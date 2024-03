Starlink Haritası ile Canlı Uydu Nasıl ve Nereden İzlenir?

TEI, yerli ve milli havacılık motorlarının tip sertifikasyonu için gerekli olan TOO'yu aldı

Eskişehir'de kurulu TUSAŞ Motor Sanayi AŞ'nin (TEI), yerli ve milli havacılık motorlarının tip sertifikasyonu için gerekli olan 'Tasarım Organizasyonu Onayı'nı (TOO) almaya hak kazandığı bildirildi. TEI, Türkiye'de sivil havacılık motorları sertifikasyonuna yönelik TOO onayı alan ilk şirket oldu. GÖKBEY Helikopteri'ne güç verecek Türkiye'nin ilk milli helikopter motoru TEI-TS1400'ün uluslararası sivil sertifikasyon süreci de TOO sonrasında tamamlanacak.