Penta Teknoloji ve Autodesk'ten Kick-Off Etkinliği - Son Dakika
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Teknoloji

Penta Teknoloji ve Autodesk'ten Kick-Off Etkinliği

Penta Teknoloji ve Autodesk\'ten Kick-Off Etkinliği

Penta Teknoloji, Autodesk ile FY26 Kick-Off'ta iş ortakları için yeni fırsatları ele aldı.

20.05.2025 11:03
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İŞ ortaklarına rekabet avantajı sunmayı hedefleyen Penta Teknoloji'nin Autodesk ile birlike düzenlediği FY26 Kick-Off etkinliğinde yeni fırsatlar ele alındı. Penta Teknoloji Genel Müdürü Fatih Erünsal, "Autodesk gibi alanında lider markalarla kurduğumuz iş birlikleriyle stratejik perspektifimizi güçlendiriyor iş ortaklarımızın teknoloji yolculuğuna değer katıyoruz" dedi.

Katma değerli teknoloji dağıtım şirketi Penta Teknoloji, mimarlık, mühendislik, inşaat, imalat, medya ve eğlence sektörlerine yönelik çözümler sunan Autodesk ile bir etkinliğe imza attı. 15-17 Mayıs tarihleri arasında Bodrum'da gerçekleştirilen FY26 Kick-Off organizasyonunda 170'i aşkın iş ortağı bir araya geldi. Etkinlikte, geçtiğimiz dönemin değerlendirmesi yapılırken, önümüzdeki dönemin stratejileri, pazara giriş modelleri, ürün gruplarındaki dönüşüm ve müşteri deneyiminde öne çıkan yetkinlikler ele alındı. Katılımcılar, alanında uzman ekiplerle bir araya gelerek sürdürülebilir iş birlikleri geliştirme ve güçlü bir ağ oluşturma imkanı buldu. Organizasyon kapsamında ayrıca, 'Üretim Sektöründe Rekabet Avantajı', 'Üretken Tasarım' ve 'Nörosatış Yöntemleri ile Fark Yarat' başlıklı atölye çalışmaları düzenlenerek katılımcılara sektörel gelişmeler ve güncel yaklaşımlar hakkında bilgiler sunuldu.

FATİH ERÜNSAL: İŞ ORTAKLARIMIZIN GELİŞİM VE DÖNÜŞÜM YOLCULUĞUNA DEĞER KATIYORUZ

Penta Teknoloji Genel Müdürü Fatih Erünsal, güçlü BT altyapısı, operasyonel verimliliği ve katma değerli hizmetleriyle iş ortaklarına rekabet avantajı sunmayı hedeflediklerini belirtti.

Erünsal konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Penta Teknoloji'deki güçlü iş birliklerimizle teknoloji dünyasının gelişiminde önemli rol oynuyoruz. Autodesk gibi dijital dönüşüm ve yapay zeka entegrasyonunda öncü markalarla kurduğumuz iş birlikleriyle stratejik perspektifimizi güçlendiriyor iş ortaklarımızın teknoloji yolculuğuna değer katıyoruz. Stratejik önceliklerimizi ve hedeflerimizi sektör paydaşlarıyla değerlendirme imkanı bulduğumuz ve oldukça verimli geçen FY26 Kick-Off etkinliğinin, teknolojinin geleceğini tartışmak ve kolektif başarıya ulaşmak adına büyük bir fırsat penceresi açtığına inanıyoruz."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Teknoloji Penta Teknoloji ve Autodesk'ten Kick-Off Etkinliği - Son Dakika

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