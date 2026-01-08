Taksicilere "mali cihaz" zorunluluğu geliyor - Son Dakika
Taksicilere "mali cihaz" zorunluluğu geliyor

08.01.2026 13:16
Taksicilere, taksimetreyle bağlantılı olarak belirli teknik özellikleri taşıyan "taksi mali cihazı" kullanma zorunluluğu getiriliyor. 1 Temmuz'a kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca onaylanmış cihazların kullanımının başlaması gerekecek. Taksimetreler, taksi mali cihazından bağımsız tek başına çalışamayacak.

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) konuya ilişkin tebliğ taslağı, sektörden gelen görüş ve öneriler doğrultusunda düzenlendi. Taslaktan yapılan derlemeye göre, "taksi mali cihazı" uygulamasıyla, kayıtlı ekonominin desteklenmesi, belge düzenine uyum sağlanması ve kartla ödeme imkanlarının artırılması amaçlanıyor. Bu kapsamda, taksicilere, mevcut taksimetrelerle bağlantılı "taksi mali cihazı" kullanma mecburiyeti getirilecek.

1 TEMMUZ'A KADAR SÜRE VERİLDİ

Taslağa göre, taksimetre takılması zorunlu olan taksilerle yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan mükelleflerin, 1 Temmuz'a kadar belirli teknik özellikleri taşıyan Hazine ve Maliye Bakanlığınca onaylanmış taksi mali cihazlarını kullanmaya başlaması gerekecek.

Zorunluluk kapsamında yeni mükellefiyet tesis edilmesi veya kullanılan taksimetrelerin değiştirilmesi durumunda, işe başlama ya da taksimetrenin değiştirildiği tarihi izleyen en geç 30 gün içinde onay verilen taksi mali cihazı kullanılacak. Bu süre içinde fiilen yolcu taşınmasına başlanması durumunda ise yolcu taşımacılığına başlanmadan önce onay verilen cihazın kullanılması gerekecek.

Taksicilere 'mali cihaz' zorunluluğu geliyor

BANKA KARTLARIYLA ÖDEME TALEPLERİ KABUL EDİLECEK

Tebliğin yürürlük tarihi ile Bakanlık tarafından verilen ilk onay tarihi arasında yeni plaka tahsisine bağlı olarak faaliyete başlayan mükellefler, 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren taksi mali cihazı kullanmaya başlayacak. Mükellefler, cihazı kullanmak zorunda oldukları tarihi izleyen 15 gün içinde en az bir banka veya ödeme hizmet sağlayıcısı ile üye iş yeri anlaşması yaparak kullanılan cihazlar aracılığıyla banka kartlarıyla ödeme taleplerini kabul edecek.

Taksi mali cihazları ve bağlantılı çalışacak taksimetrelere ilişkin teknik incelemeler, GİB tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde TÜBİTAK ve TSE tarafından yapılacak. Taksi mali cihazı, fiş veya e-belge düzenleyebilen cihazlar olarak iki farklı şekilde tanımlanacak.

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Taksimetrenin açılmasıyla aynı anda taksi mali cihazında da işlem başlayacak. Taksimetrede ücretin hesaplanmasıyla eş zamanlı olarak cihazda da işlemin sonlandırılması esas olacak. Taksimetreler, taksi mali cihazından bağımsız tek başına çalışamayacak.

Ücretin hesaplanması ve işlemin tamamlanmasının ardından taksi mali cihazından fiş veya e-belge düzenlendikten sonra taksimetrenin yeniden kullanılması mümkün olabilecek. Ayrıca cihaz da taksimetreden bağımsız çalışamayacak, fiş veya e-belge düzenleyemeyecek. Tutar bilgisi, taksi mali cihazına taksimetreden otomatik gelecek ve elle tutar girişi yapılamayacak.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • 3475082Ak 3475082Ak:
    onu git martı Taga tak 1 0 Yanıtla
  • pffwxgbvr7 pffwxgbvr7:
    ulaaa memeeeeettt titrettin bizi be 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
