Şanlıurfa'da yapay zeka destekli Karagöz, TEKNOFEST'te jandarmaya destek veriyor - Son Dakika
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Şanlıurfa'da yapay zeka destekli Karagöz, TEKNOFEST'te jandarmaya destek veriyor

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Şanlıurfa\'da yapay zeka destekli Karagöz, TEKNOFEST\'te jandarmaya destek veriyor
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Şanlıurfa'daki TEKNOFEST Güneydoğu'da jandarma, ASELSAN üretimi Karagöz sistemiyle güvenlik sağlıyor. Yapay zeka destekli sistem, yüz görüntülerini veri tabanlarıyla karşılaştırıp 3-4 saniyede kimlik tespiti yapıyor ve arama kararı olanları personele bildiriyor.

EŞBER AYAYDIN/ÖMER FARUK SALMAN - Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'da görev yapan yapay zeka destekli "Karagöz" sistemi, festival alanındaki güvenlik çalışmalarında jandarma ekiplerine destek oluyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ tarafından yürütülen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, bu yıl Şanlıurfa'da TEKNOFEST Güneydoğu ismiyle gerçekleştiriliyor.

Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda 191 bin metrekarelik alanda düzenlenen festivalde güvenlik önlemleri de yerli ve milli teknolojilerden yararlanılarak alınıyor.

Bu kapsamda Jandarma Genel Komutanlığı Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Başkanlığınca geliştirilen, ASELSAN tarafından üretilen yapay zeka destekli "Karagöz" sistemi, yoğun insan hareketliliğinin bulunduğu festival alanında jandarma ekiplerinin çalışmalarına katkı sağlıyor.

Sistem, kameralar aracılığıyla alınan yüz görüntülerini kayıtlı verilerle karşılaştırarak kimlik tespiti yapılmasına imkan tanıyor. Farklı veri tabanlarında gerçekleştirilen sorgulamalardan elde edilen sonuçlar, görevli personelin kullandığı tablete aktarılıyor.

Hakkında arama veya yakalama kararı bulunan kişinin tespit edilmesi halinde görevli personelin tabletine uyarı gönderiliyor ve gerekli işlemlerin yapılmasına imkan sağlanıyor.

Kapalı devre sistem üzerinden çalışan "Karagöz"de, işlemler Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında yürütülüyor.

3-4 saniye içinde işlemleri tamamlıyor

Jandarma Üsteğmen İbrahim Savcı, AA muhabirine, "Karagöz"ün yerli ve milli imkanlarla geliştirilen yapay zeka tabanlı yüz tanıma sistemi olduğunu söyledi.

Sistemin Jandarma Genel Komutanlığının envanterinde bulunduğunu ve aktif olarak sahada kullanıldığını belirten Savcı, "Karagöz, şu anda TEKNOFEST alanında aktif şekilde ziyaretçi girişlerinde bulunmaktadır. Bunun amacı halkımızın can ve mal güvenliğini, asayişi korumak, kollamak, gözetlemek ve huzurlu bir şekilde TEKNOFEST ortamının tamamlanmasını sağlamaktır. Tamamen kapalı devre sistemle çalışıp KVKK kapsamında gizlilik yürütülmektedir." dedi.

Savcı, sistemin farklı kameralardan elde edilen yüz görüntülerini yapay zeka algoritmalarıyla kayıtlı yüzlerle karşılaştırarak kimlik tespiti yaptığını anlattı.

Görüntünün alınmasının ardından farklı veri tabanlarında sorgulama gerçekleştirildiğini kaydeden Savcı, kişi hakkında herhangi bir arama kaydı bulunup bulunmadığının belirlenerek sonucun görevli personelin mobil uygulamasına anlık olarak iletildiğini söyledi.

Sistemin yol kontrol noktaları, tesislerin giriş ve çıkışları, kalabalık alanlar ve çeşitli etkinliklerde kullanılabildiğini vurgulayan Savcı, işlemlerin 3-4 saniye içerisinde tamamlanabildiğini kaydetti.

Kaynak: AA
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