Telegram CEO'su Pavel Durov, 5 Milyon Euro kefaletle serbest bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Telegram CEO'su Pavel Durov, 5 Milyon Euro kefaletle serbest bırakıldı

Telegram CEO\'su Pavel Durov, 5 Milyon Euro kefaletle serbest bırakıldı

Telegram'ın CEO'su Pavel Durov, Fransa'da uyuşturucu kaçakçılığı, çocuğun cinsel istismarı materyali satışı ve mesajlaşma platformunda dolandırıcılıkla ilgili suçlamalar nedeniyle gözaltına alındı. Dört gün süren sorgulamanın ardından 5 milyon euroluk kefalet ödemesi ve Fransa'dan çıkmama şartıyla denetimli olarak serbest bırakıldı. Durov, denetimli serbestlik kapsamında haftada iki kez Fransız polisine imza verecek.

29.08.2024 11:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Telegram'ın CEO'su Pavel Durov, 5 milyon euroluk kefalet ödemesi ve Fransa'dan çıkmama şartıyla denetimli olarak serbest bırakıldı. Durov, hakkında açılan soruşturma kapsamında haftada iki kez Fransız polisine imza vereceği açıklandı.

12 SUÇLA İLGİLİ BAŞLATILAN SORUŞTURMA KAPSAMINDA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Mesajlaşma uygulaması Telegram'ın CEO'su Pavel Durov, uyuşturucu kaçakçılığı, çocuğun cinsel istismarı materyali satışı ve mesajlaşma platformunda dolandırıcılıkla ilgili 12 suçla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 24 Ağustos'ta Paris'te gözaltına alınmıştı. Fransız polisi tarafından dört gün süren sorgulamanın ardından yapılan açıklamada, Durov'un 5 milyon euroluk kefalet ödemesi ve Fransa'dan çıkmama şartıyla denetimli olarak serbest bırakıldığı ifade edildi. Durov'un denetimli serbestlik kapsamında Fransız polisine haftada iki kez imza vereceği belirtildi. Telegram'dan Pazartesi günü yapılan açıklamada, şirketin CEO'su Durov'un 'gizleyecek bir şeyi olmadığı' vurgulandı. Uygulamanın moderasyon politikasının ise 'endüstri standartlarında olduğu ve sürekli geliştirildiği' belirtildi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron soruşturmanın siyasi boyutuna ilişkin yapılan yorumlar ile ilgili olarak Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Pavel Durov'un tutuklanmasının ardından Fransa'ya ilişkin yanlış bilgiler gördüm. Fransa ifade ve iletişim özgürlüğüne, yenilikçiliğe ve girişimcilik ruhuna derinden bağlıdır. Böyle de kalacaktır.Bir hukuk devletinde özgürlükler, hem sosyal medyada hem de gerçek hayatta, vatandaşları korumak ve temel haklarına saygı göstermek için yasal bir çerçeve içinde korunur. Yasaları uygulamak, tam bağımsızlık içinde yargıya düşer.Telegram kurucusunun Fransa topraklarında tutuklanması, devam etmekte olan bir adli soruşturmanın parçası olarak gerçekleşmiştir. Bu hiçbir şekilde siyasi bir karar değildir. Bu konuda karar vermek yargıçlara kalmıştır" dedi.

DUROV KİMDİR?

Saint-Petersburg doğumlu teknoloji girişimcisi Pavel Durov (39), 2006'da Facebook'tan etkilenerek sosyal medya uygulaması VKontakte'yi kurdu. Günümüzde VK olarak bilinen şirketin değeri, 3 milyar dolara ulaştı.2013 Kasım'da Durov, VK'nin yüzde 12 hissesini MailRu'nun sahibi Ivan Tavrin'e sattı. Daha sonra MailRu, VK'nin 52 hissesine sahip oldu. 2014 yılında da tüm hisseleri alarak VK'nın sahibi oldu.Durov, günümüzde Berlin merkezli Telegram uygulamasının sahibi olarak bilinmektedir ve Forbes'a göre 17.2 milyar dolarla dünyanın en zengin 112'nci kişisi olmuştur.

Kaynak: DHA

Telegram, 3-sayfa, Fransa, Dünya, CEO, Hukuk, 3.Sayfa, Teknoloji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Telegram CEO'su Pavel Durov, 5 Milyon Euro kefaletle serbest bırakıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • YoH null: tabi canim. tabi kandirim milleti yalandan tutuklama 0 1 Yanıtla

12:16 8 gündür haber alınamayan Narin’le ilgili sıcak gelişme Anne ve babası ilk kez karakola çağrıldı 8 gündür haber alınamayan Narin'le ilgili sıcak gelişme! Anne ve babası ilk kez karakola çağrıldı
12:06 İstanbul’da 1 kişinin öldüğü kaza sonrası metrobüs şoförünün ilk ifadesi: Frene bastım ama tutmadı İstanbul'da 1 kişinin öldüğü kaza sonrası metrobüs şoförünün ilk ifadesi: Frene bastım ama tutmadı
11:37 Halaya çağırdı öldüresiye dövüldü Damat, en mutlu gününde dehşeti yaşadı Halaya çağırdı öldüresiye dövüldü! Damat, en mutlu gününde dehşeti yaşadı
11:09 Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir
09:03 İstanbul’da metrobüs kazası 1 kişi hayatını kaybetti, 50 yaralı var İstanbul'da metrobüs kazası! 1 kişi hayatını kaybetti, 50 yaralı var
17:34 Bunu kimse bilmiyordu Ferdi Kadıoğlu’nun transferindeki sürpriz detay ortaya çıktı Bunu kimse bilmiyordu! Ferdi Kadıoğlu'nun transferindeki sürpriz detay ortaya çıktı
17:27 Hem konuştu hem ağladı Amcasının yanında kalan gencin sözleri kahretti Hem konuştu hem ağladı! Amcasının yanında kalan gencin sözleri kahretti
16:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biraz kafanı çalıştır“ dediği ABD Büyükelçisi Flake ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biraz kafanı çalıştır" dediği ABD Büyükelçisi Flake ile görüştü
16:47 Çekler yıllar sonra bir ilki başardı Ülke puanımız alarm veriyor Çekler yıllar sonra bir ilki başardı! Ülke puanımız alarm veriyor
16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez’i kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'i kabul etti
16:29 Kayıp Narin Güran’la ilgili korkutan ihtimal: Görmemesi, şahit olmaması gereken bir şeyi görmüş olabilir Kayıp Narin Güran'la ilgili korkutan ihtimal: Görmemesi, şahit olmaması gereken bir şeyi görmüş olabilir
16:27 Şarkıcı Ümit Yaşar yıllar sonra anlattı: Askerde gözümde silah patladı, tedavi masraflarımı Seda Sayan karşıladı Şarkıcı Ümit Yaşar yıllar sonra anlattı: Askerde gözümde silah patladı, tedavi masraflarımı Seda Sayan karşıladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2024 12:50:40. #1.12#
SON DAKİKA: Telegram CEO'su Pavel Durov, 5 Milyon Euro kefaletle serbest bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement