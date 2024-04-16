Rekabet Kurumu, Rekabet Uzman Yardımcıları işe alacak! Nasıl başvurulur?

Türkiye'nin en çok konuşulan devlet kurumlarından biri olan Rekabet Kurumu, piyasalardaki rekabeti koruma ve rekabete teşvik etme misyonuyla önemli bir rol üstlenmektedir. Son gelişmelere göre Kurum, Rekabet Uzman Yardımcıları arıyor. Peki bu pozisyonda çalışacak kişiler ne yapacak ve başvuru şartları neler? İşte tüm bilmeniz gerekenler…
Rekabet Kurumu bünyesindeki Rekabet Uzman Yardımcıları ne yapar?
Tüketicilerin çıkarını korumaya çalışan Rekabet Kurumu, ilgi çekici bir kariyer fırsatı ile karşımıza çıktı. Buna göre kurum, Rekabet Uzman Yardımcılığı olarak görev yapmak üzere genel, iktisat ve bilişim alanlarında uzmanlaşmış 25 yetenekli kişiyi bünyesine katacak.
Rekabet Uzman Yardımcıları, serbest piyasa koşullarını ve adil ticareti sağlamak ve korumak için çalışır. Tekel ve karteller ile mücadele ederek vatandaşların daha düşük fiyata daha kaliteli ürün ve hizmetlere ulaşması için çaba gösterirler. Ayrıca küresel oyuncular ve teknoloji devleri hakkında önemli kararlar verirler.
Rekabet Uzman Yardımcılığı adaylarının katılacağı kadrolar şu şekilde;
Genel Kadro (12 kişi): İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri veya İşletme ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden dört yıllık öğretim programlarını başarıyla tamamlamak.
İktisat Kadrosu (10 kişi): İktisat, İşletme, Ekonometri, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
Bilişim Kadrosu (3 kişi): Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği gibi teknoloji odaklı bölümlerin yanı sıra, Adli Bilişim, Yazılım, Endüstri Mühendisliği, Matematik ve Yapay Zeka Mühendisliği ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
Başvuru için son tarih 5 Mayıs 2024 olarak belirlendi. İlgili web sayfasına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz. Sınav ise 18 Mayıs 2024 tarihinde başkent Ankara'da yapılacak. Peki bu sınava katılma koşulları neler?
Sınava katılacak adayların karşılaması gereken koşullar şu şekilde sıralandı;
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde yer alan genel şartları taşımaları.
4054 sayılı Kanunun 35'inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan fakülte ve bölümler ile Rekabet Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliğinin 7'nci maddesinde sayılan ve yukarıda belirtilen yükseköğretim kurumlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları.
Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmaları.
Görevini devamlı yapmalarına engel olabilecek bir hastalıklarının bulunmaması.
2022 – 2023 Kamu Personel Seçme Sınavlarından:
Rekabet Uzman Yardımcılığı (Genel): KPSS P14, KPSS P15, KPSS P16, KPSS P24, KPSS P25, KPSS P26, KPSS P27, KPSS P28, KPSS P31 veya KPSS P36 puan türlerinin herhangi birinden en az 80 puan almaları ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 240 kişi içerisinde bulunmaları gerekiyor.
Rekabet Uzman Yardımcılığı (İktisat): KPSS P1, KPSS P2, KPSS P12, KPSS13, KPSS P14, KPSS15 veya KPSS16, puan türlerinin herhangi birinden en az 80 puan almaları ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 200 kişi içerisinde bulunmaları gerekiyor.
Rekabet Uzman Yardımcılığı (Bilişim): KPSS P1 veya KPSS P2 puan türünden en az 80 puan almaları ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 60 kişi içerisinde bulunmaları gerekiyor.
18 Mayıs'ta gerçekleşecek sınav için sınav yeri, saati ile sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri Kurumun resmi internet sitesinde paylaşılacak. Ayrıca daha fazla detay, Kariyer Kapısı üzerinden görüntülenebilecek.
Rekabet Kurumu'ndan Yemeksepeti'ne soruşturma!
Sınav konuları neler olacak?
Sınav konuları ise genel kültür ve genel yetenek, alan bilgisi ve yabancı dil bilgisi sorularından oluşacak. Konular şu şekilde sıralandı;
Rekabet Uzman Yardımcılığı (Genel) kadrosu: İktisat, işletme ve yabancı dil.
Rekabet Uzman Yardımcılığı (İktisat) kadrosu: İktisat, işletme ve yabancı dil.
Rekabet Uzman Yardımcılığı (Bilişim) kadrosu: Bilişim, hukuk ve yabancı dil.
İktisat: Mikro iktisat, makro iktisat, sanayi iktisadı, ekonometri, istatistik.
İşletme:
Genel grubu: İşletme iktisadı, işletme yönetimi, muhasebe, finans, üretim, pazarlama.
İktisat grubu: İşletme iktisadı, işletme yönetimi, muhasebe, finans.
Bilişim: Yazılım, ağ, siber güvenlik, adli bilişim, veritabanları ve bilgi sistemleri, bilişim hukuku.
Yabancı dil: İngilizce, Fransızca veya Almanca.
Genel kültür ve genel yetenek ile alan bilgileri konularından 100 tam puan üzerinden ortalama en az 70 puan alanlar başarılı sayılacak. Bununla birlikte atama yapılacak kadro sayısının dört katına kadar aday ise sözlü sınava çağrılacak.
Son Dakika › Teknoloji › Rekabet Kurumu, Rekabet Uzman Yardımcıları işe alacak! Nasıl başvurulur? - Son Dakika
Apple'ın iPhone 16 modelinde dikey kamera kurulumuna geri dönüş yapacağı ve SIM kart tepsisi yerine Eylem düğmesi kullanabileceği belirtildi. Yeni sızıntılar, iPhone 16 serisinin tasarımında yapılan değişiklikleri ortaya koydu. Ayrıca çerçevelerin incelmesi, telefonun darbelere karşı daha hassas olabileceğini gösteriyor.
Son yıllarda DVD'ler, yerini dijital akış platformlarına bırakmış durumda. Türkiye'de hızla yaygınlaşan dijital akış platformları arasında en popüler olanı yüzde 38 pazar payıyla BluTV oldu. İkinci sırada yüzde 27 pazar payıyla Netflix yer alırken, Amazon Prime Video yüzde 19 pazar payıyla üçüncü sırada yer aldı. Disney+ ve MUBI ise daha küçük pazar paylarıyla listeye dahil oldu.
Türkiye, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın açıklamalarına göre 12 Nisan tarihinde günlük elektrik üretiminin yüzde 78,5'i yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılandı. Yenilenebilir enerji kaynaklarının Türkiye'nin cari açığı azaltma, enerji arz güvenliği sağlama ve karbon nötr hedeflerine ulaşma konularında kritik bir rol oynadığı vurgulandı. Ayrıca, 2024 yılında lisanssız yenilenebilir yatırımlar için 7 bin 500 megavatlık ek kapasite ilan edildi ve 2035 yılına kadar güneş ve rüzgar santrallerinin devreye alınarak yenilenebilir enerjinin üretim içindeki payının yüzde 55'e yükseltilmesi hedeflendi.
Londra Oyun Festivali kapsamında Türk ve İngiliz girişimciler, Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğinde düzenlenen bir resepsiyonda bir araya geldi. Büyükelçi Osman Koray Ertaş'ın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe, festival başkanı Michael French, Women in Games Türkiye Kurucusu Simay Dinç ve önemli oyun firmalarının temsilcileri katıldı. Büyükelçi Ertaş, Türk oyun sektörünün önemli başarılara imza attığını belirterek, Türkiye'nin küresel oyun sektörüne destekler sağladığını vurguladı. İki ülke arasındaki işbirliklerinin artırılması hedefiyle çalışmaların devam edeceğini ifade etti.
Xiaomi, Ekim 2023'te HyperOS'u duyurarak MIUI defterini kapattı. Şirket, önemli değişiklikleri beraberinde getiren bu arayüz yazılımını dağıtma çalışmalarını başlattı. Xiaomi mi 11 serisi de Android 14 tabanlı HyperOS güncellemesi aldı. Güncelleme ile birlikte yeni saat stilleri, yazı tipleri, duvar kağıtları ve widget'lar gibi özelleştirme seçenekleri sunuluyor. Ayrıca, eski modeller için de HyperOS güncellemesi yayınlanacak.
Getir, son yıllarda büyük bir büyüme göstererek Türkiye sınırlarını aşmış ve Avrupa ülkelerinde de hizmet vermeye başlamıştır. Ancak son gelişmelere göre şirketin küçülmeye hazırlandığı iddia edilmektedir. Getir'in Aralık 2023'te satın aldığı FreshDirect ve Türkiye'de hizmet veren BiTaksi'yi satmayı planladığı söylenmektedir. Şirketten henüz resmi bir açıklama gelmemiştir, bu nedenle küçülme şimdilik bir söylentiden ibarettir. Getir, şu anda Türkiye, İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD'de faaliyet göstermektedir.
TOFAŞ firmasının Türkiye'de Jeep üretimine başlayabileceği ortaya çıktı. Yeni Jeep CEO'su Antonio Filosa'nın maliyetleri düşürmek adına üretimi başka ülkelere kaydırmayı planladığı ve Türkiye'nin seçenekler arasında olduğu biliniyor. Markanın 2030 hedefi ise global satışlarını 2 katına çıkarmak. TOFAŞ ile uzun süreli bir iş birliği ihtimali konuşuluyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, selektör ile radar uyarısı yapan sürücülere verilen cezaların iptal edildiğini açıkladı. Bayram yoğunluğu nedeniyle yapılan denetimlerde aşırı hızın önemli bir sorun olduğunu belirten Bakan Yerlikaya, vatandaşlara selektör yapmamaları konusunda uyarıda bulundu.
Mercedes'in elektrikli G-Serisi, Pekin Otomobil Fuarı'nda tanıtılacak. Araç, su geçirmez bataryasıyla dikkat çekiyor ve yüksek performans sunuyor. Mercedes'in elektrikli araç yatırımlarını artırmasıyla birlikte, yeni modellerin satış başarısı merak ediliyor.
Popüler sosyal medya platformu X, yeni kullanıcılarından temel etkileşimler için ücret talep edeceğini duyurdu. Kullanıcılar artık paylaşım yapmak, yanıt vermek, beğeni ve kaydetme işlemleri için 1 dolar ödemek zorunda kalacaklar. Bu karar, şirketin bot hesapları engelleme amacıyla aldığı bir önlem olarak açıklandı. Ancak kullanıcılar arasında bu ücretlendirme modeli tartışmalara neden oldu.
Sizin düşünceleriniz neler ?