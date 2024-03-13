OpenAI\'nin ChatGPT\'si Günlük Elektrik Tüketimiyle 17 Bin Evden Fazlasına Eşdeğer

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ABD merkezli yapay zeka şirketi OpenAI tarafından 2022'nin sonlarına doğru kullanıma sunulan sohbet robotu ChatGPT, kısa süre içerisinde dünyayı kasıp kavurdu. Doğal dil işleme teknolojisini kullanarak insanlarla etkileşim kurabilen bu araç, kullanıcılardan gelen sorulara cevap üretebiliyor.

ChatGPT, yazılım geliştirmeden şiir yazdırmaya, matematik problemi çözdürmeden bir kişi hakkında bilgi almaya kadar pek çok amaç için kullanılabilir. Tabii böyle gelişmiş bir araç, geliştiricisine ciddi bir fatura da çıkarmıyor değil. Peki ChatGPT, bir günde ne kadar elektrik tüketimi yapıyor?

ChatGPT, 17 bin evin kullandığı elektriği tüketiyor

The New Yorker tarafından yayımlanan yeni bir rapor, ChatGPT'nin bir günlük elektrik tüketiminin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yaklaşık 17 bin evin toplam enerji kullanımına eşit olduğunu ortaya koydu.

Ortalama bir Amerikan ailesinin günlük 29 kilowatt saat enerji tükettiği düşünüldüğünde bu, ChatGPT 'nin her gün yaklaşık 493 bin kilowatt saat elektrik tüketimi yaptığı anlamına geliyor. Bu da aylık (30 gün) olarak 15 milyon 6 bin 920 kilowatt saat saate tekabül ediyor. Bunu 15 bin 6.92 megawatt saat şeklinde ifade edebiliriz.

ChatGPT'nin her ay harcadığı elektrik için karşılaştırma yapmak gerekirse, Ardahan ile neredeyse aynı tüketimi yaptığını söyleyebiliriz. Güncel verilere göre 100 bin nüfuslu Ardahan, yıllık 170 bin Megawatt saat elektrik harcıyor. Bu da aylık 14 bin 167 megawatt saat olarak ifade edebilir.

ChatGPT aylık elektrik tüketimi: 15 bin 6.92 megawatt saat (Yıllık 180 bin 83.04 megawatt)

Ardahan aylık elektrik tüketimi: 14 bin 167 megawatt saat (Yıllık 170 bin megawat)

Aktarılan bilgilere göre OpenAI, ChatGPT'yi aktif tutabilmek için günlük yaklaşık 700 bin dolar para harcıyor. Bu ciddi bir rakam. Ancak şirketin faturası, önümüzdeki yıllarda yaşanacak gelişmeler ile daha da artacak gibi görünüyor.

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Elektrik tüketimi 20 kat artacak

Hollanda Ulusal Bankası Veri Bilimcisi Alex de Vries tarafından yapılan bir araştırmaya göre teknoloji devi Google, her hizmetine yapay zekayı entegre ederse bu, elektrik tüketiminde 20 katlık bir artışa yol açabilir. Vries'in tahminlerine göre yapay zeka sektörü, 2027 yılında 85 ila 134 terawatt saat elektrik tüketecek.

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