2024 Akademi Ödülleri geçtiğimiz gün gerçekleşti. Birçok dijital yayın devinin yapımları kapışırken, Netflix ve Apple'ın Oscar Ödülleri'nden eli boş dönmesi dikkat çekti. Bu aynı zamanda Hollywood dünyasının, dijital platformları benimseme konusundaki tereddütünü gözler önüne serdi.
Netflix sadece bir Oscar ödülü kazanabildi
Netflix, filmleriyle 19 dalda adaylık almasına rağmen, geceyi sadece bir galibiyetle tamamladı. Wes Anderson'ın live-action filmi The Wonderful Story of Henry Sugar, En İyi Kısa Film Oscar ödülünü almaya hak kazandı.
Bradley Cooper'ın büyük ölçüde beğenilen filmi Maestro, Netflix'in kayıplarının başında yer aldı ve yedi adaylığından hiçbirini kazanamadı. Benzer senaryolar Rustin, Nyad ve Society of the Snow gibi yapımlar da yaşandı.
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Ancak gecenin açık ara kaybedi Apple TV+'ın özel yapımları oldu. Apple'ın hiçbir projesi Oscar kazanmayı başaramadı. Martin Scorsese'den Killers of the Flower Moon ve Ridley Scott'tan Napoleon filmlerine 400 milyon dolardan fazla para ayrılmış olsa da, herhangi bir ödül alınmadı.
Teknoloji devi, 2022 yılında CODA ile en iyi film ödülünü almıştı. Bu da Apple'ın iki yıldır Oscar kazanamadığı anlamına geliyor.
Geçtiğimiz gece gerçekleşen Oscar Ödülleri kapsamında en iyi film Oppenheimer seçildi. Ayrıca Christopher Nolan ise en iyi yönetmen ödülünü aldı.
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple ve Netflix'in uyguladığı strateji doğru mu? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.
Son Dakika › Teknoloji › Netflix ve Apple, 2024 Akademi Ödülleri'nde başarısız oldu - Son Dakika
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