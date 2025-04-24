Tepkilerin odağındaki GSM şirketlerinden gelen mesajlar pes dedirtti - Son Dakika
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Teknoloji

Tepkilerin odağındaki GSM şirketlerinden gelen mesajlar pes dedirtti

Tepkilerin odağındaki GSM şirketlerinden gelen mesajlar pes dedirtti

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, iletişim altyapısındaki zayıflıkları bir kez daha gün yüzüne çıkardı. Depremin etkisiyle GSM operatörlerinin hatları adeta kilitlendi ve vatandaşlar yakınlarına ulaşmakta büyük zorluk yaşadı. Bu ayıplarını örtmek isteyen şirketlerden kimi kullanıcılarına bedava paket tanımladı kimi de ''İnternet tabanlı uygulamaları kullanın'' önerisinde bulundu.

24.04.2025 10:15
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İstanbul'da yaşanan 6,2'lik depremin ardından kent genelinde büyük panik yaşandı. Deprem anından yaşanan panik nedeniyle en az 151 kişi pencere ve balkonlardan atlayarak yaralanırken, kent genelinde iletişim problemi yaşandı.

BİR KEZ DAHA SINIFTA KALDILAR

Vatandaşlar depremin ardından sevdiklerine ve yakınlarına ulaşmaya çalışırken, iletişim hatlarında yaşanan problemler büyük tepki çekti. GSM hatlarının devre dışı kalmasıyla birlikte vatandaşlar, çözümü internet tabanlı mesajlaşma ve arama uygulamalarında buldu. WhatsApp, Telegram gibi platformlar üzerinden iletişim kurmaya çalışan halk, telefon operatörlerine sert tepki gösterdi. Özellikle deprem gibi acil durumlarda iletişimin kesintiye uğraması, kullanıcıları endişelendirirken, internet tabanlı uygulamaların önemi bir kez daha anlaşıldı.

"DEPREMDE DEĞİL SİSTEMDE ÇÖKÜYORUZ"

Kullanıcılar, dünyanın en yüksek mobil iletişim faturalarını ödemelerine rağmen böyle kritik anlarda iletişim sorunları yaşamalarına tepki gösterdi. Operatör firmalarının hazırlıksızlığı eleştirilirken, sosyal medyada binlerce kullanıcı, "Depremde değil sistemde çöküyoruz" gibi yorumlar yaparak tepkilerini dile getirdi.

Tepkilerin odağındaki GSM şirketlerinden gelen mesajlar isyan ettirdi

VATANDAŞI AVUTMA YOLUNA GİTTİLER

Hatalarını kabul edip altyapılarını güçlendirmeleri yönünde adımlar atmaları beklenen GSM şirketleri her zamanki gibi yine genel geçer hamlelerle vatandaşı avutma yoluna gitti.

Tepkilerin odağındaki GSM şirketlerinden gelen mesajlar isyan ettirdi

BİRİ BEDAVA PAKET TANIMLADI, DİĞERİ ÖNERİDE BULUNDU

Şirketlerden biri kullanıcılarına bedava internet, SMS ve 500 dakikalık bedava paket tanımlarken bir diğeri de "İletişimde internet tabanlı uygulamaları kullanmanızı öneririz" şeklinde mesaj attı.

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Son Dakika Teknoloji Tepkilerin odağındaki GSM şirketlerinden gelen mesajlar pes dedirtti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • aragorn:
    fatura ve tarifelere geldiği zaman geçirin ama afad durumlarında boş boş mesaj cekin 114 1 Yanıtla
  • Genel Production:
    Türkiye'de hangi kurum,hangi esnaf,hangi şahıs,hangi vatandaş işini düzgün yapıyorki ? Aklımız fenalığa çalışıyor...Birbirimiz kandırıyoruz.Kaybeden hepimiziz... 63 1 Yanıtla
  • Zeytin Ağacı:
    SORUNLARIYLA BAŞ BAŞA KALMIŞ OLAN KENDİ KADERİNE TERK EDİLMİŞ ÜLKE... AVRUPA BİZİ KISKANIYORMUŞ AVRUPA ÇÖKMÜŞ BİR ÜLKENİN NEYİNİ KISKANACAK... 49 3 Yanıtla
  • ŞEYHMUS GÜNDÜZ:
    Biz koyun oldukça, daha çokk yaşayacağız. Hukümet çekecek operatörleri köşeye. hesap soracak. Her depremde, her afette aynı şey. Demekki Hukümet hesap sormuyor/soramıyor. 42 0 Yanıtla
  • hüsnü çalışır:
    Vatandaşımızı üç harfli marketlere asla ezdirmeyeceğiz hâl yasasını çıkarıp meyve sebze fiyatlarına dur diyeceğiz zenginden vergisini layıkıyla alacağız kamuda ultra tasarrufa gideceğiz GSM operatörleri ne halkımızı kazıklatmayacağızzzz vesaire vesaire... 22 0 Yanıtla
  • Kemal:
    dünyanın hiçbir yerinde ülkemizde olduğu gibi telefon tarifi yok.dolar bazında bile avrupalidan pahalıya kullanıyoruz. dolandırıcı hepsi 3 0 Yanıtla
  • Murat Gürsen:
    Hepiniz Rezilsiniz okadar. 0 0 Yanıtla
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