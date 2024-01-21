PlayStation 5 Slim Türkiye\'de Satışa Sunuldu

Oyun konsollarının en popüleri olan PlayStation, beşinci versiyonuyla yükselen grafiğini sürdürüyor. Sony'nin PlayStation 5 serisine uygun fiyat etiketiyle dahil olan PlayStation 5 Slim ve PlayStation 5 Slim Digital, ekim ayında tanıtıldı ve artık Türkiye için satışta.

PlayStation 5 Slim, 32.499 TL'den satışa sunuldu

PlayStation 5 Slim, iki farklı seçenekle Türkiye pazarına giriş yaptı. Bilkom distribütörlüğünde satışa sunulan konsollar 32 bin 299 TL'den başlayan fiyatlarla sahne aldı. Şirket, satış paketinde sadece 1 DualSense olduğunu ve yoğun talep nedeniyle kişi başına 1 cihaz satışına izin verildiğini belirtiyor.

Vatan Bilgisayar'da satışa sunulan konsolların fiyatları şu şekilde;

Sony Playstation 5 Slim Digital Sürüm Oyun Konsolu Bundle Set: 32.299 TL

Sony Playstation 5 Slim Oyun Konsolu Bundle Set: 32.499 TL

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