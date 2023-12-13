 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Teknofest 2024 Adana'da Gerçekleşecek - Son Dakika
Üye Girişi

Teknofest 2024 Adana'da Gerçekleşecek

Türkiye'nin en büyük teknoloji ve havacılık etkinliği olan Teknofest, 2018'den beri her yıl düzenleniyor. Bu yıl İzmir'de gerçekleştirilen etkinliğin yeni durağı 2024'te Adana olacak. Teknofest, gençleri teknoloji ve havacılıkla buluşturarak kariyer fırsatları sunuyor.

Teknofest 2024 Adana\'da Gerçekleşecek
13.12.2023 - 01:13,
Abone Ol

Türkiye'nin en büyük teknoloji ve havacılık etkinliği olan Teknofest, 2018'den beri her yıl düzenleniyor. Sürekli artan ilgiyle dikkatleri üzerine çeken etkinlik, bu yıl 27 Eylül – 1 Ekim arasında İzmir'de gerçekleştirildi. Her seferinde Türkiye'nin farklı bir ilinde gerçekleşen etkinliğin yeni durağı belli oldu.

Teknofest 2024 Adana'da gerçekleşecek

Teknofest, her yıl binlerce ziyaretçiyi teknoloji ve inovasyonun en son trendleriyle buluşturuyor. Bu yıl binlerce katılımcı İzmir'deki etkinlikte yeni teknolojileri inceleme şansı buldu. Selçuk Bayraktar, Twitter (X) üzerinden açıklama yaptı. Buna göre Teknofest 2024 Adana'da olacak.

Uzaklarda Arama!

TEKNOFEST 2024 ? ADANA'da… ??

Detaylı bilgi için @Teknofest sosyal medya hesaplarını takipte kalın. https://t.co/dzt2v0LvcI

— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) December 12, 2023

Teknofest'in en öne çıkan yönlerinden biri, gençleri teknoloji ve havacılıkla buluşturarak onları bu alandaki kariyer fırsatlarına yönlendirmesi. Geleceğin mühendisleri, pilotları ve teknoloji liderleri burada bir araya geliyor ve deneyim kazanma şansı buluyorlar.

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

Teknofest, Türkiye, İzmir, Adana, Havacılık, İzmir, Adana, Etkinlik, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Teknofest 2024 Adana'da Gerçekleşecek - Son Dakika


00:43
BM Genel Kurulu, Gazze için acil ateşkes tasarısını 10'a karşı 153 oyla kabul etti BM Genel Kurulu, Gazze için acil ateşkes tasarısını 10'a karşı 153 oyla kabul etti
00:41
Galatasaray yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek Galatasaray yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek
00:21
İkinci elde uygulanan 6 ay ve 6 bin kilometre kuralına motosiklet de dahil edildi İkinci elde uygulanan 6 ay ve 6 bin kilometre kuralına motosiklet de dahil edildi
23:59
Gazze paylaşımlarından rahatsız olan takipçilerine İsmail Hacıoğlu'ndan ders niteliğinde yanıt Gazze paylaşımlarından rahatsız olan takipçilerine İsmail Hacıoğlu'ndan ders niteliğinde yanıt
23:18
CHP Genel Başkanı Özel'den Lütfü Savaş sorusuna yanıt: Hatay'da vereceğimiz karar çok tarihi olacak CHP Genel Başkanı Özel'den Lütfü Savaş sorusuna yanıt: Hatay'da vereceğimiz karar çok tarihi olacak
23:02
Canlı yayında Özgür Özel'e zor soru: Şeyh Said hain mi kahraman mı? Canlı yayında Özgür Özel'e zor soru: Şeyh Said hain mi kahraman mı?
22:43
Faruk Koca'nın yeri hemen doldu! Ankaragücü'nün yeni başkanı İsmail Mert Fırat oldu Faruk Koca'nın yeri hemen doldu! Ankaragücü'nün yeni başkanı İsmail Mert Fırat oldu
22:13
Pençe Kilit bölgesinde bir asker şehit düştü! Birkaç gün önce, ''Yine ölmedim'' paylaşımı yapmış Pençe Kilit bölgesinde bir asker şehit düştü! Birkaç gün önce, ''Yine ölmedim'' paylaşımı yapmış

Son Dakika
00:43 BM Genel Kurulu, Gazze için acil ateşkes tasarısını 10'a karşı 153 oyla kabul etti
00:41 Galatasaray yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek
00:21 İkinci elde uygulanan 6 ay ve 6 bin kilometre kuralına motosiklet de dahil edildi
23:59 Gazze paylaşımlarından rahatsız olan takipçilerine İsmail Hacıoğlu'ndan ders niteliğinde yanıt
23:18 CHP Genel Başkanı Özel'den Lütfü Savaş sorusuna yanıt: Hatay'da vereceğimiz karar çok tarihi olacak
23:02 Canlı yayında Özgür Özel'e zor soru: Şeyh Said hain mi kahraman mı?
22:43 Faruk Koca'nın yeri hemen doldu! Ankaragücü'nün yeni başkanı İsmail Mert Fırat oldu
22:13 Pençe Kilit bölgesinde bir asker şehit düştü! Birkaç gün önce, ''Yine ölmedim'' paylaşımı yapmış
21:50 Selvi Kılıçdaroğlu, CHP Kurultayı'nda ne dedi? Özgür Özel olayın perde arkasını canlı yayında anlattı
21:30 Canlı anlatım! Mücadelede ilk gol geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2023 02:11:16. #1.12#
SON DAKİKA: Teknofest 2024 Adana'da Gerçekleşecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement