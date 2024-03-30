Küresel çip krizi, ekonomik dengesizlikler ve daha birçok etkenin bilgisayar sektörünü etkilediği bir dönemden geçiyoruz. Bu noktada kendisine bir toplama bilgisayar almak isteyenler için rehber niteliğinde bir video hazırladık. RTX 4060 ve 13400F işlemcili Excalibur E750 ve E650 inceleme videosu sizlerle.
RTX 4060 ve 13400F işlemcili Excalibur E750 ve E650 inceleme
Videomuzdaki PC modellerinden satın almak için;
Excalibur E650 – E65H.134F-BFB0X-0FD
Excalibur E750 – E75Z.147K-DXD0X-0SD
Sistemimizin bileşenlerine baktığımızda CASPER H610 anakartı bu sisteme hayat veriyor. Anakartımızda maksimum 64 GB destekleyen 2'li RAM slotu yer alıyor. Overclock olarak ise 3200 MHz'ye kadar çıkabiliyorsunuz. 1 adet PCIe X16 ekran kartı slotu bulunurken, 1 adet M2 SSD slotu ile 4 adet SATA bağlantı noktası bizleri karşılıyor.
Excalibur E650 kasamızda işlemci olarak 13. Nesil Intel Core i5 13400F işlemci bulunuyor. 10 nm mimariye sahip işlemci 8 çekirdek 16 iş parçacığından oluşuyor. Temel olarak 2.50 GHz, Turbo Boost ile 4.60 GHz'ye kadar çıkabiliyor.
Bu güçlü bilgisayarın merak edilen ekran kartı ise ZOTAC NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB 128 Bit GDDR6 versiyonu oldu. 3072 CUDA çekirdeğine ve 2475 MHz maksimum çekirdek hızına sahip bu ekran kartı oyun severlerin ihtiyacını fazlasıyla karşılayacak.
Tüm sistemin belki de kilit donanımlarından biri olan RAM tarafında ise 16 GB DDR4 bellekleri yer alıyor. Depolama tarafında ise 1 TB kapasiteye sahip NVMe SSD yer alıyor. Bu disk 5000 MB/s okuma ve 3600 MB/s yazma değerleri sunuyor. Güç tarafında ise 700W 80+ Bronze sertifikalı PSU yer alıyor.
E65H.134F-BFB0P-0FD özellikleri
E75Z.147F-DFB0A-0HE özellikleri Son Dakika › Teknoloji › RTX 4060 ve 13400F İşlemcili Excalibur E750 ve E650 İncelemesi - Son Dakika Bitcoin'in tarihinden öne çıkan yedi anı inceleniyor. Haberde, Bitcoin'in gizemli yaratıcısı Satoshi Nakamoto'nun kimliği, Bitcoin ile yapılan ilk pizza satışı, El Salvador'da Bitcoin'in resmi para birimi olması, Kazakistan'da Bitcoin madenciliği patlaması ve çöküşü, kaybolan Bitcoin cüzdanı, dolandırıcı Kripto Kralı Sam Bankman-Fried ve Bitcoin'in yatırım bankalarının ilgisini çekmesi gibi konular ele alınıyor. OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, kullanıcılara daha fazla güven sağlamak için yanıtlarında kullandığı bilgilerin kaynaklarını belirtecek. Bu özellik, kullanıcıların konu hakkında daha derinlemesine araştırma yapmalarını sağlayacak. Ancak, bu özellik ücretli sürümlerle sınırlı olabilir ve bazı kullanıcılar için erişilebilir olmayabilir. Bu nedenle, ChatGPT'nin bu özelliği ücretsiz kullanıcılara da sunması gerekebilir. Meta'ya ait olan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Android sürümü için önemli bir güncelleme yayınladı. Bu güncelleme ile Android - iOS arasındaki arayüz farkı daha da azaldı. Navigasyon barı ekranın altına taşınarak kullanıcıların erişimini kolaylaştırdı. Microsoft ve OpenAI, Stargate adlı bir süper bilgisayar ve dev bir veri merkezi için ilk adımı attı. Microsoft'un proje için büyük bir yatırım bütçesi ayırdığı iddia ediliyor. Yapay zeka destekli olan bu veri merkezi, 2028 yılında tamamlanacak ve yapay zeka çiplerine yer verecek. Bu proje, yapay zeka alanında büyük bir adım olarak değerlendiriliyor. Call of Duty topluluğunda son dönemde hile yapan oyuncuların bilgilerinin ve hatta kripto paralarının hackerlar tarafından çalındığı iddia ediliyor. Activision, hilecilerle iş birliği yapmak zorunda kaldı ve etkilenen kullanıcıları korumak için önlemler aldı. Saldırıdan etkilenenler arasında hilecilerin yanı sıra oyun performansını artırmak amacıyla bazı yazılımları kullanan oyuncular da bulunuyor. Activision henüz resmi bir açıklama yapmazken, kullanıcılara hesaplarını güvende tutmaları için önerilerde bulundu. Çin'de yaygınlaşmaya başlayan 5G-Advanced (5GA) bağlantısı, vivo tarafından yayınlanacak bir OTA güncellemesi ile vivo X100 serisi ve vivo X Fold 3 serisi gibi dört model için 5.5G desteği sunacak. 5.5G teknolojisi, 5G'ye göre 10 kat daha hızlı veri aktarımı sağlayacak ve yapay zeka destekli ağ optimizasyonu gibi avantajlara da sahip olacak. Instagram, Blend adlı yeni özelliği test etmeye başladı. Bu özellik sayesinde sizin ilgi alanınıza giren Reels videolarını arkadaşlarınız da görebilecek. Özellik, bir grup oluşturma mantığına benzer şekilde işleyecek ve maksimum iki kişi ile kullanılabilecek. Çin, bilimsel ve teknolojik inovasyonu desteklemek üzere Parçalanma Nötron Kaynağı'nı güncellemeye başladı. CSNS ikinci aşama projesi, 11 yeni nötron cihazı ve kullanıcı laboratuvarlarının kurulmasını içeriyor. Proje tamamlandığında deney süresi kısalacak ve deney çözünürlüğü artacak.
İŞLEMCİ13. Nesil Intel Core i5 13400F İşlemciEKRAN KARTIZOTAC NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB 128 Bit GDDR6ANAKARTEXCALIBUR H610 DDR4BELLEK16 GB DDR4 3200MHZDEPOLAMA1 TB M.2 SSD PCle 4.0 (Okuma: 5000MB/s – Yazma: 3600MB/s)PSUExcalibur 700 Watt 80+ BronzKASA FANIExcalibur RGB Kasa Fanı * 3adetİŞLEMCİ FANIExcalibur İşlemci Soğutma Fanı
İŞLEMCİ14. Nesil Intel Core i7 14700KF İşlemciEKRAN KARTIZOTAC NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB 128 Bit GDDR6ANAKARTGIGABYTE Z790 UD DDR5BELLEK32 GB DDR5 4800MHZDEPOLAMA1 TB M.2 SSD PCle 4.0 (Okuma: 5000MB/s – Yazma: 3600MB/s)PSU Casper Excalibur 850 Watt 80+ GoldKASA FANIExcalibur RGB Kasa Fanı * 3adetİŞLEMCİ FANIExcalibur RGB 120mm İşlemci Hava Soğutucu
E75Z.147F-DFB0A-0HE özellikleri
Son Dakika › Teknoloji › RTX 4060 ve 13400F İşlemcili Excalibur E750 ve E650 İncelemesi - Son Dakika
Bitcoin'in tarihinden öne çıkan yedi anı inceleniyor. Haberde, Bitcoin'in gizemli yaratıcısı Satoshi Nakamoto'nun kimliği, Bitcoin ile yapılan ilk pizza satışı, El Salvador'da Bitcoin'in resmi para birimi olması, Kazakistan'da Bitcoin madenciliği patlaması ve çöküşü, kaybolan Bitcoin cüzdanı, dolandırıcı Kripto Kralı Sam Bankman-Fried ve Bitcoin'in yatırım bankalarının ilgisini çekmesi gibi konular ele alınıyor.
OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, kullanıcılara daha fazla güven sağlamak için yanıtlarında kullandığı bilgilerin kaynaklarını belirtecek. Bu özellik, kullanıcıların konu hakkında daha derinlemesine araştırma yapmalarını sağlayacak. Ancak, bu özellik ücretli sürümlerle sınırlı olabilir ve bazı kullanıcılar için erişilebilir olmayabilir. Bu nedenle, ChatGPT'nin bu özelliği ücretsiz kullanıcılara da sunması gerekebilir.
Meta'ya ait olan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Android sürümü için önemli bir güncelleme yayınladı. Bu güncelleme ile Android - iOS arasındaki arayüz farkı daha da azaldı. Navigasyon barı ekranın altına taşınarak kullanıcıların erişimini kolaylaştırdı.
Microsoft ve OpenAI, Stargate adlı bir süper bilgisayar ve dev bir veri merkezi için ilk adımı attı. Microsoft'un proje için büyük bir yatırım bütçesi ayırdığı iddia ediliyor. Yapay zeka destekli olan bu veri merkezi, 2028 yılında tamamlanacak ve yapay zeka çiplerine yer verecek. Bu proje, yapay zeka alanında büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.
Call of Duty topluluğunda son dönemde hile yapan oyuncuların bilgilerinin ve hatta kripto paralarının hackerlar tarafından çalındığı iddia ediliyor. Activision, hilecilerle iş birliği yapmak zorunda kaldı ve etkilenen kullanıcıları korumak için önlemler aldı. Saldırıdan etkilenenler arasında hilecilerin yanı sıra oyun performansını artırmak amacıyla bazı yazılımları kullanan oyuncular da bulunuyor. Activision henüz resmi bir açıklama yapmazken, kullanıcılara hesaplarını güvende tutmaları için önerilerde bulundu.
Çin'de yaygınlaşmaya başlayan 5G-Advanced (5GA) bağlantısı, vivo tarafından yayınlanacak bir OTA güncellemesi ile vivo X100 serisi ve vivo X Fold 3 serisi gibi dört model için 5.5G desteği sunacak. 5.5G teknolojisi, 5G'ye göre 10 kat daha hızlı veri aktarımı sağlayacak ve yapay zeka destekli ağ optimizasyonu gibi avantajlara da sahip olacak.
Instagram, Blend adlı yeni özelliği test etmeye başladı. Bu özellik sayesinde sizin ilgi alanınıza giren Reels videolarını arkadaşlarınız da görebilecek. Özellik, bir grup oluşturma mantığına benzer şekilde işleyecek ve maksimum iki kişi ile kullanılabilecek.
Çin, bilimsel ve teknolojik inovasyonu desteklemek üzere Parçalanma Nötron Kaynağı'nı güncellemeye başladı. CSNS ikinci aşama projesi, 11 yeni nötron cihazı ve kullanıcı laboratuvarlarının kurulmasını içeriyor. Proje tamamlandığında deney süresi kısalacak ve deney çözünürlüğü artacak.
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