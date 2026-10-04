Şanlıurfa'daki TEKNOFEST Güneydoğu'da Türk Yıldızları bugün son kez gökte yer alacak - Son Dakika
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Şanlıurfa'daki TEKNOFEST Güneydoğu'da Türk Yıldızları bugün son kez gökte yer alacak

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30 Eylül'de Şanlıurfa'da başlayan TEKNOFEST Güneydoğu, bugün son gününde yarışma, sergi ve hava gösterilerine sahne olacak. Festival akşam kapanış seremonisi ve ödül töreniyle son bulacak; Türk Yıldızları son kez gökte yer alacak.

Şanlıurfa'da düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST Güneydoğu son gününde yarışmalardan hava gösterilerine kadar birçok etkinlikle tamamlanacak.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğünde düzenlenen festival, bu yıl Şanlıurfa'da TEKNOFEST Güneydoğu ismiyle gerçekleştiriliyor.

Teknoloji tutkunlarını, genç mucitleri ve binlerce ziyaretçiyi bir araya getiren TEKNOFEST, son gününde yine yerde ve gökte birçok gösteriye ev sahipliği yapacak.

İleri teknoloji simülasyonlarından bilimsel atölyelere ve sergilere kadar her yaştan katılımcıya yönelik etkinliklerin yer aldığı dev organizasyon, havacılık ve savunma sanayisinin hava gösterilerine de sahne olacak. Festivalde bugün Türk Yıldızları son kez gökteki yerini alacak.

ATAK helikopterleri, HÜRKUŞ, CEZERİ, ANKA, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve Bayraktar AKINCI ile kara ve deniz araçları da alanda bulunacak.

Festivalde ayrıca sahne gösterileri, sergiler, eğitici atölyeler, simülasyon deneyim alanları, planetaryum, bilim şovları, TEKNOFEST Zaman Tüneli, milli deniz, kara ve hava araçlarının sergisi, fuar etkinlikleri ve öğrencilere özel ilk uçuş etkinlikleri gibi birçok deneyim ziyaretçilere sunulacak.

Şanlıurfa'da 30 Eylül'de başlayan TEKNOFEST Güneydoğu, kapanış seremonisi ve ödül töreniyle bu akşam sona erecek.

Kaynak: AA
HavacılıkTeknofestŞanlıurfaTeknolojiFestivalEtkinlikGüncelEylülSon Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'daki TEKNOFEST Güneydoğu'da Türk Yıldızları bugün son kez gökte yer alacak - Son Dakika
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