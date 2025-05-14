STM, LIMA Fuarında Askeri Sistemlerini Tanıtacak - Son Dakika
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Teknoloji

STM, LIMA Fuarında Askeri Sistemlerini Tanıtacak

STM, Malezya'da LIMA fuarında askeri deniz platformları ve İHA sistemlerini sergileyecek.

14.05.2025 13:11
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STM'nin milli imkanlarla geliştirdiği askeri deniz platformları ve taktik mini İHA sistemleri, Malezya'da gerçekleştirilecek Langkawi Uluslararası Denizcilik ve Havacılık (LIMA) fuarında tanıtılacak.

STM'den yapılan açıklamaya göre, STM, Asya Pasifik bölgesinin en büyük savunma fuarlarından biri olan LIMA fuarında askeri deniz platformlarını ve taktik mini İHA sistemlerini Güney Asya ülkeleri ile buluşturacak.

Fuar, Malezya'nın Langkawi adasında 20-24 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Türk Deniz Kuvvetleri başta olmak üzere, Ukrayna, Pakistan, Portekiz ve Malezya Donanmaları için su üstü ve su altı platformları inşa eden STM, 6 farklı deniz projesini Malezya'da sergileyecek.

Türkiye'nin Asya Pasifik bölgesine gerçekleştirdiği ilk ve tek korvet ihracatı olan Malezya Korveti (LMS Batch-2), Türkiye'nin milli fırkateyn projesi İstif sınıfı (TCG İstanbul), Portekiz denizde ikmal tankeri, STM MPAC hücumbot ve STM500 denizaltısının maketleri fuarda yer alacak.

STM, yeni bir savaş gemisi tasarımını ilk kez bu fuarda görücüye çıkaracak.

TCG Büyükada korveti fuarda olacak

STM'nin ana alt yüklenici olarak kritik görev üstlendiği ve Türk donanmasına teslim edilen, MİLGEM projesinin 2. gemisi TCG Büyükada (F-512) korveti de LIMA fuarına katılmak için Malezya'ya seyrine devam ediyor.

Taktik mini İHA alanında da sistemler geliştiren STM, üç farklı kıtada 10'dan fazla ülkeye ihraç edilen Türkiye'nin ilk milli vurucu İHA'sı KARGU'yu anti-personel ve zırh delici mühimmat başlığı ile fuar katılımcılarının beğenisine sunacak.

STM, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine giren, terörle mücadele aktif olarak kullanılan ve ihracat başarıları yakalayan gözcü İHA TOGAN ile mühimmat bırakan İHA BOYGA'yı da Malezya'da sergileyecek

"Çok amaçlı misyona sahip bir askeri deniz platformu tasarımımızı ilk kez LIMA fuarında tanıtacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, Malezya ile savunma ve güvenlik alanlarında güçlü işbirliklerinin bulunduğunu belirterek, Malezya Kraliyet Donanması için Ada sınıfı tasarımına dayalı geliştirdikleri üç korvet ile Türkiye'nin Asya Pasifik bölgesine ilk korvet ihracatına imza attıklarını ifade etti.

Korvetlerin inşasına İstanbul'da geçen yıl başladıklarını ve başarıyla sürdürdüklerini aktaran Güleryüz, şunları kaydetti:

"Türk donanmasının yanı sıra Portekiz'den Ukrayna'ya Malezya'dan Pakistan'a kadar donanmaların güvenilir ortağı olmayı sürdürmek için yeni işbirlikleri hedefliyoruz. Yenilikçi ve esnek savunma çözümlerimizi dünya ile buluşturma vizyonumuz doğrultusunda LIMA fuarında da yer alacak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Ses getirecek, çok amaçlı misyona sahip bir askeri deniz platformu tasarımımızı ilk kez LIMA fuarında tanıtacağız. Global pazarda genişleyen ağımızla birlikte, Malezya ve çevre ülkelerdeki stratejik işbirliği olanaklarını artırmayı hedefliyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji STM, LIMA Fuarında Askeri Sistemlerini Tanıtacak - Son Dakika

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