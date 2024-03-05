Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği, her ay başında olduğu gibi bir önceki ayın otomobil satış verilerini açıkladı. Geçtiğimiz 10 yıla kıyasla en fazla satışın yapıldığı Şubat ayını geride bırakırken elektrikli otomobil satışlarındaki son durum da merak konusu oldu! İşte karşınızda Şubat 2024 için en çok satılan elektrikli otomobiller listesi…
Şubat ayında lider Togg! Tesla için kafalar karışık
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği, Şubat 2024 için sıfır otomobil satış verilerini açıkladı. Bu kapsamda en çok satılan içten yanmalı otomobiller ve elektrikli otomobiller belli oldu. Ortak listede pazarın birincisi 5 bin 381 satışla Renault Clio HB oldu. Elektrikli otomobillerde ise listenin başında yerli ve milli otomobil Togg yer aldı.
Şubat ayında 1201 adet satış yapan yerli otomobil genel listede de 21. sırada yer aldı. Sevilen elektrikli otomobil markası Tesla içinse biraz zor bir Şubat ayı olduğunu belirtebiliriz. Marka geçtiğimiz ay toplamda 75 adet Model Y sattığını bildirdi.
Sıfır otomobilde Şubat rekoru! İşte Şubat ayının en çok satan otomobilleri
Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller listesi ise şöyle:
Togg T10X: 1201
Ssanyong Torres: 510
BMW 5 Serisi: 361
BYD Atto 3: 220
MG 4: 195
Volvo XC40: 165
Hyundai IONIQ 6: 157
Peugeot 308: 151
Mercedes-Benz EQB: 143
Citroen C4X: 135
Jeep Avenger: 129
Opel Mokka: 119
Renault Megane E-Tech: 106
Mercedes-Benz EQE: 90
Opel Corsa: 86
Opel Astra: 76
Tesla Model Y: 75
Mercedes-Benz EQS: 71
Audi Q8 E-Tron: 58
BMW i4: 54
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Son Dakika › Teknoloji › Şubat 2024'te En Çok Satılan Elektrikli Otomobiller Açıklandı - Son Dakika
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