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Redmi Note 13 Pro+ Fiyatı Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Redmi Note 13 Pro+ Fiyatı Ortaya Çıktı

Redmi Note 13 Pro+ modelinin fiyatı açıklandı. İspanya ve İtalya'da 449, Fransa ve Hollanda'da ise 499 euro olarak satışa sunulacak.

Redmi Note 13 Pro+ Fiyatı Ortaya Çıktı
20.12.2023 - 15:14,
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Geçtiğimiz aylarda Çin'de vitrine çıkan Redmi Note 13 serisinin global macerası için geri sayım resmen başladı. Akıllı telefonların yakın zamanda Avrupa'da satışa çıkması beklenirken, kısa süre önce ortaya çıkan yeni bir rapor serinin üst düzey özelliklere sahip Redmi Note 13 Pro+ modelinin fiyat etiketini gözler önüne seriyor.

Redmi Note 13 Pro+ fiyatı

Yaklaşan Redmi Note 13 Pro+ modeli tanıtım öncesi Amazon'da listelenmeye başladı. Buna göre cihazın 8 GB + 256 GB depolamalı versiyonu İspanya ve İtalya'da 449, Fransa ve Hollanda'da ise 499 euroluk bir fiyatla satışa sunulacak.

Redmi Note 13 Pro+ Fiyatı Ortaya Çıktı

Redmi Note 13 Pro+ Fiyatı Ortaya Çıktı

Note 13 Pro+, 6,67 inç büyüklüğünde kavisli AMOLED ekrana sahip. MediaTek Dimensity 7200 Ultra işlemciden güç alan akıllı telefonda 12/16 GB RAM ve 256/512 GB dahili depolama mevcut. Bunun dışında 120W hızlarında şarj olabilen 5.000 mAh'lik bir pilden besleniyor.

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Akıllı telefonun tüm teknik özelliklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İşlemciMediaTek Dimensity 7200 UltraRAM12GB/ 16 GBDepolama256 GB/ 512 GBEkran6,67 inç, AMOLED, 120Hz yenileme hızı, 1,5K çözünürlük, 1800 nit parlaklık ve HDR10Ön Kamera16 MegapikselArka Kamera200 Megapiksel Samsung ISOCELL HP38 Megapiksel ultra geniş açılı2 Megapikselİşletim SistemiAndroid 13 tabanlı MIUI 14Batarya5000 mAh, 120WHızlı Şarj DesteğiDiğer ÖzelliklerParmak izi sensörü, 3,5mm jak girişi, NFC, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, 5G, IR Blaster, Dolby Vision, IP68

Kaynak: Shiftdelete
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Çin Halk Cumhuriyeti, Hollanda, İspanya, İtalya, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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