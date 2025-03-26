Sri Lanka Büyükelçiliği, "Minareler" Belgeselinin Gösterimini Mef Üniversitesi'nde Düzenledi - Son Dakika
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Sri Lanka Büyükelçiliği, "Minareler" Belgeselinin Gösterimini Mef Üniversitesi'nde Düzenledi

Sri Lanka Büyükelçiliği, "Minareler" Belgeselinin Gösterimini Mef Üniversitesi\'nde Düzenledi

Sri Lanka Büyükelçiliği tarafından Mef Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlikte, Nadya Bhimani Perera'nın yönetmenliğini üstlendiği "Minareler" belgeselinin gösterimi yapıldı. Belgesel, Sri Lanka'daki Müslümanların kültürünü, sesli sanatlarını ve geleneksel müziklerini inceleyerek izleyicilere bu zengin kültürel mirası tanıtmayı amaçlıyor.

26.03.2025 10:12
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Mef Üniversitesi'nde gerçekleştirilen özel bir etkinlikte, Sri Lanka Büyükelçiliği tarafından organize edilen "Minareler" belgeselinin gösterimi yapıldı. Belgeselin yönetmeni Nadya Bhimani Perera, etkinlikte izleyicilere film hakkında bilgiler vererek soruları yanıtladı.

YÖNETMEN NADYA BHIMANI PERERA KİMDİR?

1981 doğumlu olan Nadya Bhimani Perera, Kolombo'dan bağımsız bir araştırmacı ve film yapımcısıdır. Çalışmaları, hem yerel hem de uluslararası festivallerde izleyiciyle buluşmuş, Perera'nın belgesel ve kurmaca projeleri büyük takdir toplamıştır. Hollanda'daki Uluslararası Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden Kalkınma Çalışmaları alanında yüksek lisans derecesine sahip olan Perera, "Minareler" adlı uzun metraj belgeselinde Sri Lanka'daki Müslümanların sesli sanat ve şarkı geleneklerini keşfetmiştir.

Sri Lanka Büyükelçiliği, 'Minareler' Belgeselinin Gösterimini Mef Üniversitesi'nde Düzenledi

BELGESELİN KONUSU VE ÇEKİM YERLERİ OLDUKÇA DİKKAT ÇEKİCİ

"Minareler" belgeseli, Sri Lanka'daki Müslüman topluluğunun kültürel mirasını, sesli sanatlarını ve müziklerini geçmişten günümüze inceleyerek, Kolombo, Galle, Weligama, Puttalam, Kalmunai ve Ampara gibi farklı şehirlerden çekilen görüntülerle zenginleştirilmiştir. Film, izleyicileri kültürel siyaset ve soyut miras arasındaki ilişkiyi keşfetmeye davet ediyor.

NADYA BHIMANI PERERA: " TÜRKİYE'YE BELGESELİMİ TANITMAK İÇİN GELDİM VE BURAYI ÇOK SEVİYORUM"

Etkinlik sırasında Nadya Bhimani Perera, belgeselin yapım süreci hakkında şunları söyledi: "Ben Müslüman değilim, ancak Sri Lanka'daki Müslümanları araştırmak ve bu belgeseli yapmak için orada bir araştırma enstitüsünden yardım aldım. Onlar beni davet etti ve ben de araştırmamı yaparak bu belgeseli ortaya çıkardım. Türkiye'ye belgeselimi tanıtmak için geldim ve burayı çok seviyorum. Aslında buraya gelmek gibi bir planım yoktu, ancak Ankaradaki Sri Lanka Büyükelçisi beni buraya davet etti. Bu programı benim belgeselim için düzenlemişler. Türkiye'de bu belgeseli gösterme fikri çok hoşuma gitti."

Perera, belgeselinin 88 dakikalık bir süresi olduğunu belirterek, "Filmde Sri Lanka'daki Müslümanların kültürü, sanatı ve geleneksel müzikleri yer alıyor. İnsanlar bu belgesel ile Sri Lanka'daki Müslümanların kültürünü daha iyi anlayabilirler" dedi.

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Son Dakika Teknoloji Sri Lanka Büyükelçiliği, 'Minareler' Belgeselinin Gösterimini Mef Üniversitesi'nde Düzenledi - Son Dakika

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