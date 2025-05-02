TEKNOFEST Kuzey Kıbrıs'ta başladı! İlk gün 62 bin ziyaretçi - Son Dakika
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Teknoloji

TEKNOFEST Kuzey Kıbrıs'ta başladı! İlk gün 62 bin ziyaretçi

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, ilk gününde 62 bin ziyaretçiyi ağırladı.

02.05.2025 19:45  Güncelleme: 20:22
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Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nde ziyaretçilerini ağırlıyor.

Festival, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde 132 paydaş kurumla birlikte eski Ercan Havalimanı'nda düzenleniyor.

62 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ

Festivali ilk gününde 62 bin kişi ziyaret etti. Dün başlayan ve 4 Mayıs'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak olan festivalde yer alan 116 stantta, teknoloji temalı etkinlikler öğrenciler ve gençlerle buluşturuluyor. Festival kapsamında yerli ve milli hava araçlarıyla uçuş gösterileri de gerçekleştiriliyor.

TEKNOFEST Kuzey Kıbrıs'ta başladı! İlk gün 62 bin ziyaretçi

ÇOK SAYIDA AKTİVİTE ZİYARETÇİLERE SUNULUYOR

Organizasyonda, teknoloji yarışmaları, fuar etkinlik alanları ile beraber Bilim Sokağı'nda bulunan 6-14 yaş grubuna yönelik atölye çalışmaları, hava araçları sergisi, planetaryum film gösterimleri, Kıbrıs Barış Harekatı Deneyim Alanı, Türk Mukavemet Teşkilatı Milli Mücadele Sergi Alanı, uzay sergisi, XR deneyim alanı, simülasyon deneyim alanları, öğrencilerle ilk uçuş ve pedallı uçuş etkinlikleri, bilim gösterileri, Sahne Senin etkinliği, söyleşiler, ana sahne gösterileri ve daha birçok aktivite ziyaretçilere sunuluyor.

TEKNOFEST Kuzey Kıbrıs'ta başladı! İlk gün 62 bin ziyaretçi

Katılımın tamamen ücretsiz olduğu TEKNOFEST KKTC'ye giriş yapabilmek için ziyaretçilerin TEKNOFEST'in internet sitesi üzerinden kayıt yaptırması gerekiyor. Her katılımcı için ayrı bilet oluşturulması gerekirken, 7 yaş altı çocuklar için kayıt şartı bulunmuyor. Festival alanına ziyaretçi giriş ve çıkışları 09.00-19.00 saatleri arasında yapılabiliyor.

TEKNOFEST Kuzey Kıbrıs\'ta başladı! İlk gün 62 bin ziyaretçi
Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji TEKNOFEST Kuzey Kıbrıs'ta başladı! İlk gün 62 bin ziyaretçi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • barış özcan:
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