Siber Güvenlik Zirvesi'nde Yerli Teknoloji Vurgusu - Son Dakika
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Teknoloji

Siber Güvenlik Zirvesi'nde Yerli Teknoloji Vurgusu

12.06.2025 14:39
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Sayan, dijital kalelerin yerli anahtarlarla korunması gerektiğini ifade etti ve yeni stratejiler duyurdu.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Sayan, "Dijital kalelerini yabancı anahtarlarla koruyanlar, egemenliklerini de başkalarının insafına bırakırlar. Biz dijital kalemizi, yerli ve milli üretimimiz olan anahtarlarla koruyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Sayan, Türkiye Bilişim Derneği'nce (TBD) Bilgi Teknolojileri Kurumu'nda (BTK) düzenlenen '8'inci Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi Zirvesi'nde konuştu. BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, TBD Genel Başkanı Kenan Nurhan Altınsaat ve çok sayıda davetlinin katılımıyla düzenlenen zirvede, 'Kritik Altyapılarda Sessiz Savaş: Dijital Saldırılar, Fiziksel Etkiler, Yapay Zekanın Getirdiği Tehditler' ve 'Siber Savunmada Yerlileşme-Sorunlar ve Fırsatlar Girişimci, Yatırımcı ve Kamu Perspektifiyle Kritik Bir Yolculuk' oturumları gerçekleştirildi. Zirvede ayrıca; 'Eğitim: Büyük Dil Modellerinin İmkan ve Kabiliyetleri ile Getirdiği Riskler', 'Eğitim: Mahremiyet Koruyucu Tekniklerin Yapay Zeka Eğitiminde Kullanımı' panelleri de düzenlenecek.

'11 MİLYON ZARARLI ERİŞİMİ USOM TESPİT EDİYOR'

Bakan Yardımcısı Sayan, siber güvenliğin tercihten daha çok bir zaruret meselesi haline geldiğini vurgulayarak, "Bu yılın ilk 3 ayına baktığımız zaman biliyorsunuz Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz (USOM), 7/24 vatan için Bilgi Teknoloji İletişim Kurumu bünyesinde çalışıyor. Yeni Siber Güvenlik Başkanlığımızı kurduk. 6 ay bir geçiş sürecimiz var. Orayla ilgili yapılandırma çalışmaları da devam ediyor. USOM tarafından yaklaşık 37 bin siber saldırı tespit edilmiş durumda ve günde ortalama 11 milyon zararlı erişimi USOM tespit ediyor ve engelliyor. Bu rakamlar bize şunu söylüyor. Artık siber güvenlik, ulusal güvenliğimizin, ekonomik istikrarımızın ve kamu refahının adeta en temel direklerinden bir tanesidir" diye konuştu.

'SİBER GÜVENLİĞİ ŞEKİLLENDİRECEK ADIMLARI BİRLİKTE ATIYORUZ'

Sayan, siber tehditlerin yaygınlaştığı bir ortamda, bugünün risklerine karşı önlem almakla yetinmediklerini söyleyerek, "Aynı zamanda geleceğin siber güvenliğini şekillendirerek, adımları da birlikte atıyoruz. Siber güvenliği, bu anlamda bir ulusal güvenlik meselesi olarak ele alıyor, teknolojiden hukuka, eğitimden diplomasiye uzanan çok katmanlı bir bakış açısıyla çalışıyoruz. Bu kapsamda biliyorsunuz 2024-2028 Ulusal Siber Güvenlik Stratejimizi de hayata geçirdik. İşte Siber Güvenlik Başkanlığı başta olmak üzere birçok iş yapılıyor. Bu yıl Türkiye Birleşim Derneği'nce 8'incisi düzenlenen bu gibi etkinlikler de bizim bu kapsamda yaptığımız çalışmaların esasında birer meyvesi. Bu stratejimiz, siber dayanıklılığın arttırılmasından proaktif siber savunmaya, insan odaklı yaklaşımlardan yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesine kadar çok geniş bir yelpazeyi kapsıyor" ifadelerini kullandı.

'MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ, BİZLERE İLHAM KAYNAĞI OLDU'

Türkiye'nin siber güvenlik refleksini gerçekleştiren ve güçlendiren çözümlerinin, aynı zamanda dışa bağımlılığı azaltma hedefinin en somut göstergesi olduğunu aktaran Sayan, "Bu noktada Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu Milli Teknoloji Hamlesi'nin bizlere ilham kaynağı olduğunu bir kez daha belirtmek istiyorum. Çünkü biz biliyoruz ki dijital kalelerini yabancı anahtarlarla koruyanlar, egemenliklerini de başkalarının insafına bırakırlar. Biz dijital kalemizi yerli ve milli üretimimiz olan anahtarlarla koruyoruz. Her bir satır kodda, her bir yerli ve milli devrede bu ülkenin vizyonu, değerleri ve yarını saklı. Tüm bu teknolojik sıçramanın yerli ve milli üretim vizyonumuzun temelinde yatan en önemli unsur ise bizim yetişmiş insan gücümüz" dedi.

Zirve, TBD Siber Güvenlik Ekosistemine Katkı Ödülleri Töreni' ile son bulacak.

Haber-Kamera: Ayşenur DEMİRTAŞ GÜL-Ali Oğulcan ARSLAN/ANKARA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Teknoloji Siber Güvenlik Zirvesi'nde Yerli Teknoloji Vurgusu - Son Dakika

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