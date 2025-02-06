Yangın ve afetler sırasında tahliye sürecinin hızlı ve güvenli bir şekilde tamamlanabilmesi büyük önem taşıyor. Sönmez Tent Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Sönmez, yangın merdivenine ulaşılamayan durumlarda atlama minderleri ve kaçış tünellerinin hayati rol oynadığını söyledi.
Yangın anında tahliyeyi hızlandırmak için geliştirilen atlama minderlerinin önemine vurgu yapan Sedat Sönmez, "Tahliye sürecinin hızlı bir şekilde tamamlanabilmesi için atlama minderleri, kaçış tünelleri kritik rol oynuyor" dedi. Yangın merdivenine ulaşılamadığı zaman alternatif çözümler arasında atlama minderlerinin öne çıktığını belirtti. Ayrıca, "Atlama minderi ile 10 dakikada 120 kişiyi kurtarabiliriz" ifadelerini kullandı.
Yangın ve afetler sırasında kaçış tünellerinin yüksek binalar için büyük önem taşıdığını dile getiren Sönmez, "Kaçış tüneli, yüksek binaların hepsinde olmalı" diyerek bu sistemin yaygınlaşması gerektiğini vurguladı. Kaçış tünellerinin hızlı tahliye sağladığını belirten Sönmez, "Kaçış tüneli sayesinde 15 dakikada 350 kişi tahliye olabilir" dedi.
Afet durumlarında hızlı ve güvenli barınma ihtiyacını karşılayan şişme çadırların kullanımına da değinen Sedat Sönmez, "Şişme çadırlar afet bölgeleri için hızlı, güvenli ve konforlu barınma sağlıyor" dedi. Klasik çadırlardan farklı olarak bu çadırların 5 dakika içinde kurulabildiğini belirterek, "Klasik çadırlardan farkı 5 dakika içerisinde kurulması" ifadelerini kullandı. Ayrıca, şişme çadırların içine soba yerleştirilebildiğini de sözlerine ekledi.
Yüksek binalarda tahliyeyi kolaylaştıran kaçış tünellerinin yaygınlaşması gerektiğini ifade eden Sönmez, "Kaçış tüneli, yüksek binaların hepsinde olmalı" dedi. Kaçış tüneli sayesinde 15 dakikada 350 kişinin güvenli şekilde tahliye edilebileceğini söyledi.
Son Dakika › Teknoloji › Sönmez Tent Yönetim Kurulu Başkanı Sönmez: Kaçış tüneliyle 15 dakikada 350 kişi tahliye olabilir - Son Dakika
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