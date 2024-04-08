Tecno, Pova 6 Pro Reklamında OnePlus ve Nothing ile Dalga Geçti

Marka rekabeti o kadar eski bir olgu ki markalar var olduğundan beri var. Pepsi ile Coca-Cola arasındaki, otomobil devleri BMW ile Audi arasındaki veya Burger King ile McDonald's arasındaki düellolar gibi bu tür rekabetlerin teknolojik versiyonları da var. Bu rekabetlere bir yenisi daha eklendi. Öyle ki Tecno, Pova 6 Pro reklamında OnePlus ve Nothing ile adeta dalga geçti.
Tecno Pova 6 Pro reklamıyla viral oldu
Teknoloji konusunda bilgili olmayan kullanıcılar için OnePlus ve Nothing egzotik gelebilir. Çin merkezli bu iki firma akıllı telefon dünyasının önemli isimlerinden. Tecno da öyle fakat şirket daha çok Afrika, Orta Doğu, Güneydoğu Asya, Güney Asya, Latin Amerika ve Doğu Avrupa pazarlarına odaklanıyor.
Son zamanlarda, bir Hint gazetesi okuyucusu, o gün yayınlanan bir gazetede, Tecno Pova 6 Pro'nun büyük bir reklamıyla karşılaştı. 6,78 inçlik 120 Hz AMOLED ekranlı, MediaTek Dimensity 6080 işlemcili, 12 GB RAM ve 6000 mAh pil içeren cihaz özelliklerini okuduktan sonra ilginç bir şey gördü.
Tecno Pova 6 Pro'nun tasarımı, şüphe uyandıracak şekilde Nothing'in şeffaf tasarımına çok benziyor. Okuyucunun gördüğü reklam sloganı ise şöyleydi: 'Bir'den 'Hiç'e, neden daha iyi bir şey seçmiyorsunuz?
Bununla karşılaşan kullanıcı bunu X üzerinden paylaşarak: " Hindistan'da pazarlama diğer markalara karşı bu tür aşağılayıcı ifadelere genellikle izin vermez" yorumunu yaptı ve gönderi Nothing CEO'su Carl Pei'nin dikkatini çekti. Ancak Pei, bu yaklaşımdan etkilenmedi ve şöyle yanıt verdi:
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Son zamanlarda gündeme sıkça gelen ve yenilikçi yaklaşımlarıyla teknoloji dünyasının saygısını kazanan Nothing CEO'su Carl Pei, paylaşımında bir diyalog canlandırması yaparak Tecno Pova 6 Pro iğnelemesiyle dalga geçti.
Pei yaptığı paylaşımda:
Ben: "Anne Nothing marka bir telefon alabilir miyiz?"
Annem: "Evimizde zaten bir tane var."
Evdeki Nothing telefon:
şeklinde ifadeler kullandı. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Tecno, Pova 6 Pro Reklamında OnePlus ve Nothing ile Dalga Geçti - Son Dakika
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