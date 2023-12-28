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Sesi Yazıya Çeviren 5 Uygulama - Son Dakika
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Sesi Yazıya Çeviren 5 Uygulama

İş ve eğitim alanında hayatı kolaylaştıran uygulamalar arasında yer alan sesi yazıya çevirme uygulamaları geçmişte sadece bilgisayarlarda kullanılıyordu. Zamanla bu durum değişti ve her teknolojik unsurda olduğu gibi ses kayıtlarını metne çevirme uygulamaları da cebimize sığmaya başladı. Ses kayıtlarını başarılı bir şekilde metne dönüştürebilen uygulama listemize haberimizde ulaşabilirsiniz. Hem öğrencilerin hem de çalışanların rahatlıkla kullandığı bu uygulamalar zamandan tasarrufu sağlıyor. Sizlerin de işine yarayacak sesi yazıya çeviren 5 platformu paylaşacağız. İşte hepimize kolaylık sağlayan 5 uygulama!

Sesi Yazıya Çeviren 5 Uygulama
28.12.2023 - 20:28,
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İş ve eğitim alanında hayatı kolaylaştıran uygulamalar arasında yer alan sesi yazıya çevirme uygulamaları geçmişte sadece bilgisayarlarda kullanılıyordu. Zamanla bu durum değişti ve her teknolojik unsurda olduğu gibi ses kayıtlarını metne çevirme uygulamaları da cebimize sığmaya başladı. Ses kayıtlarını başarılı bir şekilde metne dönüştürebilen uygulama listemize haberimizde ulaşabilirsiniz.

Ses kaydını yazıya çeviren 5 uygulama!

Hem öğrencilerin hem de çalışanların rahatlıkla kullandığı bu uygulamalar zamandan tasarrufu sağlıyor. Sizlerin de işine yarayacak sesi yazıya çeviren 5 platformu paylaşacağız. İşte hepimize kolaylık sağlayan 5 uygulama!

Sesi Yazıya Çeviren 5 Uygulama

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Google Keyboard

Google'ın bünyesinde bulunan Google Keyboard, aslında bir klavye görevi görse de ses kaydını yazıya çevirme özelliği bulunuyor. Keyboard uygulaması, Google Çeviri ile çalıştığından 60 farklı dilde ses kaydını yazıya çevirebilme özelliğine sahip.

Sesi Yazıya Çeviren 5 Uygulama

SpeechTexter

Mobil ile uyumlu olan bu uygulama çevrimdışı da çalışabilmektedir. Çevrimdışı çalışma özelliği ile diğer uygulamalardan bu noktada ayrılıyor. Hızlı ve verimli bir şekilde not alması gereken gazeteciler, öğrenciler ve iş insanları gibi kişiler için oldukça yararlı bir araçtır. Ses kaydını yazıya çeviren uygulamayla dönüştürülen metninizi doğrudan e-posta veya sosyal medya aracılığıyla da paylaşabilirsiniz.

Sesi Yazıya Çeviren 5 Uygulama

Voicedocs

Voicedocs uygulamasının 30 günlük deneme sürümü var. Hem bilgisayarda hem de mobilde kulanabiliyorsunuz. Noktalama ve büyük küçük harf değişimini uygulama ile hemen yapabiliyorsunuz. Ayrıca hazırladığınız yazıları sms, mail ve sosyal medya ile paylaşabiliyorsunuz.

Sesi Yazıya Çeviren 5 Uygulama

Speechnotes

Speechnotes sadece mobilde değil web sitesi üzerinden de hizmet veriyor. Ayrıca Google'ın desteklediği uygulamalar arasında olduğunu söyleyebiliriz. Pratik kullanımıyla bilinen Speechnotes, yalnızca Google Play Store'da bulunuyor. Ücretsiz sürümü dışında premium sürümüyle de hizmet veriyor.

Sesi Yazıya Çeviren 5 Uygulama

Speechy

Speechy, iOS uyumluluk gerekliliği isteyen bir ses kaydını yazıya çevirme uygulamasıdır. Ses algılamada son derece başarılı olan bu uygulama sağlam bir alt yapıya sahiptir. Türkçe dilinin yanı sıra kullanıcılarına 80'den fazla dil seçeneği sunmaktadır.

Speechy'nin sesi yazıya çevirme özelliğinin yanı sıra metin belgesi tarama özelliği de mevcuttur. Hem sesi yazıya çevirmek isteyen kişilerin hem de metin taraması yapmak isteyen kişilerin rahatlıkla kullanacağı bir uygulamadır.

Sesi Yazıya Çeviren 5 Uygulama

Kaynak: Shiftdelete
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Son Dakika Teknoloji Sesi Yazıya Çeviren 5 Uygulama - Son Dakika


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