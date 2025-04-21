Telekomda Yapay Zeka Dönüşümü - Son Dakika
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Teknoloji

Telekomda Yapay Zeka Dönüşümü

Telekomda Yapay Zeka Dönüşümü

Yapay zeka, telekom sektöründe müşteri deneyimini ve ağ dayanıklılığını yeniden şekillendiriyor.

21.04.2025 15:49
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YAPAY zekanın sektörün geleceğini şekillendireceğine dikkat çeken Telekom Uzmanı Ahmet Emre Kapusuz, telekomünikasyon sektörünün yapay zeka odaklı evrimi üzerine görüşlerini paylaştı. Kapusuz, "Yapay zeka bir araç olmaktan çıkıyor, inovasyonun lokomotifi haline gelerek müşteri deneyiminden ağ dayanıklılığına kadar her şeyi yönlendiriyor. Yapay zeka, telekom şirketlerinin müşterilerinin neye ihtiyaç duyacağını anlamasını sağlıyor" dedi.

Kapusuz, yapay zekayı sektörün bir sonraki dönemini şekillendiren en belirleyici güç olarak gördüğünü belirterek, "Yapay zeka bir araç olmaktan çıkıyor, inovasyonun lokomotifi haline gelerek müşteri deneyiminden ağ dayanıklılığına kadar her şeyi yönlendiriyor. Bu dönüşüm, yalnızca teknolojik bir sıçrama değil. Aynı zamanda gelir modellerinin yeniden tanımlanması anlamına geliyor. Satış ekipleri için bu artık yalnızca kota tutturmak değil, veriyle yönlendirilen bir değer önerisi sunmak demek"ifadelerini kullandı.

'TELEKOMÜNİKASYONUN GELECEĞİ HAREKETE GEÇEBİLEN AĞLARDA YATIYOR'

Telekom sektörünün odak noktasının artık sadece altyapı kurmak ve ses-veri hizmeti sunmak değil, yapay zeka teknolojileriyle desteklenen dijital deneyim sağlayıcılarına dönüşmek olduğunu vurgulayan Kapusuz, "Telekomünikasyonun geleceği düşünebilen, öğrenebilen ve harekete geçebilen ağlarda yatıyor. Bu yapıların satış tarafında anlamı, doğru müşteriye doğru zamanda ulaşabilme yeteneğinin artması. Müşteri ihtiyaçları öngörüldükçe, teklif modelleri daha isabetli ve dönüşüm oranları daha yüksek oluyor" dedi.

Kapusuz, "Yapay zeka sayesinde hizmet sağlayıcılar artık ağ tıkanıklığını öngörebiliyor, sorun giderimini otomatikleştirebiliyor ve performansı gerçek zamanlı optimize edebiliyor. Bu da geçmişte mümkün olmayan bir verimlilik ve yanıt kabiliyeti sağlıyor. Yapay zeka, ham operasyonel verileri eyleme dönüştürülebilir içgörülere çeviriyor. Bu da telekom şirketlerinin sorunları kullanıcılar fark etmeden çözmesini sağlıyor" ifadelerini kullandı.

'GÜVENLİ BAĞLANTI, ARTIK FİYATLAMADAN ÖNCE KONUŞULAN DEĞER'

Kapusuz, "Yapay zeka destekli sanal asistanlar ve sohbet robotları, artık kişiselleştirilmiş tarife önerilerinden gelişmiş teknik desteğe kadar her alanda kullanılabiliyor. Tepkisel bir modelden öngörüye dayalı bir modele geçiyoruz. Yapay zeka, telekom şirketlerinin müşterilerinin neye ihtiyaç duyacağını anlamasını sağlıyor. Milyonlarca veri noktasını gerçek zamanlı izleyebiliyor ve potansiyel bir tehdide işaret edebilecek anormallikleri tespit edebiliyor. Güvenlik altyapısının bu denli esnek hale gelmesi, özellikle kurumsal müşterilere yönelik satışlarda güçlü bir rekabet avantajı yaratıyor. Güvenli bağlantı, artık fiyatlamadan önce konuşulan değer" ifadelerini kullandı.

Bu dönemdeki yeniliğin, verileri büyük ölçekte anlamlandırmak olduğunu öne süren Kapusuz, "Bu kadar rekabetçi bir sektörde hız çok önemli ama mesele sadece hızlı olmak değil, akıllı olmak. Hızlı satış döngüsü değil, sürdürülebilir satış stratejisi. Yapay zeka kullanan şirketler, anlık kazanım değil, uzun vadeli müşteri yaşam değerini maksimize etmeye yöneliyor" dedi.

"Başarı artık sadece ağ hızı ya da kapsama alanıyla ölçülmeyecek" diyen Kapusuz, Önemli olan, bu ağların ne kadar akıllı ve uyarlanabilir olduğu olacak. Yapay zekayı operasyonlarının merkezine yerleştiren telekom şirketleri sadece sektörün değil, dijital geleceğin de liderleri olacak. Akıllı şehirlerden uzaktan sağlık hizmetlerine, otonom araçlardan sürükleyici eğlenceye kadar birçok alanda, telekom ağları dönüşümün omurgası olurken, yapay zeka da beyni sayılacak" dedi.

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Kaynak: DHA

Ahmet Emre, Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Telekom, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Telekomda Yapay Zeka Dönüşümü - Son Dakika

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