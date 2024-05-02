Nisan Ayının En Çok Dikkat Çeken PC Oyunları - Son Dakika
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Teknoloji

Nisan Ayının En Çok Dikkat Çeken PC Oyunları

Nisan Ayının En Çok Dikkat Çeken PC Oyunları

Büyük firmaların oyunlarının yanı sıra her ay piyasaya sürülen 'nispeten küçük' oyunlar da ilgi çekiyor. İşte nisan ayının en dikkat çeken PC oyunları: Sky: Children of the Light, Harold Halibut, No Rest for the Wicked, Tales of Kenzera: ZAU, Children of the Sun, Manor Lords.

02.05.2024 19:15
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Çoğunlukla büyük firmaların, büyük oyunlarının ilgi çektiği oyun dünyasında aslında her ay, birbirinden iyi 'nispeten küçük' oyunlar da piyasaya sürülüyor. Oyunfor da bu geniş dünyada yolunuzu bulmaya yardım etmek için nisan ayının önemli oyunlarını bir araya getirdi. İşte en çok dikkat çeken PC oyunları…

En çok dikkat çeken PC oyunları

Sky: Children of the Light (thatgamecompany)

Journey'nin yapımcılarından, bu defa tek kişilik bir macera yerine çok oyunculu bir online oyun geliyor. Hatta geldi bile diyebiliriz çünkü oyun şu anda erken erişimde ve Steam üzerinden oynanabiliyor. Bulmacalarla bezeli, minimalist ve vurucu bir atmosfere sahip, farklı bir oyun arıyorsanız Sky: Children of Light'ı şu anda ücretsiz olarak deneyimleyebilirsiniz.

Nisan Ayının En Çok Dikkat Çeken PC Oyunları

Harold Halibut (Slow Bros.)

Harold Halibut, uzaylı bir okyanusa batmış, şehir büyüklüğünde bir uzay gemisinde arkadaşlık ve yaşamı konu alan "claymotion" tekniğiyle hazırlanmış grafiklere sahip bir macera oyunu. Oyunun görselliği o kadar farklı ki sizi dakikalarca detayları keşfetmeye itiyor. Özellikle eski dönemlerin "adventure" oyunlarına karşı özel bir ilginiz varsa Harold Halibut sizin oyununuz diyebiliriz.

Nisan Ayının En Çok Dikkat Çeken PC Oyunları

No Rest for the Wicked (Moon Studios)

Ori and the Blind Forest ve Ori and the Will of the Wisps'in yapımcısı Moon Studios bu defa platform türünü terk ediyor ve Dark Souls türüne göz kırpan, bir yandan da Diablo'nun izometrik açısını benimseyen, zorlu ve oynaması son derece keyifli bir Aksiyon RPG ortaya çıkartıyor. Şu anda erken erişimde olan oyunun yorumları bir hayli iyi. Piyasadaki Aksiyon RPG oyunlarından biraz daha farklı bir tecrübe yaşamak istiyorsanız deneyebilirsiniz.

Nisan Ayının En Çok Dikkat Çeken PC Oyunları

Tales of Kenzera: ZAU (Surgent Studios)

EA Originals ve Surgent Studios imzalı bu aksiyon-platform oyunu için Metroidvania türünde diyebiliriz. Babasının yasını tutan Zau'nun mistik yolculuğunu konu eden oyun, mücadeleci ve zorlu bölümlerle karşımıza çıkıyor. Görsel olarak da son derece renkli olan oyunun müzikleri de o kadar iddialı ki şu anda birçok farklı platformda dinleyebileceğiniz bir soundtrack albümüne sahip.

Nisan Ayının En Çok Dikkat Çeken PC Oyunları

Children of the Sun (Rene Rother)

Hayatın mahveden bir tarikata karşı açtığı savaşta tek bir kurşun ile mücadele etmek zorunda kalan bir karakterin, garip hikayesi… Bulmaca türünde olan oyunda, tetikçi tüfeğinden çıkan bir kurşun ile sizi karanlığa sürükleyenlere cezalarını bildirmeye çalışıyorsunuz. Görsel açıdan da tatmin edici olan oyun, farklı bir oyun deneyimi yaşamak isteyenler için son derece uygun.

Nisan Ayının En Çok Dikkat Çeken PC Oyunları

Manor Lords (Slavic Magic)

Steam'de en çok beklenen oyunlar arasında yer alan ve erken erişime geçmesiyle birlikte binlerce oyuncuyu kendine bağlayan bu şehir kurma oyunu, bir ortaçağ kasabasını sizin ellerinize bırakıyor. Tüm kasabayı inşa etmek, ekonomisiyle ilgilenmek ve nihayetinde düşmanlardan korumak sizin göreviniz. Derin yapısı ve stratejisi yoğun oyun mekanikleriyle Manor Lords, özellikle şehir kurma oyunlarından hoşlananları mutlu edecektir.

Nisan Ayının En Çok Dikkat Çeken PC Oyunları

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Nisan Ayının En Çok Dikkat Çeken PC Oyunları - Son Dakika

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