oyun cihazı oynayan bir adam ve karda zıplayan bir çocuğun bıyıklı görünmesi gibi garip görüntüler yer alıyordu. Bu da bariz yapay zeka belirtisi.

Microsoft'un ID@Xbox Hesabı Yapay Zeka Tarafından Oluşturulan Görsel Nedeniyle Eleştirildi

ID@Xbox hesabı gönderinin alıntısı şöyleydi: "Bağımsız harikalar diyarında yürüyüş. Yılın en sevdiğiniz bağımsız oyunları hangileriydi?" Hayranlardan ve geliştiricilerden gelen tepkiler hızlı ve eleştirel oldu. Bazı kullanıcılar tanıtım görseli için yapay zeka kullanılmasının bağımsız geliştiricilere önem verilmediğini gösterdiğini belirtti.

PS5 ne kadar sattı? Xbox üzgün

Oyun camiasındaki önemli isimler hoşnutsuzluklarını dile getirerek, Microsoft'un reklam için sanatçı istihdam etmeye yatırım yapamamasının bağımsız geliştiricileri destekleme konusundaki kararlılıkları hakkında şüphe uyandırdığını vurguladılar.

Piksel sanatçısı TAHK0, "Xbox'ın bağımsız geliştiricileri tanıtmak için yapay zeka kullanmasına izin vermeyin" yorumunda bulunurken, sanatçı NecroKuma3, "Hiçbir şey yapay zeka kullanmak kadar 'bağımsız geliştiricileri önemsemiyoruz' diyemez" dedi. Tepkiler üzerine Microsoft herhangi bir açıklama yapmadan ya da eleştirilere yanıt vermeden gönderiyi sessizce sildi.

Microsoft'un ID@Xbox Hesabı Yapay Zeka Tarafından Oluşturulan Görsel Nedeniyle Eleştirildi

Bu olay, şirketlerin tanıtım amacıyla yapay zeka tarafından üretilen sanat eserlerini kullanması yönünde giderek artan bir akımın parçası oldu. Benzer olaylar arasında Amazon'un Fallout TV dizisi, yeni bir Pokémon GO etkinliği ve hatta personel işten çıkarmalarının ardından yapay zeka tarafından üretilen Assassin's Creed sanatını paylaşan Ubisoft hesapları için yapay zeka tarafından üretilen tanıtım görüntüleri yer alıyor.

Yapay zeka görselleriyle üretilebilecek tonla içerik varken, bunu reklam için hiçbir şekilde belirtmeden kullanmak asıl tepki çeken olay oldu. Böyle büyük şirketler bile görsel için bir sanatçıya ödeme yapmak yerine yapay zekayı tercih ediyorsa, gelecekte insan istihdamı tehlikeye girecek gibi görünüyor…

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

Microsoft, xbox, Oyun, Sanat, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Microsoft'un ID@Xbox Hesabı Yapay Zeka Tarafından Oluşturulan Görsel Nedeniyle Eleştirildi - Son Dakika


19:20
Elazığ'daki depreme canlı yayında yakalandılar Elazığ'daki depreme canlı yayında yakalandılar
19:17
2024 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde 58 zam 2024 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde 58 zam
19:12
80 yaşındaki baba, zihinsel engelli kızını öldürüp bir kurşun da kendine sıktı 80 yaşındaki baba, zihinsel engelli kızını öldürüp bir kurşun da kendine sıktı
19:04
CHP lideri Özel'den Süper Kupa krizine ilişkin ilk yorum: Suç Atatürk'ü, İstiklal Marşı'nı Arabistan'da pazarlık konusu yapan Erdoğan'da CHP lideri Özel'den Süper Kupa krizine ilişkin ilk yorum: Suç Atatürk'ü, İstiklal Marşı'nı Arabistan'da pazarlık konusu yapan Erdoğan'da
18:37
Bursa'da plastik kaplama fabrikasında çıkan yangın söndürüldü Bursa'da plastik kaplama fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
18:18
Beşiktaş'ın kapıyı gösterdiği futbolcu daha 24 saat dolmadan İspanyol devine imzayı attı Beşiktaş'ın kapıyı gösterdiği futbolcu daha 24 saat dolmadan İspanyol devine imzayı attı
18:16
İzmir Üçyol Metro İstasyonu'nda yürüyen merdiven arızalandı: 5 yaralı İzmir Üçyol Metro İstasyonu'nda yürüyen merdiven arızalandı: 5 yaralı
17:52
'Süper Kupa oynanmasın' diyen İmamoğlu'ndan ilginç öneri: Kupayı ikiye bölün "Süper Kupa oynanmasın" diyen İmamoğlu'ndan ilginç öneri: Kupayı ikiye bölün

Son Dakika
19:17 2024 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde 58 zam
19:20 Elazığ'daki depreme canlı yayında yakalandılar
19:12 80 yaşındaki baba, zihinsel engelli kızını öldürüp bir kurşun da kendine sıktı
19:04 CHP lideri Özel'den Süper Kupa krizine ilişkin ilk yorum: Suç Atatürk'ü, İstiklal Marşı'nı Arabistan'da pazarlık konusu yapan Erdoğan'da
18:37 Bursa'da plastik kaplama fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
18:18 Beşiktaş'ın kapıyı gösterdiği futbolcu daha 24 saat dolmadan İspanyol devine imzayı attı
18:16 İzmir Üçyol Metro İstasyonu'nda yürüyen merdiven arızalandı: 5 yaralı
17:52 "Süper Kupa oynanmasın" diyen İmamoğlu'ndan ilginç öneri: Kupayı ikiye bölün
17:36 Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu Burun Ameliyatı Geçirdi
17:04 İletişim Başkanlığı: Türk vatandaşlarına hac yasağı iddiaları doğru değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2023 21:34:26. #1.13#
SON DAKİKA: Microsoft'un ID@Xbox Hesabı Yapay Zeka Tarafından Oluşturulan Görsel Nedeniyle Eleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement