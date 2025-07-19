STM, IDEF 2025'te 5 Yeni Teknoloji Tanıtacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Teknoloji

STM, IDEF 2025'te 5 Yeni Teknoloji Tanıtacak

STM, IDEF 2025\'te 5 Yeni Teknoloji Tanıtacak
19.07.2025 20:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

STM, IDEF 2025'te 5 yeni savunma teknolojisini tanıtacak, deniz projeleri ve İHA sistemleri sergilenecek.

SAVUNMA Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM), kendi mühendislik gücüyle geliştirdiği 5 yeni savunma teknolojisini ilk kez savunma sanayiinin küresel vitrinlerinden biri olan IDEF 2025 17'nci Uluslararası Savunma Sanayii Fuar'ında tanıtacak.

Türkiye'nin tam bağımsız savunma sanayii hedefleri doğrultusunda, milli teknolojilere ve dünyanın dört bir yanında ihracat başarılarına imza atan (STM) Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş, milli savaş gemileri, taktik İHA sistemleri ve modern çözümleri ile IDEF'te yerini almaya hazırlanıyor. Dünyanın sayılı savunma sanayii fuarı olan; Milli Savunma Bakanlığı'nın ev sahipliği ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın katkılarıyla, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın sorumluluğunda bu yıl 17'ncisi düzenlenen, Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF-2025) 22-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek. STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, dünyanın en prestijli savunma fuarlarından olan IDEF'in bölgesel ve küresel çaptaki önemine dikkat çekerek "STM olarak, milli mühendislik gücümüzle, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve dost/müttefik ülkelerin ihtiyaçlarına modern ve sahada kanıtlanmış teknolojilerle yanıt veriyoruz. IDEF, yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın en önemli savunma sanayii buluşmalarından biri. Bu yıl IDEF-2025'te, askeri denizcilik ve taktik İHA sistemleri alanında geliştirdiğimiz 5 yeni ürünümüz ile birlikte, bazı yetenek gösterimlerimizi ilk kez tanıtacağız. Donanmamız için uzun süredir üzerinde çalıştığımız ve inşasına başladığımız STM'nin özgün tasarımı olan; Türkiye'nin ilk milli hücumbotunu sergileyeceğiz. Özellikle taktik İHA alanında sahada etkili olacak; yeni ürün ve konseptlerimiz olacak. Birden fazla mühimmat bırakma kabiliyetine sahip BOYGA-B ve STM VTOL konseptimizi fuar katılımcıların beğenisine sunacağız. Hem ihracat hedeflerimizi büyütmek hem de yerli savunma sanayiimizin kabiliyetlerini dünya vitrinine taşımak için önemli görüşmeler gerçekleştirecek, Türk savunmasının gücüne güç katmaya devam edeceğiz" dedi.

Türk Deniz Kuvvetleri başta olmak üzere, Ukrayna, Pakistan, Portekiz ve Malezya Donanmaları için suüstü ve sualtı platformları inşa eden STM, 12 farklı deniz projesini IDEF'te sergileyecek. Türkiye'nin milli fırkateyni projesi ISTIF Sınıfı (TCG İSTANBUL), Türkiye'nin milli korvet projesi MİLGEM ADA Sınıfı, Türkiye'nin Asya Pasifik bölgesine gerçekleştirdiği ilk ve tek korvet ihracatı Malezya Korveti (LMS Batch-2), Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi bir ülkeye gerçekleştirdiği ilk askeri gemi ihracatı Portekiz Denizde İkmal ve Lojistik Destek Gemisi, Pakistan Denizde İkmal Tankeri, Çok Maksatlı Destek Gemisi, Sahil Güvenlik Gemileri (CG-1041 CG-3100, CG-78 ) milli imkanlarla geliştirilen ve deniz testleri başarıyla devam eden Türkiye'nin milli otonom İnsansız Otonom Sualtı Aracı 'STM NETA', Türkiye'nin özel harekat ve hücum maksatlı ilk milli denizaltı tasarımı STM500, IDEF'te yerlerini alacaklar.

Taktik mini İHA'da Türkiye'de ve dünyada öncü sistemler geliştiren STM, üç kıtada 10'dan fazla ülkeye ihraç edilen Türkiye'nin ilk milli vurucu İHA'sı KARGU; anti-personel, zırh delici mühimmat başlığı ve RF arayıcı başlık ile fuar katılımcılarının beğenisine sunulacak. STM, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan ve ihracat başarıları yakalayan gözcü İHA TOGAN ile mühimmat bırakan İHA BOYGA'yı da IDEF ile buluşturacak. STM'nin FPV (First Person View – Birinci Şahıs Görüşü) drone çözümü KarguFPV de ilk kez farklı mühimmat seçenekleri ile fuarda sergilenecek. STM'nin taktik İHA ailesine katılacak iki yeni ürün de ilk kez IDEF'te tanıtılacak.

Kaynak: DHA

Denizcilik, Teknoloji, İhracat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji STM, IDEF 2025'te 5 Yeni Teknoloji Tanıtacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı!
Irak’tan tarihi “petrol“ kararı Tamamı devlete verilecek Irak'tan tarihi "petrol" kararı! Tamamı devlete verilecek
Boksör, esnafı dükkanında öldüresiye darbetti Boksör, esnafı dükkanında öldüresiye darbetti
İş makinesinin altında kalan kadın hayatını kaybetti İş makinesinin altında kalan kadın hayatını kaybetti
Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen entübe edildi Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen entübe edildi
Ayşe Tokyaz cinayetinde şok eden itiraf 3 kişiye 100 bin lira teklif etmiş Ayşe Tokyaz cinayetinde şok eden itiraf! 3 kişiye 100 bin lira teklif etmiş
Sokak ortasında birbirlerine kurşun yağdırdılar: 2 yaralı Sokak ortasında birbirlerine kurşun yağdırdılar: 2 yaralı
Ankara’da yağış kabusu Sular bir aracı böyle sürükledi Ankara'da yağış kabusu! Sular bir aracı böyle sürükledi
CHP Kurultayı davasında ’mahkeme’ krizi Son sözü AYM söyleyecek CHP Kurultayı davasında 'mahkeme' krizi! Son sözü AYM söyleyecek
Abdullah Gül, İngiltere Kralı III. Charles ile bir araya geldi Abdullah Gül, İngiltere Kralı III. Charles ile bir araya geldi
Ankara’da selin şiddetini en iyi anlatan görüntü Sular, evin duvarını patlattı Ankara'da selin şiddetini en iyi anlatan görüntü! Sular, evin duvarını patlattı

18:50
Husumetlisini camide namaz kılarken boğazını keserek öldürdü
Husumetlisini camide namaz kılarken boğazını keserek öldürdü
18:10
Suriye Cumhurbaşkanı Şara’dan ulusa sesleniş konuşması: Türkiye’nin rolüne vurgu yaptı
Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan ulusa sesleniş konuşması: Türkiye'nin rolüne vurgu yaptı
17:11
Zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasını öngören kanun teklifi Meclis’te kabul edildi
Zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasını öngören kanun teklifi Meclis'te kabul edildi
17:05
Suriye yönetimi, çatışmaların devam ettiği Süveyda’da yeniden konuşlanmaya başladı
Suriye yönetimi, çatışmaların devam ettiği Süveyda'da yeniden konuşlanmaya başladı
14:28
Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir’in sınav sonucu belli oldu İşte tutturduğu bölüm
Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir'in sınav sonucu belli oldu! İşte tutturduğu bölüm
08:31
Serdar Dursun ameliyathanede bayıldı Baba olmanın heyecanı ağır bastı
Serdar Dursun ameliyathanede bayıldı! Baba olmanın heyecanı ağır bastı
08:29
Vahşet 3 yıl sonra ortaya çıktı Aysun’un katilleri en yakınlarıymış
Vahşet 3 yıl sonra ortaya çıktı! Aysun'un katilleri en yakınlarıymış
08:29
Adı Beşiktaş ile anılan milli yıldızımız kadro dışı kaldı
Adı Beşiktaş ile anılan milli yıldızımız kadro dışı kaldı
08:22
Suriye ve İsrail ateşkeste anlaştı
Suriye ve İsrail ateşkeste anlaştı
07:29
Gece yarısı paylaşım geldi Fenerbahçe’den Hakan Çalhanoğlu bombası
Gece yarısı paylaşım geldi! Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası
06:55
YKS sonuçları açıklandı
YKS sonuçları açıklandı
01:28
ABD Büyükelçisi duyurdu İsrail ve Suriye arasında ateşkes sağlandı
ABD Büyükelçisi duyurdu! İsrail ve Suriye arasında ateşkes sağlandı
00:11
CHP’li vekilin annesinin taziyesinde Kürtçe mevlit okundu
CHP'li vekilin annesinin taziyesinde Kürtçe mevlit okundu
23:29
Düzce’de cinayet işleyen şüpheli tuvalette yakalandı
Düzce'de cinayet işleyen şüpheli tuvalette yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2025 20:00:19. #7.12#
SON DAKİKA: STM, IDEF 2025'te 5 Yeni Teknoloji Tanıtacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.