Renault ve Volvo, elektrikli Van üretmek için ortaklık kurdu

Renault ve Volvo Group elektrikli Van modelleri üretmek için ortaklık kurduğunu açıkladı. Fransız nakliye şirketi CMA CGM Group ile birleşen otomotiv üreticileri, Flexis adında yeni bir elektrikli Van girişimi başlattı.
Renault ve Volvo, Flexis ile elektrikli Van üretecek
Renault CEO'su Luca de Meo tarafından yapılan açıklamaya göre Flexis, "ticari araçların Tesla'sı" olmak için yola çıkıyor. Bu kapsamda esnek bir platform üzerine inşa edilecek araçlar; modüler bir yapıyla minibüs endüstrisini dönüştürmeyi hedefliyor.
Flexis'in ilk üretimleri Renault'nun Fransa'daki fabrikasında başlayacak. Minibüslerin, kolay erişim için daha alçak olması ve kargo alanına geçiş gibi özelliklerle lojistik şirketlerinin verimliliğini artırması hedefleniyor.
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Flexis'in temel odak noktalarından biri yazılımı olacak. Platform; rotaları ve şarj ihtiyaçları gibi faktörleri öğrenerek, birkaç yıldır bir iş değiştiren sürücülerin deneyimini basitleştirmeyi amaçlıyor. Eğitimin kolaylaştırılması da şirket verimliliğini artırabilir.
Renault ve Volvo, 300 milyon euro yatırımla Flexis'in yüzde 90'lık hissesine sahip olacak. Nakliye firması CMA CGM Group ise yüzde 10'luk kısmı yönetecek. Flexis CEO'su Philippe Divry; minibüslerin Kuzey Amerika ve Avrupa'nın ötesindeki pazarları hedefleyeceğini söyledi.
Elektrikli ticari araçların Avrupa'da yıllık yüzde 40 büyümesi öngörülüyor. Bu da "ticari araçların Tesla'sı" olmak isteyen Flexis için büyük bir önem taşıyor. Ancak şirketin ilk modelini ne zaman sunacağı belirsiz.
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