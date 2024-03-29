Starlink Haritası ile Canlı Uydu Nasıl ve Nereden İzlenir? - Son Dakika
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Teknoloji

Starlink Haritası ile Canlı Uydu Nasıl ve Nereden İzlenir?

Starlink Haritası ile Canlı Uydu Nasıl ve Nereden İzlenir?

Elon Musk'ın SpaceX projesinin bir parçası olan Starlink, dünya yörüngesinde 5 bin 600'ü aşkın aktif uyduyla hızlı internet sağlıyor. Starlink haritası, Dünya'yı yakınlaştırılabilir ve döndürülebilir bir 3D görünümünde gösteriyor. Her bir uydu kırmızı noktalarla temsil ediliyor ve üzerlerine tıklayarak bireysel bilgilere ulaşabilirsiniz. Starlink filosu hakkında genel bilgiler de sunulan haritada yer alıyor. Bu teknoloji, amatör gözlemciler ve uzmanlar için değerli bir kaynak olarak öne çıkıyor.

29.03.2024 10:33
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Elon Musk'ın SpaceX projesinin bir parçası olan Starlink, dünya yörüngesinde 5 bin 600'ü aşkın aktif uyduyla hızlı internet sağlıyor. Bu uyduların oluşturduğu ağın nasıl göründüğünü merak ediyorsanız, artık bir websitesi size bu fırsatı sunuyor. Bu site, Starlink filosunu gerçek zamanlı olarak gösteriyor ve her bir uydunun ilginç ayrıntılarını sunuyor. Peki nasıl ve nereden izlenir?

Starlink haritası ile canlı uydu nasıl ve nereden izlenir?

starlinkmap.org websitesi Starlink Haritasını, Dünya'yı yakınlaştırılabilir ve döndürülebilir bir 3D görünümünde gösteriyor. Eğer telefonla ya da tabletle siteye giriş yaparsanız cihazınızı yan çevirmeniz gerekebilir.

Starlink Haritası ile Canlı Uydu Nasıl ve Nereden İzlenir?

Starlink canlı uydu haritasında her bir uydu kırmızı noktalarla temsil ediliyor. Fare imlecinizi Dünya üzerinde gezdirerek farklı uyduların numaralarını görebilir ve her biri hakkında bireysel bilgiler almak için üzerlerine tıklayabilirsiniz.

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Starlink filosu hakkında daha genel bilgiler, haritanın yanında ayrıntılı olarak sunuluyor. Örneğin, son Starlink görevinin ne zaman olduğu, hangi büyük şirketlerin ne kadar Starlink uyduya sahip olduğu ve bu uyduların kaç tanesinin zaten yok edildiği gibi veriler yer alıyor.

Starlink-4038, starlink-5981 ya da starlink-1147 olarak adlandırılan bu uyduların tek bir görevi var: Elon Musk'ın SpaceX projesinin müşterilerine hızlı internet sağlamak. Musk şu anda hizmeti için uzaya yaklaşık 5 bin 600 aktif uydu yerleştirmiş durumda; bunlar birlikte bir gök cisimleri ağı oluşturuyor.

Starlink Haritası ile Canlı Uydu Nasıl ve Nereden İzlenir?

Starlink canlı uydu haritası, Amerikalı programcı Will DePue tarafından işletiliyor ve bağımsız olarak yürütülüyor. DePue, veri kaynakları olarak Celestrak ve space-track.org hizmetlerini kullanıyor. DePue, 3D görselleştirmeleri için heavens-above.com sitesinden ilham alıyor.

Heavens Above, Chris Peat tarafından işletiliyor ve Alman Hava ve Uzay Merkezi (DLR) tarafından destekleniyor. Starlink Haritası ve ilgili diğer araçlar, uydu gözlemi ve uzay teknolojilerine ilgi duyanlar için kapsamlı bilgiler sunarak, uzaydaki bu etkileyici ağın daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunuyor.

Canlı Starlink uydu haritası gibi teknolojiler ve araçlar, hem amatör gözlemciler hem de uzmanlar için değerli kaynaklar olarak öne çıkıyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce faydalı bir gelişme mi? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Starlink Haritası ile Canlı Uydu Nasıl ve Nereden İzlenir? - Son Dakika

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