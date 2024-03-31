Ekim 2000'de piyasaya sürülen PlayStation 2, oyun dünyasının efsane konsollarından birisi olarak biliniyor. Binlerce oyundan oluşan geniş kütüphanesi ile oyunculara yüksek bir deneyim sunan konsol, günümüzde yerini serinin son modeli PlayStation 5'e bırakmış durumda. Peki yaklaşık 24 yıl önce çıkan PlayStation 2, şu ana kadar kaç adet sattı? Eski PlayStation CEO'su Jim Ryan, bunu açıkladı. İşte PlayStation 2 satış sayısı…
PlayStation 2 satış sayısı belli oldu
30 yıldan beri PlayStation bünyesinde çalışan ve 2019'dan beri CEO koltuğunda oturan Jim Ryan, 1 Nisan itibariyle emekli olacak. Şirketin büyümesi için önemli katkılar sunan Ryan, Sony'nin podcast yayınına katıldı. Firmanın geçmişten bugüne gelişimiyle ilgili açıklamalarda bulunan Ryan, PlayStation 2 için de önemli bir ifadede bulundu.
Jim Ryan, 2013'te satışı durdurulan PlayStation 2'nin şu ana kadar 160 milyondan fazla sattığını ifade etti. Bu rakama pek de şaşırmamak gerekiyor çünkü zaten dünyanın en çok satan konsolu ünvanına sahip. Daha önce 155 milyon olduğuna dair çeşitli tahminler yapılmıştı.
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PlayStation 2, 295 MHz 128-bit Emotion Engine işlemci ve 147 MHz "Graphics Synthesizer" grafik biriminden destek alıyordu. 32 MB GDDR3 RAM'e sahip olan konsol, DVD-ROM, CD-ROM depolamayı destekliyordu.
PlayStation 2 teknik özellikleri şu şekildeydi;
Merkezi İşlem Birimi (CPU): 295 MHz 128-bit Emotion Engine işlemcisi
Grafik İşlemci Birimi (GPU): 147 MHz "Graphics Synthesizer"
Hafıza: 32 MB GDDR3 RAM
Depolama: DVD-ROM, CD-ROM
Görüntü: 480i, 576i, 480p, 576p
Bağlantı Noktaları:
AV MULTI OUT girişi (1)
USB girişi (2)
Hafıza kartı girişi (2)
Boyutlar: 302.3 mm x 78.7 mm x 182.9 mm
Ağırlık: 2,2 kg
Güç Tüketimi: 35 Watt
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Son Dakika › Teknoloji › PlayStation 2'nin Satış Sayısı Açıklandı - Son Dakika
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