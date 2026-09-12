TEKNOFEST İKA Yarışması Mardin’de sona erdi

TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında ASELSAN yürütücülüğünde ve Valilik himayelerinde Mardin Valiliği Artuklu Fuar Alanı'nda 9-12 Eylül tarihleri arasında düzenlenen TEKNOFEST İnsansız Kara Aracı (İKA) Yarışması sona erdi.

Yarışmaya Türkiye genelinden 30 finalist takımdan yaklaşık 410 genç katıldı. Gençler, tasarladıkları insansız kara araçlarıyla parkurda dereceye girmek için mücadele verdi.

Yarışmada Gazi Üniversitesi öğrencilerinin oluşturduğu Teknomer Kara Muhafız Takımı 'en iyi takım ruhu', Konya Teknik Üniversitesi Kapsül Raclab Rover takımı ise en iyi tasarım ödülüne layık görüldü.

Yarışmada dereceye giren takımlar ise Şanlıurfa'da düzenlenecek TEKNOFEST Güneydoğu'da açıklanacak ve ödülleri verilecek.

Kapanış programında konuşan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Mardin'in ilim ve irfan şehri olduğunu hatırlatarak, "Asırlar boyunca Kasımiye, Zinciriye ve Hatuniye Medreseleriyle ilme, hikmete ve düşünceye öncülük eden bu tarihi şehir; bugün de gençlerimizin geliştirdiği yüksek teknoloji ürünleriyle, otonom sistemleriyle, yazılımlarıyla ve insansız araçlarıyla Türkiye'nin teknoloji yolculuğuna önemli katkı sunmaktadır" dedi.

Akkoyun, El-Cezeri'nin mirasının bugün gençlerin elinde yapay zeka ve otonom sistemlere dönüştüğünü belirterek, "Bundan asırlar önce bu topraklarda mekanik sistemler, otomasyon düzenekleri ve robotik mekanizmalar geliştiren büyük bilim insanı El-Cezeri'nin mirası; bugün gençlerimizin ellerinde yapay zekaya, sensör teknolojilerine, otonom sistemlere ve ileri mühendislik uygulamalarına dönüşmektedir. İşte TEKNOFEST'in ruhu tam da budur. Geçmişimizin ilim ve irfan mirasını geleceğin teknolojisiyle buluşturmak. Kendi teknolojimizi üretmek. Kendi yazılımımızı geliştirmek. Kendi yapay zekamızı tasarlamak ve en önemlisi, gençlerimize 'Sen yaparsın, sen başarırsın, Türkiye bunu başarır.' özgüvenini kazandırmaktır" ifadelerini kullandı.

Gençlere seslenen Akkoyun, "9-12 Eylül tarihleri arasında Mardin'imizde gerçekleştirilen bu kıymetli yarışmada; ülkemizin dört bir yanından gelen 30 finalist takımımızın ve 410 genç kardeşimizin büyük bir heyecan, azim ve kararlılıkla mücadelelerine şahit olduk. Günler boyunca burada sadece yarışmadınız. Araştırdınız, tasarladınız, kodladınız, ürettiniz ve yeniden denediniz. Birlikte düşündünüz, birlikte çözüm ürettiniz ve sonunda kendi insansız kara araçlarınızı ortaya koydunuz. Her bir araç; gençlerimizin hayal gücünün, bilgisinin, emeğinin, takım ruhunun ve 'Ben de yapabilirim' iradesinin bir eseridir. Bu yarışmanın asıl kazananı; üreten, araştıran, geliştiren, mücadele eden ve Türkiye'nin geleceğine inanan bütün gençlerimizdir. ve inanıyorum ki bugün kazanan, Büyük ve Güçlü Türkiye'dir.Sizler Türkiye'nin sadece bugünü değil, yarınlarısınız. Sizler; Türkiye Yüzyılı'nın mimarlarısınız. Sizler; milletimizin asırlık medeniyet yürüyüşünün yeni nesil temsilcilerisiniz" diye konuştu.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol da TEKNOFEST'in küresel bir etkinlik haline geldiğini söyledi. Akyol, "TEKNOFEST bu yıl 50'den fazla yarışmaya, 1.6 milyon yarışmacıya ve 97 ülkeden katılımcıya ev sahipliği yapan, artık küresel bir etkinlik haline dönüşmüş vaziyette" dedi.

Akyol, TEKNOFEST'in en önemli kazanımının özgüven olduğunu vurgulayarak, "Gittiğimiz ülkelerde bu etkinliği anlattığımızda herkesin merak ettiği, katılmak istediği, gerçekten dünyada eşi benzeri olmayan bir etkinliğe dönüşmüş. Milletimiz TEKNOFEST'i bağrına basmıştır. Ancak burada rakamlardan önemli ve daha da önemli bir şey var. Burada kazananlar var ancak kaybedenler yok. Teknolojiyi geliştirmek, takım olmak, problem çözmek, zorlukları aşmak ve belki hepsinden daha önemlisi ben de yapabilirim demeyi öğrenmek ve bunu yapabilen kuşakları yetiştirmek var. Özgüven var. Özgüveni yüksek nesiller var. İşte TEKNOFEST bunu başarmanın, bunu aşılamanın, bunu ortaya koymanın bir eseridir. Esas olan budur. Bugünkü yarışmanın da özeti budur. Ben de yapabilen, yapabilirim diyen gençleri geleceğe hazırlamaktır. Onun için TEKNOFEST'leri her yıl büyütmeye, geliştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Güneydoğu'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Akyol, "Mardin'de olmak, Güneydoğu'da olmak başka anlamlar da taşıyor. Buralarda, bu kadim şehir binlerce yıldır bilime, ilime, medeniyetlere öncülük etmiş bu coğrafyada bir dönem ben de dahil sınır hatlarında, sınır öcelerinde gece gündüz güvenlik güçlerimizin sorunlarını çözmek, adeta her tepesini, her noktasının hesabını, analizini yapmak için gelip gittiğimiz bu coğrafyaya bugün terörle mücadele toplantısına değil, gençlerimizin teknoloji yarışmasına gelmiş olmaktan büyük onur duyduğumu, büyük bir mutluluk duyduğumu, özellikle bugün buralara yıllardır gelip giden bir vatandaşımız olarak, vatandaşımız olarak söylemekten onur duyuyorum. Bu tablo, işte bu TEKNOFEST tablosu, devletimizin kararlılığı, güvenlik güçlerimizin fedakarlığı, milletimizin birlik ve beraberliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin başarısıdır. Bu bizi geleceğin de teminatıdır. Bugün burada tehdidi değil, teknolojiyi, korkuyu değil, gençlerimizin hayallerini, TEKNOFEST kuşağı ile geleceğin Türkiye'sini nasıl inşa edeceğimizi konuşmak, geleceğin Türkiye'sinin de teminatıdır" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Gazi Üniversitesi TEKNOMER Kara Muhafız takımına en iyi takım ruhu ödülü, Konya Teknik Üniversitesi RACLAB ROVER takımına en iyi tasarım ödülü verildi. Program, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.