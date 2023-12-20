Redmi Note 13 Pro+ Fiyatı Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz aylarda Çin'de vitrine çıkan Redmi Note 13 serisinin global macerası için geri sayım resmen başladı. Akıllı telefonların yakın zamanda Avrupa'da satışa çıkması beklenirken, kısa süre önce ortaya çıkan yeni bir rapor serinin üst düzey özelliklere sahip Redmi Note 13 Pro+ modelinin fiyat etiketini gözler önüne seriyor.

Redmi Note 13 Pro+ fiyatı

Yaklaşan Redmi Note 13 Pro+ modeli tanıtım öncesi Amazon'da listelenmeye başladı. Buna göre cihazın 8 GB + 256 GB depolamalı versiyonu İspanya ve İtalya'da 449, Fransa ve Hollanda'da ise 499 euroluk bir fiyatla satışa sunulacak.

Note 13 Pro+, 6,67 inç büyüklüğünde kavisli AMOLED ekrana sahip. MediaTek Dimensity 7200 Ultra işlemciden güç alan akıllı telefonda 12/16 GB RAM ve 256/512 GB dahili depolama mevcut. Bunun dışında 120W hızlarında şarj olabilen 5.000 mAh'lik bir pilden besleniyor.

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