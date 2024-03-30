RTX 4060 ve 13400F İşlemcili Excalibur E750 ve E650 İncelemesi - Son Dakika
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Teknoloji

RTX 4060 ve 13400F İşlemcili Excalibur E750 ve E650 İncelemesi

RTX 4060 ve 13400F İşlemcili Excalibur E750 ve E650 İncelemesi

Küresel çip krizi ve ekonomik dengesizliklerin etkisiyle bilgisayar sektörü zor bir dönemden geçiyor. Bu durumda toplama bilgisayar almak isteyenler için RTX 4060 ve 13400F işlemcili Excalibur E750 ve E650 inceleme videosu hazırladık. Videoda, Excalibur E650 ve E750 modellerinin özellikleri ve performansı detaylı bir şekilde inceleniyor. Ayrıca, bu sistemlerin bileşenleri ve özellikleri de açıklanıyor. İhtiyaç duyanlar için videoda yer alan PC modelleri de satın alma bilgileriyle birlikte paylaşılıyor.

30.03.2024 17:09
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Küresel çip krizi, ekonomik dengesizlikler ve daha birçok etkenin bilgisayar sektörünü etkilediği bir dönemden geçiyoruz. Bu noktada kendisine bir toplama bilgisayar almak isteyenler için rehber niteliğinde bir video hazırladık. RTX 4060 ve 13400F işlemcili Excalibur E750 ve E650 inceleme videosu sizlerle.

RTX 4060 ve 13400F işlemcili Excalibur E750 ve E650 inceleme

Videomuzdaki PC modellerinden satın almak için;

Excalibur E650 – E65H.134F-BFB0X-0FD

Excalibur E750 – E75Z.147K-DXD0X-0SD

Sistemimizin bileşenlerine baktığımızda CASPER H610 anakartı bu sisteme hayat veriyor. Anakartımızda maksimum 64 GB destekleyen 2'li RAM slotu yer alıyor. Overclock olarak ise 3200 MHz'ye kadar çıkabiliyorsunuz. 1 adet PCIe X16 ekran kartı slotu bulunurken, 1 adet M2 SSD slotu ile 4 adet SATA bağlantı noktası bizleri karşılıyor.

Excalibur E650 kasamızda işlemci olarak 13. Nesil Intel Core i5 13400F işlemci bulunuyor. 10 nm mimariye sahip işlemci 8 çekirdek 16 iş parçacığından oluşuyor. Temel olarak 2.50 GHz, Turbo Boost ile 4.60 GHz'ye kadar çıkabiliyor.

Bu güçlü bilgisayarın merak edilen ekran kartı ise ZOTAC NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB 128 Bit GDDR6 versiyonu oldu. 3072 CUDA çekirdeğine ve 2475 MHz maksimum çekirdek hızına sahip bu ekran kartı oyun severlerin ihtiyacını fazlasıyla karşılayacak.

Tüm sistemin belki de kilit donanımlarından biri olan RAM tarafında ise 16 GB DDR4 bellekleri yer alıyor. Depolama tarafında ise 1 TB kapasiteye sahip NVMe SSD yer alıyor. Bu disk 5000 MB/s okuma ve 3600 MB/s yazma değerleri sunuyor. Güç tarafında ise 700W 80+ Bronze sertifikalı PSU yer alıyor.

E65H.134F-BFB0P-0FD özellikleri

İŞLEMCİ13. Nesil Intel Core i5 13400F İşlemciEKRAN KARTIZOTAC NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB 128 Bit GDDR6ANAKARTEXCALIBUR H610 DDR4BELLEK16 GB DDR4 3200MHZDEPOLAMA1 TB M.2 SSD PCle 4.0 (Okuma: 5000MB/s – Yazma: 3600MB/s)PSUExcalibur 700 Watt 80+ BronzKASA FANIExcalibur RGB Kasa Fanı * 3adetİŞLEMCİ FANIExcalibur İşlemci Soğutma Fanı

E75Z.147F-DFB0A-0HE özellikleri

İŞLEMCİ14. Nesil Intel Core i7 14700KF İşlemciEKRAN KARTIZOTAC NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB 128 Bit GDDR6ANAKARTGIGABYTE Z790 UD DDR5BELLEK32 GB DDR5 4800MHZDEPOLAMA1 TB M.2 SSD PCle 4.0 (Okuma: 5000MB/s – Yazma: 3600MB/s)PSU Casper Excalibur 850 Watt 80+ GoldKASA FANIExcalibur RGB Kasa Fanı * 3adetİŞLEMCİ FANIExcalibur RGB 120mm İşlemci Hava Soğutucu

Kaynak: Shiftdelete

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SON DAKİKA: RTX 4060 ve 13400F İşlemcili Excalibur E750 ve E650 İncelemesi - Son Dakika
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