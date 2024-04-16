Rekabet Kurumu, Rekabet Uzman Yardımcıları işe alacak! Nasıl başvurulur?

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Türkiye'nin en çok konuşulan devlet kurumlarından biri olan Rekabet Kurumu, piyasalardaki rekabeti koruma ve rekabete teşvik etme misyonuyla önemli bir rol üstlenmektedir. Son gelişmelere göre Kurum, Rekabet Uzman Yardımcıları arıyor. Peki bu pozisyonda çalışacak kişiler ne yapacak ve başvuru şartları neler? İşte tüm bilmeniz gerekenler…

Rekabet Kurumu bünyesindeki Rekabet Uzman Yardımcıları ne yapar?

Tüketicilerin çıkarını korumaya çalışan Rekabet Kurumu, ilgi çekici bir kariyer fırsatı ile karşımıza çıktı. Buna göre kurum, Rekabet Uzman Yardımcılığı olarak görev yapmak üzere genel, iktisat ve bilişim alanlarında uzmanlaşmış 25 yetenekli kişiyi bünyesine katacak.

Genç arkadaşlar için çok farklı ve ilgi çekici bir fırsat var. Tüketicilerin çıkarını korumak için çalışan Rekabet Kurumu, aşağıdaki videoyu yayınladı. İlgi duyan genç kardeşlerim için başvuru linkini de paylaşıyorum. ?? https://t.co/sjQTqvUDyE pic.twitter.com/1VhkolgCfW — Hakkı Alkan (@hakki_alkan) April 16, 2024

Rekabet Uzman Yardımcıları, serbest piyasa koşullarını ve adil ticareti sağlamak ve korumak için çalışır. Tekel ve karteller ile mücadele ederek vatandaşların daha düşük fiyata daha kaliteli ürün ve hizmetlere ulaşması için çaba gösterirler. Ayrıca küresel oyuncular ve teknoloji devleri hakkında önemli kararlar verirler.

Rekabet Uzman Yardımcılığı adaylarının katılacağı kadrolar şu şekilde;

Genel Kadro (12 kişi): İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri veya İşletme ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden dört yıllık öğretim programlarını başarıyla tamamlamak.

İktisat Kadrosu (10 kişi): İktisat, İşletme, Ekonometri, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

Bilişim Kadrosu (3 kişi): Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği gibi teknoloji odaklı bölümlerin yanı sıra, Adli Bilişim, Yazılım, Endüstri Mühendisliği, Matematik ve Yapay Zeka Mühendisliği ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

Başvuru için son tarih 5 Mayıs 2024 olarak belirlendi. İlgili web sayfasına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz. Sınav ise 18 Mayıs 2024 tarihinde başkent Ankara'da yapılacak. Peki bu sınava katılma koşulları neler?

Sınava katılacak adayların karşılaması gereken koşullar şu şekilde sıralandı;

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde yer alan genel şartları taşımaları.

4054 sayılı Kanunun 35'inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan fakülte ve bölümler ile Rekabet Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliğinin 7'nci maddesinde sayılan ve yukarıda belirtilen yükseköğretim kurumlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları.

Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmaları.

Görevini devamlı yapmalarına engel olabilecek bir hastalıklarının bulunmaması.

2022 – 2023 Kamu Personel Seçme Sınavlarından:

Rekabet Uzman Yardımcılığı (Genel): KPSS P14, KPSS P15, KPSS P16, KPSS P24, KPSS P25, KPSS P26, KPSS P27, KPSS P28, KPSS P31 veya KPSS P36 puan türlerinin herhangi birinden en az 80 puan almaları ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 240 kişi içerisinde bulunmaları gerekiyor.

Rekabet Uzman Yardımcılığı (İktisat): KPSS P1, KPSS P2, KPSS P12, KPSS13, KPSS P14, KPSS15 veya KPSS16, puan türlerinin herhangi birinden en az 80 puan almaları ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 200 kişi içerisinde bulunmaları gerekiyor.

Rekabet Uzman Yardımcılığı (Bilişim): KPSS P1 veya KPSS P2 puan türünden en az 80 puan almaları ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 60 kişi içerisinde bulunmaları gerekiyor.

18 Mayıs'ta gerçekleşecek sınav için sınav yeri, saati ile sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri Kurumun resmi internet sitesinde paylaşılacak. Ayrıca daha fazla detay, Kariyer Kapısı üzerinden görüntülenebilecek.

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Sınav konuları neler olacak?

Sınav konuları ise genel kültür ve genel yetenek, alan bilgisi ve yabancı dil bilgisi sorularından oluşacak. Konular şu şekilde sıralandı;

Rekabet Uzman Yardımcılığı (Genel) kadrosu: İktisat, işletme ve yabancı dil.

Rekabet Uzman Yardımcılığı (İktisat) kadrosu: İktisat, işletme ve yabancı dil.

Rekabet Uzman Yardımcılığı (Bilişim) kadrosu: Bilişim, hukuk ve yabancı dil.

İktisat: Mikro iktisat, makro iktisat, sanayi iktisadı, ekonometri, istatistik.

İşletme:

Genel grubu: İşletme iktisadı, işletme yönetimi, muhasebe, finans, üretim, pazarlama.

İktisat grubu: İşletme iktisadı, işletme yönetimi, muhasebe, finans.

Bilişim: Yazılım, ağ, siber güvenlik, adli bilişim, veritabanları ve bilgi sistemleri, bilişim hukuku.

Yabancı dil: İngilizce, Fransızca veya Almanca.

Genel kültür ve genel yetenek ile alan bilgileri konularından 100 tam puan üzerinden ortalama en az 70 puan alanlar başarılı sayılacak. Bununla birlikte atama yapılacak kadro sayısının dört katına kadar aday ise sözlü sınava çağrılacak.