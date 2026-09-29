Nevşehir Teknopark Çocuk Kulübü'nde çocuklar yaklaşık 15 dakikada korkularını yeniyor - Son Dakika
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Nevşehir Teknopark Çocuk Kulübü'nde çocuklar yaklaşık 15 dakikada korkularını yeniyor

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Nevşehir Teknopark Çocuk Kulübü\'nde çocuklar yaklaşık 15 dakikada korkularını yeniyor
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Nevşehir Teknopark'taki Çocuk Kulübü'nde sürüngen, böcek, fosil, değerli taş ve deniz canlılarını kapsayan yaklaşık 3 saatlik etkinlikler düzenleniyor. Çocuklar canlılara yaklaşık 15 dakikada alışıp korkularını yeniyor, etkinlik sonunda alandan ayrılmak istemiyor.

Nevşehir Teknopark'ta bulunan Çocuk Kulübü'nde, sürüngenlerden böceklere, fosillerden değerli taşlara ve deniz canlılarına kadar farklı konseptlerde etkinlikler düzenleniyor. Bilim, sanat ve eğitimin bir arada sunulduğu etkinliklere ilk başta korkarak yaklaşan çocuklar, canlıları tanıyıp yakından inceledikçe korkularını yenerek etkinlik sonunda alandan ayrılmak istemiyor.

Teknopark'ta bulunan Çocuk Kulübü'nde düzenlenen etkinliklerde çocukların doğayı ve canlıları yakından tanımaları amaçlanıyor. Sürüngenler, böcekler, fosiller, değerli taşlar ve deniz canlıları gibi farklı konseptlerde hazırlanan etkinlikler yaklaşık 3 saat sürüyor. Çocuklar etkinlik boyunca hem bilimsel bilgiler öğreniyor hem de canlıları yakından gözlemleme fırsatı buluyor. Çocuk Kulübü görevlisi Dr. Burak Seçer, özellikle yılan, sürüngen ve böcek etkinliklerinde çocukların başlangıçta korkuyla yaklaştığını belirterek, kısa süre içerisinde bu korkunun yerini merak ve ilgiye bıraktığını söyledi. Seçer; çocukların yaklaşık 15 dakika içerisinde canlılara alışmaya başladığını ve daha sonra onlara dokunmak, incelemek ve yakından tanımak istediklerini ifade etti. Etkinliklerin yaklaşık 3 saat sürdüğünü belirten Seçer, bazı çocuklar için bu sürenin bile yeterli olmadığını ve etkinlik sonunda çocukların alandan ayrılmak istemediğini söyledi. Etkinliklerde çocukların en fazla ilgi gösterdiği canlılardan birinin ise köpek balığı olduğu belirtildi. Çocukların köpek balıklarını genellikle belgesellerden tanıdığını ifade eden yetkililer, burada canlıları yakından görmenin çocuklarda büyük merak uyandırdığını kaydetti.

Etkinlik alanında görev alan öğrencilerden Emir Birecikligil ise stantta köpek balığı ve vatoz balığının yanı sıra farklı canlılara ve hayvanlara ait çeşitli örneklerin de bulunduğunu söyledi. Birecikligil; "Standımızda köpek balığı, vatoz balığı var. Buraya gelen çocukların sorularını yanıtlamaya çalışıyoruz. Ayrıca peygamber balığı, caretta carettanın sırtı, yılan derisi ve keçi kemikleri var. Çocukların en çok dikkatini kaplumbağa kemikleri ve köpek balığı çekiyor" dedi.

Etkinliklerde çocukların canlılara yönelik korkularını aşmaları, doğaya ve hayvanlara karşı meraklarının artırılması ve bilimsel bilgileri uygulamalı olarak öğrenmeleri hedefleniyor.

Kaynak: İHA
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