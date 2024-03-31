PlayStation 2\'nin Satış Sayısı Açıklandı

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Ekim 2000'de piyasaya sürülen PlayStation 2, oyun dünyasının efsane konsollarından birisi olarak biliniyor. Binlerce oyundan oluşan geniş kütüphanesi ile oyunculara yüksek bir deneyim sunan konsol, günümüzde yerini serinin son modeli PlayStation 5'e bırakmış durumda. Peki yaklaşık 24 yıl önce çıkan PlayStation 2, şu ana kadar kaç adet sattı? Eski PlayStation CEO'su Jim Ryan, bunu açıkladı. İşte PlayStation 2 satış sayısı…

PlayStation 2 satış sayısı belli oldu

30 yıldan beri PlayStation bünyesinde çalışan ve 2019'dan beri CEO koltuğunda oturan Jim Ryan, 1 Nisan itibariyle emekli olacak. Şirketin büyümesi için önemli katkılar sunan Ryan, Sony'nin podcast yayınına katıldı. Firmanın geçmişten bugüne gelişimiyle ilgili açıklamalarda bulunan Ryan, PlayStation 2 için de önemli bir ifadede bulundu.

Jim Ryan, 2013'te satışı durdurulan PlayStation 2'nin şu ana kadar 160 milyondan fazla sattığını ifade etti. Bu rakama pek de şaşırmamak gerekiyor çünkü zaten dünyanın en çok satan konsolu ünvanına sahip. Daha önce 155 milyon olduğuna dair çeşitli tahminler yapılmıştı.

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PlayStation 2, 295 MHz 128-bit Emotion Engine işlemci ve 147 MHz "Graphics Synthesizer" grafik biriminden destek alıyordu. 32 MB GDDR3 RAM'e sahip olan konsol, DVD-ROM, CD-ROM depolamayı destekliyordu.

PlayStation 2 teknik özellikleri şu şekildeydi;

Merkezi İşlem Birimi (CPU): 295 MHz 128-bit Emotion Engine işlemcisi

Grafik İşlemci Birimi (GPU): 147 MHz "Graphics Synthesizer"

Hafıza: 32 MB GDDR3 RAM

Depolama: DVD-ROM, CD-ROM

Görüntü: 480i, 576i, 480p, 576p

Bağlantı Noktaları:

AV MULTI OUT girişi (1)

USB girişi (2)

Hafıza kartı girişi (2)

Boyutlar: 302.3 mm x 78.7 mm x 182.9 mm

Ağırlık: 2,2 kg

Güç Tüketimi: 35 Watt

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