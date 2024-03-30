Microsoft ve OpenAI, Yapay Zeka İçin Dev Veri Merkezi ve Süper Bilgisayar Projesine Başladı

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Microsoft ve OpenAI, Stargate adlı bir süper bilgisayar ve dev bir veri merkezi için ilk adımı attı. Henüz resmi bir açıklama olmasa da Microsoft'un proje için dev bir yatırım bütçesi ayırdığı iddia ediliyor. İşte yapay zeka için yapılacak dünyanın en büyük veri merkezi ve devasa bütçesi.

Yapay zekalı Stargate süper bilgisayarı ve dev veri merkezi

Ortaya çıkan bir rapora göre Microsoft ve OpenAI, dev bir veri merkezi ve Stargate süper bilgisayarı ile yarışta öne geçmenin peşinde. Bildiğiniz gibi son aylarda karşımıza çıkan Gemini, Amazon'un yapay zeka yatırımları, Elon Musk'tan gelen ücretsiz Grok adımı ChatGPT'yi de zorluyor.

Buna karşın halen en çok kullanılan yapay zeka dili açık ara ChatGPT-4. Microsoft, yapay zeka ile gelen bu büyük geliri şimdi de dev bir yatırım haline getiriyor. Buna göre OpenAI ve Microsoft, 100 milyar dolar değerinde dev bir veri merkezi kuracak.

Stargate adlı bir süper bilgisayar etrafına kurulacak olan 100 milyar dolarlık veri merkezi 2028 yılında hazır hale gelecek. Bu veri merkezinin en büyük farkı ise yapay zeka destekli olacak olması. Özellikle veri merkezinin kalbinde yer alacak Stargate süper bilgisayarı da yapay zeka destekli olacak. Bu veri merkezi öncesi Microsoft, 2026 yılında hazır olacak bir süper bilgisayar geliştiriyor. Bu süper bilgisayarda Stargate önce yapa zeka verileri işlenmeye başlayacak.

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Böylece süper bilgisayarın yapay zeka verileri konusunda nasıl bir katkısı olacağını daha önceden görmüş olacağız. Şu an için Stargate süper bilgisayarının nasıl özelliklere sahip olduğu ise belli değil. Ancak Microsoft'un yapay zeka veri merkezi için Nvidia başta olmak üzere farklı yapay zeka çiplerine yer vereceği de bu raporda ortaya çıktı.

Bildiğiniz gibi yapay zeka şirketleri ve bu konuya yatırım yapan firmalar, mevcut veri merkezlerini yapay zeka için yeniledi. Yapay zeka dillerinin daha fazla veri işlemeye ihtiyaç duyması, daha yüksek kapasiteli işlemci ve grafik kartlarının veri merkezlerinde yer almasına neden oluyor.

İşte Microsoft, OpenAI ile birlikte bu sorunu çözmek için bütçesi 100 milyar dolara kadar yükselecek bir veri merkezi inşa edecek. Hatta rapora göre bu veri merkezi 115 milyar dolar gibi tahminlerin ötesinde bir masrafa neden olacak.

Bu merkezin tüm masrafının Microsoft kasasından çıkacağı da ortaya çıkan detaylardan biri. Beş aşamalı şeklinde planlanan veri merkezi için OpenAI ve Microsoft'un üçüncü aşamada olduğu söyleniyor. Buna göre iki dev firma yapay zeka çipleri satın alma aşamasına geldi.

Yapay zeka çipleri oldukça yüksek fiyatlara sahip. Yeni tanıtılan Nvidia B200 yapay zeka çipinin 30 bin ila 40 bin dolar arasında bir fiyata sahip olması beklentiler arasında. Bu anlamda yapay zeka veri merkezi için en büyük kalemlerden biri yapay zeka çipleri olacak gibi.