Tesla, Hindistan Pazarına Açılıyor

Gelen bilgiler, yeniden çıkış arayan Tesla firmasının Hindistan pazarına açılmayı hazırlandığını gösteriyor. Alınan bu kararda, ülke yönetiminin elektrikli araç üreten şirketler için uygulamaya başladığı düşük vergi politikasının da oldukça etkili olduğu söyleniyor. Bunun için getirilen en önemli şart ise, 3 sene içinde ülkede 500 milyon doları geçen bir üretim tesisi kurmak olarak belirlendi.
Tesla yönetimini anında harekete geçiren gelişme, şirketin Güney Asya pazarına girişini hızlandıracak gibi görünüyor. CEO pozisyonunda bulunan Elon Musk'ın da, bu konu hakkında uzun süredir istekli olduğu biliniyordu. İşte en önemli detaylar…
Tesla, Hindistan pazarına mı açılacak?
Hindistan'ın elektrikli araba üreticilerinden diğer talebi ise, ülkedeki üretimin %25'inin yerel tedarikçilerden sağlanması oldu. Bu şartları kolaylıkla yerine getirebileceğini düşünen Tesla yönetiminin, bölgede şimdiden zemin yoklamaya başladığı konuşuluyor.
Yıllardır Hint yönetimiyle iletişim halinde olan Musk'ın, ülkeye özel bir ziyaret düzenleyebileceği de söyleniyor. Bazı yatırım uzmanları bu girişimin başarılı olduğu takdirde, firmanın hisse değerini önemli oranda artacağını iddia ediyor.
Tesla, Hindistan'a mı giriyor?
Hint yönetiminin böylesine büyük bir vergi indirimi uygulayacak olmasının en büyük sebebinin ise, yapılan petrol ithalatını düşürmek olduğunu belirtelim. 2030 yılına kadar tüm ülkede satılan araçların tam %30'unun elektrikli olmasını isteyen yönetim, bu konuda başka girişimler de yapabilir. Ayrıca devasa bir nüfusa sahip olan ülkede, benzinli araçların elektrikli olanlara göre çevreyi daha fazla kirlettiğinden de sık sık şikayet edilmekte.
Tesla araçlar hacklenebiliyor mu?
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Hindistan'ın uygulamaya koyduğu elektrikli araç stratejisi doğru mu? Tesla yaptığı bu girişimde başarı yakalayabilecek mi? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.
Son Dakika › Teknoloji › Tesla, Hindistan Pazarına Açılıyor - Son Dakika
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