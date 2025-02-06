Sönmez Tent Yönetim Kurulu Başkanı Sönmez: Kaçış tüneliyle 15 dakikada 350 kişi tahliye olabilir - Son Dakika
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Teknoloji

Sönmez Tent Yönetim Kurulu Başkanı Sönmez: Kaçış tüneliyle 15 dakikada 350 kişi tahliye olabilir

Sönmez Tent Yönetim Kurulu Başkanı Sönmez: Kaçış tüneliyle 15 dakikada 350 kişi tahliye olabilir

Sönmez Tent Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Sönmez, Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Sönmez, yangın ve afet durumlarında hızlı tahliye için geliştirilen atlama minderleri, kaçış tünelleri ve şişme çadırların hayati önem taşıdığını anlattı.

06.02.2025 17:55  Güncelleme: 21:51
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Yangın ve afetler sırasında tahliye sürecinin hızlı ve güvenli bir şekilde tamamlanabilmesi büyük önem taşıyor. Sönmez Tent Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Sönmez, yangın merdivenine ulaşılamayan durumlarda atlama minderleri ve kaçış tünellerinin hayati rol oynadığını söyledi.

"ATLAMA MİNDERLERİ İLE 10 DAKİKADA 20 KİŞİ KURTARILABİLİYOR"

Yangın anında tahliyeyi hızlandırmak için geliştirilen atlama minderlerinin önemine vurgu yapan Sedat Sönmez, "Tahliye sürecinin hızlı bir şekilde tamamlanabilmesi için atlama minderleri, kaçış tünelleri kritik rol oynuyor" dedi. Yangın merdivenine ulaşılamadığı zaman alternatif çözümler arasında atlama minderlerinin öne çıktığını belirtti. Ayrıca, "Atlama minderi ile 10 dakikada 120 kişiyi kurtarabiliriz" ifadelerini kullandı.

Sönmez: Tahliye sürecinin hızlı olması için atlama minderleri ve kaçış tünelleri kritik rol oynuyor

"KAÇIŞ TÜNELİ SAYESİNDE 15 DAKİKADA 350 KİŞİ TAHLİYE EDİLEBİLİR"

Yangın ve afetler sırasında kaçış tünellerinin yüksek binalar için büyük önem taşıdığını dile getiren Sönmez, "Kaçış tüneli, yüksek binaların hepsinde olmalı" diyerek bu sistemin yaygınlaşması gerektiğini vurguladı. Kaçış tünellerinin hızlı tahliye sağladığını belirten Sönmez, "Kaçış tüneli sayesinde 15 dakikada 350 kişi tahliye olabilir" dedi.

Sönmez: Tahliye sürecinin hızlı olması için atlama minderleri ve kaçış tünelleri kritik rol oynuyor

"ŞİŞME ÇADIRLAR AFET BÖLGELERİNDE HAYAT KURTARIYOR"

Afet durumlarında hızlı ve güvenli barınma ihtiyacını karşılayan şişme çadırların kullanımına da değinen Sedat Sönmez, "Şişme çadırlar afet bölgeleri için hızlı, güvenli ve konforlu barınma sağlıyor" dedi. Klasik çadırlardan farklı olarak bu çadırların 5 dakika içinde kurulabildiğini belirterek, "Klasik çadırlardan farkı 5 dakika içerisinde kurulması" ifadelerini kullandı. Ayrıca, şişme çadırların içine soba yerleştirilebildiğini de sözlerine ekledi.

"KAÇIŞ TÜNELİ İLE 350 KİŞİ 15 DAKİKADA TAHLİYE OLABİLİR"

Yüksek binalarda tahliyeyi kolaylaştıran kaçış tünellerinin yaygınlaşması gerektiğini ifade eden Sönmez, "Kaçış tüneli, yüksek binaların hepsinde olmalı" dedi. Kaçış tüneli sayesinde 15 dakikada 350 kişinin güvenli şekilde tahliye edilebileceğini söyledi.

Sedat Sönmez, Teknoloji, Güvenlik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Sönmez Tent Yönetim Kurulu Başkanı Sönmez: Kaçış tüneliyle 15 dakikada 350 kişi tahliye olabilir - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sönmez Tent Yönetim Kurulu Başkanı Sönmez: Kaçış tüneliyle 15 dakikada 350 kişi tahliye olabilir - Son Dakika
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