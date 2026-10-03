Solihull\'da iş adamı çekiçle dövülüp hamile eşi tehdit edilerek kripto parasını kaptırdı

Uyarı: Bu hikaye rahatsız edici ayrıntılar içermektedir.Maskeli kişiler evine girerek bir iş adamını çekiçlerle dövdüler ve yüz binlerce sterlinlik kripto para transfer etmediği takdirde hamile eşini öldürmekle tehdit ettiler.BBC'ye konuşan ve kimliklerinin gizli kalmasını isteyen çift, saldırıyı "dehşet verici" olarak nitelendirdi ve doğmamış bebeklerinin hayatından endişe duyduklarını söyledi.Söz konusu iş adamı, kripto para varlıklarını transfer ettikten sonra saldırganlar şoförlerinin olduğu arabayla olay yerinden kaçtı.Suçluların yakalanması için bilgi paylaşımını destekleyen sivil toplum kuruluşu Crimestoppers, evdeki güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan ve polis tarafından soruşturulan saldırıyla ilgili bilgi verenlere 10 bin sterlin ödül vadediyor.Uzmanlar, bunun kripto para yatırımcılarını hedef alan ve giderek yaygınlaşan şiddet içerikli bir hırsızlık türü olduğunu söylüyor. Bu tür soygunlar "wrench attack" olarak adlandırılıyor. Kripto paraların değerinin artmasıyla birlikte, İngiltere, Fransa, ABD, Brezilya, Tayland ve Filipinler'de dijital varlıklarla bağlantılı bu tür şiddet içeren soygunlara dair haberler çıktı.Para transferi gerçekleştikten sonra, geri alınması son derece zor olabiliyor.BBC'nin James olarak adlandırdığı iş adamı, üç kişinin Birmingham yakınlarındaki Solihull'daki evlerine zorla girdiğini ve saldırının 45 dakika sürdüğünü söyledi."Kapı itilerek açıldı, içeriye eldivenli ve kar maskeli insanların girdiklerini gördüm" dedi.James onlara karşı koymaya çalıştı ama hırsızlar çekiçlerle yüzüne, başına ve kaburgalarına vurdular.Yedi aylık hamile olan eşi, hırsızlardan biri tarafından kanepeye yatırılmıştı ve kımıldaması engelleniyordu."Eşimin yüzüne yastık bastırmış" dedi James. "Onu resmen kanepede boğuyorlardı. 'Nefes alamıyorum' diye çığlık attığını duyabiliyordum."Çift, bu sırada evlerine giren kişilerin ne istediklerinden habersizdi, ta ki adamlardan biri James'ten kilidini açıp telefonunu kendisine vermesini isteyene kadar.James, kripto paraya sahip olduğunu saldırganların bildiğini ancak ona nasıl ulaşacakları konusunda pek fikir sahibi görünmediklerini anlattı.Bunun yerine, görüntülü konuştukları başka birinden talimat alıyorlardı."FaceTime'da adamın 'Telefonundaki her şeyi göster. Hangi uygulamaları yüklediğini göster' dediğini duyabiliyordum" dedi.

Arayan kişi, içinde yüklü miktarda para bulunan bir kripto cüzdanı tespit edince, tehditler arttı.James, "Eğer bu parayı şimdi bize göndermezsen, eşini karnından bıçaklayıp bebeğinizi öldüreceğiz. Eşini öldüreceğiz" dedi.Adının açıklanmasını istemeyen eşi, Aralık 2025'te yaşanan saldırıyı "dehşet verici" olarak nitelendirdi ve James yerde hareketsiz yatarken ölmüş olabileceğini düşündüğünü söyledi."Çok korkutucuydu" dedi.Otuzlu yaşlarının başlarında olan kadın, o sırada üçüncü çocuğuna hamileydi ve saldırının yarattığı stres nedeniyle bebeğini kaybetmekten korktuğunu söyledi. Bebek yaşadı ve zamanında dünyaya geldi.James, yüz binlerce sterlin değerindeki kripto parayı telefondaki adamın dijital cüzdanına aktardıktan sonra hırsızlar oradan ayrıldı.Ayrıca birkaç Rolex saat de çaldılar.James, telefondaki adamın suç ortaklarına "Her biriniz 10 bin dolar alabilirsiniz, gerisini ben alıyorum" dediğini duyduğunu söyledi.

Kripto para hırsızlıklarında artışGeleneksel banka hesaplarında tutulan paranın aksine, kripto para birimleri genellikle dijital cüzdanlar veya fiziksel depolama aygıtları aracılığıyla doğrudan sahibi tarafından kontrol ediliyor.Suçlular için kripto para sahipleri cazip hedefler haline gelebilir çünkü aktarımı hızlı ve aktarılan hesaplar anonimdir.Kripto para hırsızlığının büyük çoğunluğu çevrimiçi olarak, siber saldırılar ve dolandırıcılık yoluyla gerçekleşirken, Chainalysis'teki kripto para araştırmacıları son yıllarda "wrench attacks" türü saldırıların arttığını söylüyor.Araştırmalarına göre, bu yıl haziran ayına kadar şiddet içeren soygunlarda 30 milyon dolar çalındı ve bu da 2026'nın şiddet içeren kripto saldırıları açısından kayıtlara geçen en kötü yıl olabileceği anlamına geliyor. Ayrıca, evlere yapılan baskınların da bu yıl artış gösterdiği tespit edildi.ABD, Brezilya ve Tayland saldırıların yoğun olduğu bölgeler olsa da, Fransa, vergi dairesindeki bir veri ihlali sonucu zengin kripto para sahiplerinin yerlerinin tespit edilmesi nedeniyle bugüne kadar en fazla saldırının yaşandığı ülke oldu.Araştırmacılar raporlarında, "Banka kasaları ve zırhlı araçlar gibi geleneksel fiziksel güvenlikler, kripto paralarda otomatik olarak geçerli değildir. Genellikle, yatırımcılar varlıklarını, kurumsal bir güvenlik görevlisinin müdahalesi olmadan tehlikeye atılabilecek, nispeten düşük güvenlikli ortamlarda, örneğin kendi saklama cüzdanlarında tutarlar" ifadelerine yer verdiler.James, 2020 yılında amatör olarak kripto para yatırımcısı olduğunu ve 2023 yılında işini bırakıp tam zamanlı olarak alım satım yapacak kadar para kazandığını söyledi.Şimdi her şeyini kaybetti ve eski mesleğine geri dönmeyi umuyor.Polis henüz saldırganların kimliğini tespit edemedi.Crimestoppers, soruşturmada ilerleme sağlayabilecek bilgi için 10 bin sterlin ödül vaad ediyor.Yardım kuruluşundan Alan Edwards, üç saldırgan, maskesiz şekilde park halindeki araçta bekleyen sürücü veya telefonda konuşan adam hakkında bilgi edinmeyi umuyor.Edwards, "Bu suçluların ciddi oldukları ve bir tür organize suç çetesinin parçası oldukları açıkça ortada" diyor."İnsanlar bize bilgi vermekten korkabilirler ancak biz polisten bağımsızız ve insanların kimliklerini tamamen gizli tutuyoruz."Üç saldırganın da 18-20 yaşlarında olduğu tahmin ediliyor ve içlerinden biri sol kaşının altında yara izi olan siyah bir erkek.James, çalınan paraların geri alınacağı konusunda pek umutlu olmadığını, bunun yerine sorumluların adalete teslim edilmesini istediğini söyledi.Aynı zamanda yaşadığı deneyimin bir uyarı niteliği taşımasını da istiyor: "Eşimi ve bebeğimi tehdit ettiler. İnsanların bu risklerin gerçek olduğunu anlamaları gerekiyor."Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .