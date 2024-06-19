Sondakika.com, Reuters raporuna yine damga vurdu! Türkiye'nin en çok tercih edilen 2. medya kuruluşu - Son Dakika
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Teknoloji

Sondakika.com, Reuters raporuna yine damga vurdu! Türkiye'nin en çok tercih edilen 2. medya kuruluşu

Sondakika.com, Reuters raporuna yine damga vurdu! Türkiye\'nin en çok tercih edilen 2. medya kuruluşu

Reuters Enstitüsü'nün Oxford Üniversitesi iş birliğiyle hazırladığı 2024 Dijital Haberler Raporu'nda Sondakika.com, Türkiye'nin en çok tercih edilen 2. medya kuruluşu oldu. Başarısı taçlanan Sondakika.com, sektörün dikkatle takip ettiği raporda geçen yıllarda da ilk sıralarda yer almıştı.

19.06.2024 12:12  Güncelleme: 12:18
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Oxford Üniversitesi Reuters Gazetecilik Çalışmaları Enstitüsü'nün 2024 yılına ait geleneksel Dijital Haber Raporu yayımlandı. Raporda; Türkiye'de televizyon ve internet sitelerinin hâlâ en etkili haber kaynakları olduğu, basılı gazetelerin ise kan kaybetmeye devam ettiği ifade edildi. En çok tercih edilen medya kuruluşları sıralamasında ise Sondakika.com 2. sırada yer aldı.

Haberlere olan güveni yüzde 40 olarak geçen yılla aynı tespit eden rapor, ülkelere göre değişen oranlara yer verdi. Finlandiya yüzde 69'la en yüksek genel güven düzeyine sahip ülke olmayı sürdürürken, bu oran Türkiye'de yüzde 35, ABD'de yüzde 32 olarak gösterildi.

SONDAKİKA.COM 2. SIRADA

47 ülkede 94 bin 943 kişinin katılımıyla hazırlanan rapora göre Türkiye'nin en çok ziyaret edilen haber siteleri arasında Sondakika.com 2. sıraya yerleşti. Haftalık erişime göre hazırlanan listede geçen yıl da ilk sıralarda yer alan Sondakika.com başarısını sürdürüyor.

Sondakika.com, Reuters raporuna yine damga vurdu! Türkiye'nin en çok tercih edilen 2. medya kuruluşu

TÜRKİYE'DE SOSYAL MEDYADAN HABER ALMA ORANI YÜZDE 70

Türkiye'de yüzde 38'le YouTube ve Instagram haber alımında öne çıkıyor. Bu oran YouTube için geçen yıla göre eksi 7 puan, Instagram içinse artı 2 puan olarak tespit edildi. Bu sıralamayı yüzde 29'la Whatsapp, yüzde 27 ile Facebook, yüzde 22 ile X, yüzde 10'la TikTok izliyor.

SOSYAL MEDYADAKİ DOĞRULUK ENDİŞESİ

Yaklaşık on kişiden altısı (yüzde 59) sosyal medyadaki içeriklerden endişe duyduğunu söyledi. TikTok ve X içerikleri bu endişelerde en yüksek düzeyi oluşturuyor. Habere duyulan güven, tüketici başına habere ödenen abonelik ücretleri oranlarının yüksek olduğu ülkelerde daha yukarda seyretti.

Türkiye, Medya, Teknoloji, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Sondakika.com, Reuters raporuna yine damga vurdu! Türkiye'nin en çok tercih edilen 2. medya kuruluşu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sondakika.com, Reuters raporuna yine damga vurdu! Türkiye'nin en çok tercih edilen 2. medya kuruluşu - Son Dakika
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