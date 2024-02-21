Milli Muharip Uçak KAAN, İlk Uçuşunu Başarıyla Gerçekleştirdi

Teknoloji

Türkiye'nin uzun süredir beklenen savunma projesi, Milli Muharip Uçak (MMU) KAAN, ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ve yerli imkanlarla üretilen KAAN, bugün sabah saatlerinde Ankara'da ilk uçuş testini başarıyla gerçekleştirerek gökyüzüyle buluştu.

Milli Muharip Uçak KAAN, ilk uçuş testini bu sabah Ankara'da gerçekleştirdi!

Bugün Ankara'da ilk uçuş testini gerçekleştiren ve gelişmiş teknolojilere sahip olan ve 5. nesil bir savaş uçağı olarak tasarlanan Milli Muharip Uçak KAAN, düşük radar izi, yüksek manevra kabiliyeti ve gelişmiş silah sistemleri ile öne çıkıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin yalnızca saldırı değil, hava savunma kabiliyetini önemli ölçüde artırması bekleniyor. Peki bu uçak gerçekte neler vadediyor?

Milli Muharip Uçak KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirirken F-16'ların eşlik ettiği görülüyor. pic.twitter.com/RzLRsX1gj2 — M. Can AKA (@mcaka_17) February 21, 2024 Not: Video kaynağı bilinmiyor.

Türkiye'nin havacılık ve savunma sanayii tarihinde yeni bir sayfa açan Milli Muharip Uçak KAAN/ TF-X, 21 metre uzunluğa, 14 metre kanat açıklığına ve 6 metre yüksekliğe sahip. İlk etapta 2x 29.000 ya da 2x 32.500 lb itki gücüne sahip F110 motorlarıyla birlikte gelecek. Bu güçlü itki, uçağa 55.000 feet üzeri bir servis tavanı ve 1.8 Mach'a varan azami hıza ulaşma kapasitesi sağlıyor.

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KAAN, +9g/ -3.5g gibi etkileyici G limitlerine dayanıklı bir yapı sunuyor. ASELSAN tarafından geliştirilen yerli AESA radarı bütünleşik RF sistemi (BÜRFİS), SAR (Sentetik açıklıklı radar sistemi), IRST (Kızılötesi arama ve takip) sensörü, EOTS (Elektro-optik hedefleme sistemi) ve kaska monteli nişangah sistemlerine sahip olan aviyonikler, KAAN'ı hedeflerini yüksek hassasiyetle tespit edip takip edebilen bir platform haline getiriyor.

Süperseyir kabiliyeti, uzun harekat yarıçapı, radarda düşük görünürlük, sensör füzyonu, gelişmiş veri bağı kabiliyetleri ve yüksek hassasiyete sahip mühimmatlar atabilme kapasitesi gibi özelliklerle KAAN, Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterine katılacak en gelişmiş savaş uçağı olacak.

Yüksek manevra kabiliyeti ve güçlü itki sistemi sayesinde düşman hedeflerine karşı üstünlük kuracak ve Türkiye'nin hava savunma kabiliyetine önemli bir katkı sağlayacak. Bu gelişmiş teknolojik özellikler, KAAN'ı dünya çapında rekabet edebilecek bir savaş uçağı yapıyor.

Milli Muharip Uçak KAAN/ TF-X özellikleri

Uzunluk: 21 m

Kanat açıklığı: 14 m

Yükseklik: 6 m

Itki: 2x 29.000 ya da 2x 32.500 lb (2x F110)

Servis tavanı: 55.000+ ft

Azami hız: 1.8 Mach

G limitleri: +9g/ -3.5g

Aviyonikler: ASELSAN'ın yerli AESA radarı bütünleşik RF sistemi (BÜRFİS)

SAR (Sentetik açıklıklı radar sistemi)

IRST (Kızılötesi arama ve takip) sensörü

EOTS (Elektro-optik hedefleme sistemi)

Kaska monteli nişangah sistem

Diğer:

Yüksek manevra kabiliyeti ve güçlü bir itki sistemi

Süperseyir kabiliyeti

Uzun harekat yarıçapı

Radarda düşük görünürlük

Sensör füzyonu

Gelişmiş veri bağı kabiliyetleri

Yüksek hassasiyete sahip mühimmatlar atabilme kabiliyeti