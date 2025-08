NeXT Sosyal, Süper App Olacak

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, NeXT Sosyal'in ileride bir "Süper App" olacağını umduklarını belirterek, "İnanıyorum ki NeXT Sosyal de her girdiği yerde ülkelerin kaderini değiştirecek. Kendi sosyal medyalarını, iletişim ağlarını kuracaklar. Kimsenin propagandasına maruz kalmayacaklar." dedi.

Bayraktar, CNN Türk'te katıldığı yayında milli sosyal medya platformu NeXT Sosyal'e ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yabancı menşeli mecraların kullanıcıların hesaplarını kapatabildiğini ancak Türkiye'nin bu mecraları kapattığında tepkiler olduğunu dile getiren Bayraktar, şöyle konuştu:

"Kimisi 'benim ticaretim duruyor' diyor kimisi 'ben bugün e-posta atamadım' diyor. O zaman alternatifini inşa edeceksiniz. Bunun dost doğru işleyenini yapacaksınız. Ancak dünyayı yeniden inşa ederek buradan çıkabileceğimizi görüyorum. Dolayısıyla siz dünyayı inşa etmeyince eleştirseniz de bir işe yaramıyor. Çünkü minderi kuran ve oyun kurucu kendisi olduğundan ahlaken üstün bile olsanız bunu ifade edecek bir zemin bırakmıyor size. Hakikati haykırmaya kalktığınızda diyor ki 'o hakikat biz de geçmiyor.' Hakikat kendine bir mecra bulamıyor. Dolayısıyla dünyayı bir anlamda bu yıkıldığı yerden yeniden inşa etmek gerekiyor. Ben inanıyorum ki bunu medeniyetimizin adalet, iyilik ve merhamet değerlerinden ilham alan medeniyetimizin güneş yüzlü çocukları yapacak."

Bayraktar, uygulamayı duyurduklarında tepkileri dışarıdan beklediklerini ancak içeriden tepkiler geldiğini belirterek, "Mastodon temelli olduğunu zaten duyurmuşsunuz. Sen niye rahatsız oluyorsun. Bu çocuklar bu ülkenin evlatları güçlü ve bağımsız olalım diye milyarlarca dolarlık bir ekonominin döndüğü bir sistemi inşa ettiklerinde senin rahatsızlığın ne? SİHA üretildiğinde rahatsızlığın neydi? Bunların cevabının da ayrıca verilmesi gerekiyor diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Girişimci öğrenci Mert, Mastodon'da güvenlik açığı buldu

Stüdyoda konuk olan girişimci öğrenci 19 yaşındaki Mert Delibalta'nın kendine ait bir yapay zeka girişimi olduğunun altını çizen Bayraktar, Delibalta'nın NeXT Sosyal'deki ahlaklı yapay zekayı geliştirdiğini söyledi.

Delibalta ise açık kaynak oldukları için insanların kodlarda ne olduğunu çok rahat bir şekilde görebildiklerini vurgulayarak, "Bu sayede de bir şey fark edildiği zaman bunun bize bildirilmesi kolaylaşıyor. NeXT Sosyal'in gönüllü ekibinde güvenlik araştırmacısı arkadaşlarımız var. Her güncellemeden sonra aktif bir şekilde onlar da tarıyor. Benim şahsi olarak bulduğum Mastodon'da bir güvenlik açığı oldu. Onu mesela bildirmeye hazırlanıyoruz." diye konuştu.

"Burası ilerdi inşallah Süper App olur"

NeXT Sosyal'in ileride bir "Süper App" olacağını umduğunu belirten Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dost ve kardeş coğrafyalarla mesela e-ticaret de yapabildiğiniz bir sistem. Belki 2 milyar insandan bahsediyorum. Balkanlardan tutun da Türki Cumhuriyetlere oradan Afrika'sından Orta Doğu'ya kadar bir coğrafya. Kendi içinde navigasyon sistemi olan bir sistem olsun. Sosyal medyanın güzel yönleri de çok. Dünyanın bir ucundaki insanla rahatlıkla irtibat kurmanızı sağlıyor. Bütün bu özellikleri kazanan bir mecra olsun. Milyarlarca dolar bu ülkelerden dışarıya gideceğine bu mecra, kendi kendini döndürecek hale gelsin. Bütün Türkiye'yi, bütün bu dost ve kardeş coğrafyaları kalkındırsın. Bunu elbette isteriz. Bu belki uzun yıllar alacaktır. Biz burayı sadece para kazansın diye de kurgulamadık."

"NeXT Sosyal ekibi manipülasyonlara ve dezenformasyonlara karşı özel çalışmalar yapıyor"

Bayraktar, 37 ülkede SİHA'larının uçtuğunu ve her girdiği alanda ülkelerin tarihini değiştirdiğini kaydederek, "İnanıyorum ki NeXT Sosyal de her girdiği yerde ülkelerin kaderini değiştirecek. Kendi sosyal medyalarını, iletişim ağlarını kuracaklar. Kimsenin propagandasına maruz kalmayacaklar." dedi.

Alternatif bir yolun insanlığa sunulmadığı sürece ne kadar şikayet edilirse edilsin bir çözüm olmayacağını vurgulayan Bayraktar, "Bu durum yabancı İHA'yı kullanmak gibi, istediği zaman fişi çekiyorlar siz ortada kalıyorsunuz." ifadesini kullandı.

Bayraktar, NeXT Sosyal ekibinin manipülasyonlara ve dezenformasyonlara karşı özel çalışmalar yaptığını aktararak, bununla ilgili yapay zeka destekli tedbirlerin getirilmesinin düşünüldüğünü söyledi.

Eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın NeXT Sosyal hesabı açarak ilk kez sosyal medyaya girdiğini anlatan Bayraktar, "Benim için de çok önemli çünkü eşim ilk defa sosyal medya hesabı açtı, NeXT Sosyal'e ve moderasyonunu yapacak ekibe güvendi." şeklinde konuştu.

"NeXT Sosyal, tüm kesimleri kuşatacak şekilde oluşturuldu"

Bayraktar, NeXT Sosyal'in "bir kesime ait olsun" diye değil tüm kesimleri kuşatacak şekilde oluşturulduğunu belirterek, fikir ve ifade özgürlüğü olmadan ilerleme olamayacağını ifade etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e NeXT Sosyal'e davet mektubu yolladıklarını anlatan Bayraktar, "NeXT Sosyal herkese açık. Ülkemizdeki bütün siyasi partilere, STK'lara ve cemiyetlere davet yolladık." dedi.

