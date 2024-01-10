Özkan Cıbır, Yılın En İyi Kripto Para Uzmanı seçildi

Türkiye'de 2020 yılından bu yana kripto para alanında çalışmalar yürüten Cıbır, aynı zamanda dünya genelinde birçok ülkede eğitimler düzenliyor. Yerli blok zinciri ağına sahip olan başarılı girişimci, sadece eğitimlerle kalmayıp yapay zeka tabanlı borsa robotları geliştiriyor. Bu robotlar, dünya çapında birçok firmaya ve derneğe özel tokenler sunuyor. Ayrıca, çeşitli TV kanallarında programlar yaparak, kripto para dünyasına dair bilgileri geniş kitlelere ulaştırıyor.

Cıbır'ın çalışmaları sadece Türkiye ile sınırlı kalmıyor. Azerbaycan, Rusya, Kazakistan, Gürcistan ve Kırgızistan'da resmi projeler yürütüyor ve 2024 yılında Afrika pazarında araştırma ve geliştirme çalışmaları planlıyor. Kripto paranın yasal statüsü için bürokratlarla görüşmeler gerçekleştiriyor.

Ödül töreninde konuşan Cıbır, "Geleceğin kripto parada olduğuna ve insanları bu yeni dünyaya hazırlamak istediğimize inanıyoruz" dedi. Kendi blok zinciri altında hem bir coin hem de bir token geliştirdiğini belirten Cıbır, bu alandaki çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı.

Bu başarılar, kripto para sektöründe Türkiye'nin ve dünya çapındaki konumunu güçlendiren önemli adımlar olarak değerlendiriliyor. Özkan Cıbır'ın liderliğindeki yenilikçi yaklaşımlar, sektördeki olumsuz düşünceleri değiştirmeye ve insanlara kripto para piyasalarında minimum riskle işlem yapma yollarını göstermeye devam ediyor.