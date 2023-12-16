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Tecno Spark 20 Pro Özellikleri ve Fiyatı

Tecno, akıllı telefon sektöründeki pazar payını artırmak için uygun fiyatlı Spark 20 Pro modelini tanıttı. Cihaz, Dynamic Port özelliği ile dikkat çekiyor. 6.78 inç IPS LCD ekran, Helio G99 işlemci, 8 GB RAM, 256 GB depolama, 108 MP ana kamera gibi özelliklere sahip olan telefonun fiyatı 100 dolar.

Tecno Spark 20 Pro Özellikleri ve Fiyatı
16.12.2023 - 11:13,  Güncelleme: 11:15
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Akıllı telefon sektöründeki pazar payını artırabilmek için çalışmalarını sürdüren Tecno, bu kapsamda ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Son olarak marka, kısa süre önce Spark 20 Pro modelini tanıttı. Cihaz, uygun fiyatlı olmasına karşılık vadettikleri ile dikkat çekmeyi başardı. İşte Tecno Spark 20 Pro özellikleri ve fiyatı…

Tecno Spark 20 Pro özellikleri ve fiyatı

Tecno Spark 20 Pro modelinin en dikkat çeken özelliği, Apple'ın iPhone 14 Pro serisi ile hayatımıza soktuğu Dinamik Ada ile aynı amaca hizmet eden Dynamic Port özelliği oldu. Bu özellik, kullanıcının uygulamalar ile daha fazla etkileşime geçebilmesini sağlıyor.

Tecno Spark 20 Pro Özellikleri ve Fiyatı

Akıllı telefon, 6.78 inç boyutunda IPS LCD bir ekranla geliyor. FHD+ çözünürlüğe sahip bu ekran, 120 Hz yenileme hızı sunuyor. Cihaz, MediaTek tarafından üretilen Helio G99 işlemcisinden güç alıyor. 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip olan akıllı telefon, Android 13 tabanlı HiOS üzerinde çalışıyor. Bununla beraber 33W hızlı şarj ile beslenen 5.000 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekiyor.

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Ön tarafında 32 Megapiksel çözünürlüğünde bir özçekim kamerasına yer veren akıllı telefonun arka kasasında ise üç tane kamera yer alıyor. Bunlardan ilki 108 Megapiksel ana kamera iken, diğer ikisi QVGA yardımcı kamera.

Parmak izi okuyucusuna da sahip olan cihazın bağlantı özellikleri ise 4G, Bluetooth 5.2, WIFI 2.4+5GHz ve NFC şeklinde. Son olarak akıllı telefonun suya ve toza karşı dayanıklı olduğunu da belirtmek gerekiyor.

Tecno Spark 20 Pro teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzellikAyrıntıEkran6,78 inç – IPS LCD

FHD+ çözünürlük

120 Hz yenileme hızıArka Kameralar108 Megapiksel, 1/1.67¨, f/1,75 ana kamera; İki adet QVGA yardımcı kameraÖn Kamera32 MegapikselİşlemciMediaTek Helio G99RAM8 GBDepolama256 GBİşletim SistemiAndroid 13 tabanlı HiOSBatarya5.000 mAhŞarj Hızı33WBağlantı4G, Bluetooth 5.2, WIFI 2.4+5GHz, NFCParmak İzi OkuyucusuVarDiğerIP53 koruma

MicroSD desteği

Dynamic PortBoyutlar168.61 x 76.61 x 8.40mmRenk SeçenekleriAyışığı Siyahı, Ayaz Fildişi Rengi, Gün Batımı Allığı, Magic Skin Green

8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip Tecno Spark 20 Pro modelinin fiyatı ise 100 dolar. Bu da yaklaşık 3 bin TL'ye tekabül etmekte. Tabii akıllı telefon Türkiye'de satılıp satılmayacağı belirsiz.

Kaynak: Shiftdelete
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