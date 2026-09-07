TEKNOFEST Sürü İHA Yarışması'nın finali Gaziantep'te 19 takımla başladı - Son Dakika
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TEKNOFEST Sürü İHA Yarışması'nın finali Gaziantep'te 19 takımla başladı

TEKNOFEST Sürü İHA Yarışması\'nın finali Gaziantep\'te 19 takımla başladı
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TEKNOFEST 2026 kapsamında düzenlenen Sürü İHA Yarışması'nın finali Gaziantep'te başladı. 165 takımdan finale kalan 19 takım, geliştirdikleri teknolojilerle sürü zekası ve koordineli hareket kabiliyetini sergileyecek. Yarışmada dereceye girenler, TEKNOFEST 2026'da Şanlıurfa'da yer alma hakkı kazanacak.

TEKNOFEST 2026 kapsamında düzenlenen ileri teknoloji ve savunma sanayi odaklı Sürü İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması'nın finali Gaziantep'te başladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve HAVELSAN iş birliğiyle TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen Sürü İHA Yarışması'nın finali Gaziantep Yeşilkent Stadı'nda başladı. Türkiye'nin dört bir yanından 165 takımın katıldığı yarışmada, 19 takım finale kalmaya hak kazandı. Ekipler, geliştirdikleri teknolojilerle İHA sürülerini koordineli şekilde yöneterek hedefe ulaşmaya çalışırken yarışmaya katılan takımlar, en az 3, en fazla 10 insansız hava aracından oluşan sürüyü kendi geliştirdikleri teknolojiyle kontrol etti. İHA'ların sürü zekası ve koordineli hareket kabiliyeti kullanılarak verilen görevlerin başarıyla tamamlanması hedeflendi. Yarışmada dereceye giren takımlar, 30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST 2026'da yer alma hakkı kazanacak.

"Yarışmamızı Gaziantep'te gerçekleştiriyoruz"

T3 Vakfı Yarışma Koordinatörü Salih Saltuk yarışma hakkında bilgiler vererek, "Bu sene Sürü İHA yarışmamıza 165 takım başvurdu. Yaklaşık 806 üye bu popülasyon içerisinde yer aldı. Bu 165 takımdan 19 takım final aşamasına geçmeye hak kazandı. Şu anda 171 kişiyle yarışmamızı Gaziantep'te gerçekleştiriyoruz. 12 farklı ilden katılımımız var. Düzenlenen yarışmaya üniversitelerimizin yoğun ilgisi var. Bu şekilde gideceğini de umuyoruz. Bu yarışmaya HAVELSAN'la birlikte T3 Vakfı olarak biz düzenliyoruz. HAVELSAN ekibimizle birlikte saha düzenlemesi ve yarışmanın koordinasyonu konusunda iyi bir dirsek temasındayız. Bütün herkese teşekkür ediyoruz. Dereceye giren arkadaşlar TEKNOFEST'te Şanlıurfa'ya davet edilecek. Orada yarışacaklar. Biz de heyecanlı sonucu bekliyoruz" dedi.

"Birinci olursak hedefimiz seneye bir daha birinci olmak"

Katıldıkları yarışmada amaçlarının sürü halinde uçan sistemler geliştirmek olduğunu söyleyen İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Gökbörü Takım Kaptanı Muhammed Metin Altuncu, "Biz bugün burada TEKNOFEST Sürü İHA yarışması için geldik. Amacımız burada tek bir dron halinde değil, sürü halinde uçan sistemler geliştirmek ve bunları prototiplemek. Bu prototiplemedeki amaç aslında gerçek uçaklarda, yani operasyonel anlamda daha fonksiyonel olabilecek hava araçlarında, insansı hava araçlarında sürü algoritmalarını diploy edebilmek aslında. Buradaki amacımız da ufak İHA'larla, hava araçlarıyla bunları deneyip daha sonra geliştirdiğimiz algoritmaları gerçek araçlara uygulayabilmek. TEKNOFEST sağ olsun bize bu imkanı sağlıyor. Bunları kullanabilme imkanını, bunlar için çalışabilme imkanını sağlıyor. Aynı zamanda İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi de, bize uçurabileceğimiz mekanları ve biraz da malzeme desteği sağladı. Onlar sayesinde bugün burada yarışmada iddialı bir şekilde bulunuyoruz. Birinci olursak hedefimiz seneye bir daha birinci olmak" ifadelerini kullandı.

Takımı ile yarışmada başarı elde edeceklerini belirten Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi AHİ-İHA Takım Kaptanı Muhammed Enes Avcı ise, "Takımımız AHİ-İHA, 2024 ve 2025 yıllarında Suriye'de Türkiye dördüncülüğü elde etti. Bu yıl arkadaşlarımızla beraber takımımıza girdik yeni üyeleriz. İnşallah bu yıl da güzel bir derece bekliyoruz. İnşallah alacağız. Birkaç saatte de uçacağız inşallah" diye konuştu.

Kaynak: İHA

İhlas Haber Ajansı, Şanlıurfa, Teknofest, Gaziantep, Havacılık, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji TEKNOFEST Sürü İHA Yarışması'nın finali Gaziantep'te 19 takımla başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TEKNOFEST Sürü İHA Yarışması'nın finali Gaziantep'te 19 takımla başladı - Son Dakika
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